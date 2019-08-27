2019-08-27T22:29:33+03:00
Общество
КП Беларусь

Аистам Беларуси ищут безопасное жилье вместо опор ЛЭП

Сельчан призывают делать искусственные платформы для гнезд - чтобы было меньше аварий, и чтобы змеи и лягушки во двор не падали
Павел МИЦКЕВИЧ
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С годами гнездо аиста может весить до 800 кгС годами гнездо аиста может весить до 800 кгФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Многие еще помнят советский хит «Аист на крыше» Софии Ротару. Так вот сейчас эта песня неактуальна: на крышах, которые стали металлическими, шиферными, аисты уже почти не живут. Птицы массово начали строить гнезда на опорах линий электропередач, и это стало проблемой как для самих аистов, так и для сельчан, и для энергетиков.

- С годами гнездо аиста набирает вес до полутонны и более. Под такой тяжестью сильный ветер может переломить опору как спичку. Если такое происходит, в лучшем случае сельчане остаются без света. А если опора вместе с тяжелым гнездом упадет на дом? Как и коллеги из Польши, Украины мы изучаем эту проблему, а недавно совместно с в Минприроды прошло очередное совещание на эту тему, - рассказывает «КП» начальник информационно-аналитического отдела «Белэнерго» Александр Мальков.

Аистов в Беларуси хотят выселить со столбов Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Аистов в Беларуси хотят выселить со столбовФото: Павел МИЦКЕВИЧ

На совместном совещании обсуждали минимизацию взаимного влияния аистов и ЛЭП. Энергетики сейчас просчитывают целесообразность разработки специальной усиленной опоры, а специалисты охраны природы вместе с общественной организацией «Ахова птушак Бацькаўшчыны» будут агитировать сельских жителей помогать аистам переселяться в естественную, безопасную среду.

- Ситуация неблагоприятно сказывается и на состоянии электрических контактов. С гнезд стекают продукты жизнедеятельности на контактные соединения проводов, которые намного быстрее окисляются, изнашиваются - опять же, пропадает свет, люди жалуются, - говорят в «Белэнерго».

Кстати, жалуются сельчане не только на погасший свет, но и на лягушек, змей, улиток во дворе, которые падают с аистиных гнезд. Иногда энергетикам приходится переносить гнезда в другие места.

Почему вообще аисты стали селиться прямо в деревнях, мы спросили у орнитолога Ирины Самусенко, члена Центрального совета общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

- Аисты селятся там, где в окрестностях более благоприятные кормовые угодья. Так аист может обеспечивать рост потомства и поддерживать высокую численность популяции. Раньше много гнезд аистов было в диких местах, не в деревнях - они обособленно жили от человека. А в последние годы широкие поймы заросли - их перестали выкашивать, пасти там коров. И добывать насекомых аистам стало труднее, поэтому они постепенно ушли в населенные пункты. Там техника постоянно убирает траву, есть кормовые территории. И больше тем, где вокруг больше корма.

Как же люди могут помочь аистам вернуться в безопасную среду? Если говорить в общем, то снова начать устанавливать специальные платформы для гнезд на лугах, деревьях. А предметно этот вопрос пока тоже прорабатывается

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