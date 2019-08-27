В Беларуси не хватает больше 6 тысяч медработников

Медицинским работникам планируется повысить зарплату на 20% в следующем году, пообещал министр здравоохранения Владимир Караник в воскресном эфире ОНТ. Так в ведомстве рассчитывают приостановить усилившийся отток кадров за рубеж.

Министр напомнил, что Александр Лукашенко на встрече с ним 12 августа поручил за пять лет удвоить заработки медиков.

- Сейчас меняются механизмы оплаты труда. Мы меняем инструменты. На сегодняшний момент был маленький оклад и 44 надбавки стимулирующего, компенсирующего характера, - пояснил глава Минздрава. - На сегодняшний момент оклад повышается существенно, но стимулирующих и компенсирующих надбавок становится всего лишь 13.

Это, по его мнению, позволит «достаточно быстро и всем повышать заработную плату».

Новая система оплаты труда для бюджетников, которая затронет и медиков, введена январским указом президента, но действовать начнет только с начала следующего года. Главная новация - тарифная ставка первого разряда, положенная в основу расчетов, исчезнет. Но будет введена базовая ставка, которая составит 180 рублей.

Ранее Владимир Караник обращал внимание, что белорусские врачи едут за лучшей долей в Россию и страны Востока. По данным Минздрава, для трудоустройства за границу в год уезжают около двухсот белорусских специалистов. Правда, речь только о тех, кто запрашивает у ведомства подтверждение диплома. Усилился отток кадров и в страны ЕС, где медперсонал может получить 1,5-3 тысячи евро в месяц.

Согласно свежим данным Белстата, средняя зарплата в здравоохранении, включая врачей и медперсонал, в июле составила 881,2 рубля. В реальном выражении (за вычетом налогов и с корректировкой на инфляцию) за год она выросла на 8,5%.

Последний раз заработок медработникам повышался в мае - с ростом ставки первого разряда.

КСТАТИ

В Беларуси медики не первый месяц входят в список самых дефицитных специалистов: в общереспубликанском банке вакансий врач-специалист и медсестра занимают по спросу вторую и третью позиции в топ-5.

Так, Государственная служба занятости сейчас ищет кандидатов более чем на 3,2 тысячи вакансий для врачей и почти столько же - для медсестер. Первым предлагают зарплату 400 до 800 рублей на полную ставку, вторым - до 630.