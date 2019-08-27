Эксперт - об аварии на М3, где погибли два человека: «У водителя Land Rover не было шанса уклониться»

В интернете появилось видео с момента аварии, которая произошла 25 августа на трассе М3 Минск - Витебск. На записи видно, что у «Шкоды», которая вылетела на встречную, пробито заднее правое колесо. А дальше происходит столкновение с «Лэнд Ровером», который едет в противоположную сторону. И в той, и в другой машине ехало по четыре человека: в «Шкоде» - 19-летняя водитель, ее мама, бабушка и брат, в «Лэнд Ровере» - родители и двое детей. Две пассажирки «Шкоды», к сожалению, скончались. Все остальные госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело и выясняет причины и обстоятельства аварии.

Вместе с помощником директора Центра контраварийной подготовки Сергея Овчинникова Дмитрием Перлиным мы разобрали, из-за чего мог произойти занос, как себя вести, если во время движения пробилось колесо и что делать, если по встречной полосе на вас несется машина.

- Из видео непонятно, по какой причине «Шкода» потеряла управление. Но можно сделать вывод, что автомобиль двигался на весьма значительной скорости. Моделирование ситуации по небрежному или неумелому маневрированию 60-65 км/ч в условиях полигона показывает, что водители даже с 10-летним опытом попадают в занос, из которого не в силах выйти. Не говоря уже о водителе, который явно не может иметь опыт более двух лет. Поэтому правило «тише-едешь - дальше будешь» справедливо для водителя с любым опытом.

- Что могло привести к заносу?

- Маловероятно, что пробитое заднее колесо могло привести к таким последствиям. Могло быть пробито переднее левое колесо, из-за чего автомобиль начало поворачивать в сторону пробитого колеса. Судя по видео, машина долго шла боком в скольжении, пока ее не выбросило на встречную. Возможно, автомобиль был не в должном техническом состоянии: произошла поломка тормозного диска, заклинивание колеса. Еще одна вероятная причина – водитель могла резко дернуть рулем, перестраиваясь на высокой скорости. На видео заметно, что колеса «Шкоды» были заторможены - по всей вероятности, последние несколько секунд водитель двигалась с торможением. Также видно, что в результате заноса по неровному покрытию заднее правое колесо полностью потеряло покрышку.

Возможно, что когда машину начало разматывать в заносе, водитель от испуга нажала на газ. А потом уже на тормоз, но торможение в заносе никогда не помогает – только усугубляет ситуацию.

- Что делать, если водитель почувствовал, что какое-то колесо пробилось?

- Удерживаем автомобиль двумя руками, не совершая никаких резких движений. Многие водители любят положить на руль одну руку и ехать – так вы не удержите автомобиль. Включаем аварийку и плавно съезжаем на обочину. Ни в коем случае не останавливаемся на скоростной трассе где-нибудь в полосе – это очень опасно.

- Был ли шанс у водителя «Лэнд Ровера» избежать столкновения?

- Время между ярко выраженным движением «Шкоды» навстречу и моментом столкновения, судя по видео – около 2 секунд. Если автомобиль отличается хорошими ходовыми качествами на асфальте, за 2 секунды подготовленный водитель может создать траекторию движения автомобиля, потерявшего управление, и уклониться. Для подготовленного водителя практическая возможность уклониться была. Обочина в том месте - как раз на ширину автомобиля, место было. Но мы имеем дело с «Лэнд Ровер Дефендер» - он отличается блестящими ходовыми качествами вне дороги, по бездорожью. Но для скоростного выполнения маневров на асфальте этот автомобиль не предназначен. Поэтому у водителя не было никаких шансов уклониться от этой машины. Даже если бы он затормозил в пол, это ничего, увы, не изменило бы. А если бы начал поворачивать, пытаясь объехать – это могло усугубить последствия ДТП. Еще очень важно пристегиваться ремнем безопасности на всех местах. Пассажиры, которые сидели сзади и не были пристегнуты, наверняка полетели вперед от такого удара.

Во внедорожнике сзади сидели двое детей, сейчас они в больнице.