Минприроды рассказало, как будут запускать скандальные заводы в Бресте и в Светлогорске

Белорусы демонстрируют «особую восприимчивость» к проблемам экологической безопасности, признался журналистам заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

Недавние случаи протестов граждан против грязных производств в Бресте и Светлогорске тому подтверждение. В ведомстве обещают следить за вводом их в эксплуатацию и не допустить превышения выбросов вредных веществ.

Комментируя ситуацию с аккумуляторным заводом в Бресте, который построила компания «АйПауэр», замминистра напомнил, что изначальный проект имеет положительное заключение государственной экологической экспертизы. Однако Минприроды в июне приостановило свое разрешение на выброс веществ в атмосферу - из-за превышения загрязнения. Решение о приостановке строительства принял глава облисполкома Анатолий Лис.

- Предусмотрено, что предприятие будет перерабатывать 13156 тонн свинца в год, при этом выбросы составят не более 3,05 кг. Если у завода получится выполнить данные обязательства, то у него будет возможность запуститься и работать. Если будут какие-то нарушения, которые не позволят выполнить экологические обязательства, то Минприроды не разрешит ввод в эксплуатацию. В этом случае завод должен будет снова провести общественное обсуждение и подать заявку на изменение проектной документации, - пояснил Александр Корбут.

Завод, построенный в свободной экономической зоне близ областного центра, пока не работает. В областной администрации теперь ждут, что «АйПауэр» вернет средства из инновационного фонда: завод по проекту должны были запустить до конца июля, так предусматривало соглашение о выделении денег.

Напомним, основной владелец компании Виктор Лемешевский задержан по подозрению в коррупционном преступлении вместе с еще тремя людьми. Информацию об уголовном деле по 430-й и 431-1 статьям УК (получение и дача взятки) КГБ распространило в начале июля. Комментариев об этом деле от силовиков с тех пор не было.

Коснулся замминистра природы и вопроса безопасности завода сульфатной беленой целлюлозы на Светлогорском ЦКК. Как писала «Комсомолка», Беларусь разрывает контракт на его строительство с китайской корпорацией САМСЕ: стороны расходятся полюбовно через процедуру медиации. Вводить в строй производство, после старта пусконаладки во время которой два года назад город и близлежащие деревни накрыло зловонием, отечественным специалистам придется самим.

Александр Корбут отметил, что там вновь идут пусконаладочные работы, «разрабатывается методика по определению выбросов, закуплено соответствующее оборудование».

- Никаких запахов быть не должно!, - заключил чиновник.

Замдиректора Республиканского центра государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Евгений Рачевский сообщил, что сейчас готовятся изменения в законодательство о такой экспертизе, чтобы ее проведение было более открытым для общественности.

Он посетовал на низкую активность и некомпетентность местных властей при проведении общественных обсуждений при реализации промышленных проектов:

- Это приводит к неприятностям, вызывает определенную напряженность в обществе.

В целом, подчеркнул замминистра природы, в Беларуси после случаев со Светлогорским ЦКК и аккумуляторным заводом в Бресте усилят контроль за экологией новых производств. Но полностью отказываться от строительства таких объектов у чиновников «нет оснований».