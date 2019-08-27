2019-08-27T13:12:36+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Витебске осудили двоих мужчин за убийство, совершенное 19 лет назад

Убийц вычислили по базе ДНК, когда один из них попался на краже
Наталья ПАРТОЛИНА
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За убийство, совершенное 19 лет назад, двоих мужчин приговорили к 17 годам лишения свободы.За убийство, совершенное 19 лет назад, двоих мужчин приговорили к 17 годам лишения свободы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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На скамье подсудимых должны были сидеть трое. Но один из троих мужчин, которые с особой жестокостью убили в 2000 году женщину в Докшицком районе, был задержан в России. На момент направления дела в суд вопрос о его экстрадиции еще не был решен.

Жертва убийц - 46-летняя женщина - была женой Иосифа Подреза, который тогда работал в должности председателя Докшицкого райисполкома. Троица выставила окно и забралась в дом 3 августа, улучив момент, когда дома никого не было. Искали деньги, драгоценности. Женщина неожиданно вернулась и застигла грабителей. Те связали ее по рукам и ногам скотчем и проводом от телефона. Грабители были разочарованы - в доме чиновника не оказалось такой богатой добычи, на которую они рассчитывали. Они начали угрожать женщине ножом, показывали оголенные электрические провода, пытали ее. Требовали сказать, где ценности. Женщину избивали руками и ногами, резали ножом. На теле эксперты насчитали не менее 18 повреждений. Она умерла на месте.

Налетчики забрали из дома деньги (не менее 2,67 миллиона неденоминированных рублей), оружие - охотничий карабин и ружье, драгоценности. Вынесли даже спиртное и продукты из холодильника. Хотели угнать машину, но завести не смогли.

Жестокое убийство потрясло всю страну. Но найти преступников сразу не смогли. Помог вычислить одного из них… окурок, который он бросил на месте преступления. На окурке остались следы слюны и эпителия. Через 18 лет мужчина попался на краже. Тут и обнаружилось, что его ДНК совпадает с той, что выделили из биологических следов, оставшихся на окурке.

На суде обвиняемые свою вину признали лишь частично. Не отрицали, что забрались в дом и украли оружие. Но от убийства женщины пытались откреститься - утверждали, что та была жива, когда они покинули дом.

Витебский областной суд вынес приговор 22 августа. Обоим - Дмитрию С. и Сергею В. - предстоит провести в местах лишения свободы по 17 лет. Их признали виновными в убийстве, совершенном с особой жестокостью и сопряженном с разбоем.

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