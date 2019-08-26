Александр Лукашенко: Мы договорились, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату

- Я хочу побывать в школе при открытии, может, даже новой. Вы определите, где я нужен, - сказал президент, принимая с докладом министра образования Игоря Карпенко.

- Пользуясь случаем, я вас приглашаю в школу №93 города Минска - школу-новостройку в Уручье, - ответил министр. В столичной школе президента ждут 2 сентября.

Во время беседы обсудили также…

…ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЕ

«По нагрузкам в школе я уже говорил: нам надо делать так, чтобы детишки, особенно в школах, получали знания на уроках, а дошлифовывали при выполнении домашних заданий. В вузах - совсем другое дело. Там другое дело, потому что там человек пришел на свой профиль. Он к этому склонен, ему легче будет учиться». «А здесь у ученика все - от математики до гуманитарных, технических предметов. Нет таких детей, которые во всех этих науках одинаково разбираются».

«На это тоже надо обращать внимание и не перегружать детей, особенно дома. Не надо, чтобы они 5 - 6 часов отработали в школе и еще столько же - дома. Это ненормально. Мы калечим детей».

…УЧИТЕЛЕЙ

Президент отметил, что учителя жалуются на то, что их заставляют писать и заполнять бумаги, заниматься другими работами, кроме как проведением уроков.

«Я к этому двояко отношусь. Там, где надо убрать лишнее от учителей - всякие отчеты, самоотчеты, это факт. Но учитель не должен забывать, что его призвание таково, что его место работы не только в школе. Он вообще центральная фигура в нашем обществе. Это обладающий знаниями человек. И он вместе с врачом, особенно в малых, средних городах, селах, агрогородках - главная звезда и светило. Они должны нести знания людям, они воспитывают людей, поэтому стонать в том плане, что «ах, нам тяжело», не надо».

…ЗАРПЛАТЫ

«Не забывайте, мы договорились, что учитель должен получать как минимум среднюю зарплату».

«Мы их (работников дошкольных учреждений. - Ред.) должны подтягивать выше. Потому что работа тяжелейшая, особенно в детском садике. Пусть они там покушают, еще что-то, но это все равно не обеспечивает их оплатой - тот объем работы, то качество и та ответственность. Надо зарплаты у них подтягивать».

…ЦЕНТРАЛИЗОВАННОМ ТЕСТИРОВАНИИ

«Я, конечно же, читаю, вижу и слышу, меня информируют, что у нас не все в порядке с поступлением в вузы. До сих пор критика централизованного тестирования. Критикуют новую какую-то методику (вы изобрели) по подсчету этих баллов. Хотя главное - не баллы, а знания. Все должны понимать, и родители в том числе, если у ребенка есть знания, то по каким баллам и шкалам не считай, они все равно поступят в вуз. Если знаний нет, никакие баллы не помогут».

«Скажу откровенно, что я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы. Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений».

«Меня очень настораживает то, что происходит сегодня в системе образования при поступлении детей в вузы». «Еще раз подчеркиваю: я не принимаю сейчас никаких решений, потому что у меня недостаточно информации». «Все вопросы мы должны на уровне президента рассмотреть. И желательно, если необходимо, принять решение вплоть до централизованного тестирования, как совершенствовать его».

…СОВЕЩАНИИ О ПОСТУПЛЕНИИ В ВУЗЫ

По словам президента, совещание по поводу поступления пройдет в ноябре-декабре.

«Надо этот разговор начинать снизу. Мы соберем людей, которые определяют лицо нашего образования. Скорее всего, не с подачи Минобразования». «Должна быть альтернатива, чтобы были разные точки зрения. Мы их должны сопоставить и принять соответствующие решения». «Может быть, лучше его провести после парламентских выборов, чтобы нас снова не обвинили в том, что под парламентские выборы мы проводим это очень важное совещание, которое определит лицо нашего общества в будущем».

По информации БелТА.