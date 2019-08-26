«Динамо» подготовилось к сезону КХЛ: восемь поражений в девяти матчах

Сложно отделаться от ощущения дежавю: год назад главный тренер «Динамо» Горди Дуайер итожил подготовку команды: его команда проиграла в 9 из 10 товарищеских игр, но тренер сетовал, мол, это не отражает уровень готовности команды, надо было проверить сочетания звеньев и прочее. В ноябре Дуайера и его штаб отправили в отставку, когда команда шла на последнем месте в Западной конференции.

Вудкрофт разочарован, но продолжает руководить

В этом году при Крэйге Вудкрофте ситуация примерно такая же: 8 поражений в 9 матчах. Единственная победа над «Хумо» из… Ташкента. Но для «Динамо» нет слабых соперников. Через несколько дней «Хумо» взял реванш. Так многие узнали об узбекском хоккее.

Ладно, на турнире в Нижнем Новгороде из легионеров играл только Паре, а на просмотре было много молодежи. Дальше были поражения на Кубке Салея от «Динамо-Молодечно» и «Немана» - допустим, нужно время наиграть сочетания и с подъехавшими легионерами. Но затем последовали еще два фиаско на Кубке ЛЖД: 0:3 от «Ак Барса» и 0:6 от «Автомобилиста». 0:9! Стало совсем тревожно. Каждый комментарий Вудкрофта начинался со слов «Я разочарован…»

После воскресной игры с «Локомотивом» Вудкрофт повторял в оправдание привычные, давно избитые истины и даже нашел место для позитива. Уступая 0:2, «зубры» за три минуты забросили три шайбы. Правда, в итоге все равно проиграли - 3:5.

- Я разочарован результатом игры, но мне понравилось то, как мы играли против такого мастеровитого соперника. Возможно, это была наша лучшая игра в предсезонке. Урок, который мы все сегодня получили: хоккей - это игра, которая длится 60 минут, но никак не 59. Сегодня мы доминировали на льду на протяжении 59 минут, но в одну минуту мы позволили сопернику не только вернуться в игру, но и выйти вперед в счете. Этот матч - еще одна ступень подготовки. У нас много молодых ребят в команде, - прокомментировал Вудкрофт.

«Мы в полной мере ощутили кадровый голод»

На что надеяться болельщикам? Конечно, можно себя тешить мыслью, мол, при Вудкрофте в 2017-м вышли в плей-офф, жесткий тренер умеет навести дисциплину. Но тогда команду здорово тянули легионеры: Эллиссон в регулярке набрал 49 (16+33) очков, Клинкхаммер - 42 (21+21), в порядке были Граньяни, Петтерссон, Палушай… Но потом ушли Крайчек, Бэйлен, Лингле, Улльстрем. Если о возможностях Энрота и Граньяни мы знаем (главное, чтобы они не сдали), вопрос, смогут ли так же тянуть остальные легионеры Эллиотт, Паре и Шор, пока открыт.

Сейчас «Динамо» делает ставку на местную молодежь. Гендиректор клуба Дмитрий Басков просить всех запастись терпением:

- Прямо сейчас «Динамо» делает решительный шаг в будущее, мы кардинально меняем стратегию развития клуба. При формировании состава мы в полной мере ощутили кадровый голод, который испытывает белорусский хоккей и национальная команда как его вершина. Ставка на легионеров и возрастных хоккеистов помогла бы решить сиюминутные турнирные задачи, но в конечном счете привела бы к стратегическому поражению: через несколько лет «Динамо» и сборной стало бы еще труднее добиваться поставленных целей. Поэтому было принято решение омолодить состав. На данный момент мы уже заключили долгосрочные контракты с десятью хоккеистами 19 - 22 лет, которые в перспективе способны вывести наш клуб и белорусский хоккей на новый уровень. (…) Конечно, сделай мы это, например, пять лет назад, сейчас не столкнулись бы с подобными трудностями.

Главный тренер «Юности» и сборной Беларуси Михаил Захаров скептически смотрит на нынешнее состояние «Динамо». «Юность» как фарм-клуб «зубров» перед матчами Лиги чемпионов могла бы взять кого-то из состава «старшего брата», но Захаров не считает, что это будет усилением.

- Усиление - это громко сказано. Кубок Руслана Салея показал место минского «Динамо» - мы все это прекрасно знаем. Конечно [хочется усилиться], просто у нас нет хоккеистов - вот в чем дело, - цитирует Захарова «Трибуна».