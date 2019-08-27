2019-08-28T22:00:07+03:00
Общество
КП Беларусь

«Первым был Анджей Дуда». Гомельский школьник рассылает письма президентам и собирает ответы

Президент Чехии, например, прислал ответ через полтора месяца, а королева Великобритании «передала благодарность» [фото]
Павел МИЦКЕВИЧ
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Гомельский школьник рассылает письма президентам. Фото: личный архивГомельский школьник рассылает письма президентам. Фото: личный архив
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15-летний парень из Гомеля занялся необычным хобби. Максим Мищенко решил начать коллекционировать письма от президентов разных стран.

- Идея пришла, когда я увидел по телевизору передачу, где парень из России показывал свою коллекцию автографов и писем от разных политиков. Сначала я написал президенту Польши Анджею Дуде, в котором поблагодарил его за работу. В ответном письме было написано, что «президент Дуда очень радостно принимает письма от молодых поляков, проживающих за границей». Дело в том, что у меня польские корни, - рассказывает Максим «Комсомолке».

Такой ответ пришел от президента Польши. Фото: личный архив

Такой ответ пришел от президента Польши. Фото: личный архив

Второе письмо парень отправил президенту Чехии Милошу Земану - ответ пришел где-то через полтора месяца. В письме был фирменный конверт с тиснением символа герба президента Чехии, а в нем - фотография президента с подписью.

Президент Чехии расписался прямо на снимке. Фото: личный архив

Президент Чехии расписался прямо на снимке. Фото: личный архив

- Потом я отправил несколько писем президенту Хорватии Колинде Грабар-Китарович, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и премьер-министру Италии Джузеппе Конте. Постепенно стали приходить ответы - от президентов Хорватии и Франции. У меня появился радостный азарт, каждый день я ждал почтальона! - продолжает Максим.

Президент Хорватии прислала портрет с подписью. Фото: личный архив

Президент Хорватии прислала портрет с подписью. Фото: личный архив

В некоторых письмах из президентских администраций говорилось о поддержке юного гомельчанина и его увлечения. А в письме от главы Великобритании Елизаветы II было сказано, что «Королева не может отвечать персонально на письма, которые приходят к ней каждый день, и ее Величество передает благодарность».

Это письмо - от британской королевы. Фото: личный архив

Это письмо - от британской королевы. Фото: личный архив

В письме от президента Франции говорилось, что он поощряет стремление парня к познанию истории и политики, поддерживает эту цель образования.

- Очень приятно получать письма с такими словами от людей высокого уровня! Мне очень нравиться мое хобби - как и сам момент ожидания: постоянно ждать новое письмо, открывать каждый день почтовый ящик с предвкушением нового автографа. Сейчас я жду ответы от премьер-министров Канады и Великобритании, - говорит гомельчанин.

Так выглядит подпись президента Франции. Фото: личный архив

Так выглядит подпись президента Франции. Фото: личный архив

В своих письмах президентам юный гомельчанин всегда рассказывает о том, что любит политику и историю, указывает исторические факты о той стране, куда пишет. А если политик ему нравится - то и слова поддержки:

- Например, в 2017-м году мне нравилась политика Эммануэля Макрона, благодаря этому я даже начал учить французский язык. Писать в белорусские госорганы мне, честно говоря, страшновато. И даже не знаю, что им писать. А обращаться к европейским и американским политикам легко и просто.

Кстати, недавно парень окончил 9 классов и поступил в польский лицей. Так что свое образование парень будет продолжать за границей.

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