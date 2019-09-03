Квартира для молодой семьи от 480 рублей в месяц!

А если это новый престижный район с удобной парковкой, собственным детским садом, системой видеонаблюдения и в шаговой доступности от метро, то жить там хочется еще больше.

Хватит мечтать, пора покупать! В сентябре для покупки квартиры в Минске от «Дана Холдингз» молодой семье потребуется всего от 11 650 рублей!

Проекты «Дана Холдингз» давно стали центром притяжения молодых и успешных белорусов. Например, на бульваре «Пикассо» в «Маяке Минска» часто можно встретить молодоженов. И не просто так. Комплекс настолько фотогеничный и европейский, что фотосессии здесь получаются на славу!

Молодые супруги Владимир и Алена Роговые

— Это современный район с красивым видом, поэтому мы решили сделать фотографии именно здесь. Прошлись по бульвару Пикассо, побывали у фонтана «Дана Танец», сфотографировались с лентами. У жилого комплекса очень хорошее расположение и инфраструктура, думаю, в перспективе рассмотрим возможность купить здесь квартиру, — рассказали новоиспеченные супруги Владимир и Алена Роговые.

Елизавета и Александр Колбик

— Здесь так много красивых мест, получатся замечательные фотографии! И очень удобное расположение района, недалеко от центра, все рядом — метро, магазины. Конечно, хотелось бы иметь здесь квартиру. Кстати, многие знакомые уже тут живут, им очень нравится, — поделились молодожены Елизавета и Александр Колбик.

Специальные предложения от «Дана Холдингз» не заставят ребят долго ждать. Только этой осенью купить квартиру в жилом комплексе «Маяк Минска» и «Парк Челюскинцев» можно в кредит от 5,49%, а в «Минск Мир» в рассрочку до 10 лет, при этом для многодетных семей предоставляется существенная скидка!

Например, для приобретения в кредит однокомнатной квартиры в жилом комплексе «Парк Челюскинцев» стоимостью 116 310 рублей (50 220 евро по курсу НБРБ) понадобится всего 11 651 рубль (5 022 евро по курсу НБРБ), а сумма ежемесячного платежа по кредиту в первый год составит всего 480 рублей!

Если же более удобным инструментом для вашей семьи станет рассрочка, то, покупая однокомнатную квартиру-студию в новом масштабном проекте «Минск Мир» стоимостью 103 212 рублей (44 536 евро по курсу НБРБ) при первоначальном взносе 40%, ежемесячные выплаты составят всего 515,77 рублей (222, 7 евро по курсу НБРБ). Как видно, выгоднее инвестировать деньги в свою новую квартиру, а не в арендуемую!

А инвестировать действительно есть во что: ежегодно стоимость квартир, построенных «Дана Холдингз», становится выше, и за прошедшие два года цена многих квартир выросла почти в два раза.

Вам нравится спокойная жизнь в окружении парка? Престижный жилой комплекс «Парк Челюскинцев» то, что вам нужно.

Расположенный в самом центре города он открывает небывалые виды на главный проспект Минска и один из самых красивых и больших парков Европы [3D-тур смотрите ЗДЕСЬ].

Здесь есть все для активного отдыха и поддержания здоровья. И не только благодаря парку, в котором так удобно совершать утренние пробежки. В шаговой доступности расположены водно-спортивный комплекс с дорожками 50-метрового бассейна, прыжковым и детским бассейном, аквапарк «Фристайл», футбольные поля, теннисные корты… В общем, все возможности для занятий физкультурой и спортом, и даже больше!

Прекрасное транспортное сообщение обеспечивает множество маршрутов общественного транспорта на проспекте Независимости и сразу две станции метро — «Парк Челюскинцев» и «Московская».

ЖК "Парк Челюскинцев" - Место, где хочется жить..

За вашу безопасность и спокойствие будет отвечать новейшая система видеонаблюдения. На территории также установят дизайнерское ограждение.

Удобный паркинг. Для автомобилистов предусмотрены удобные парковочные места на территории комплекса, а также теплый подземный паркинг в самом жилом комплексе, в который можно спуститься на лифте прямо от двери квартиры.

Уникальный встроенный детский сад. Двухэтажный детский сад на 90 мест вписан в архитектурное решение дома, а безопасная прогулочная зона на улице имеет собственное надежное ограждение и отличное игровое оборудование. Ваш ребенок всегда будет рядом и под присмотром.

Вы привыкли быть в центре делового сообщества? Многофункциональный комплекс «Минск Мир» для вас!

Здесь будет все, что нужно для жизни современного горожанина, — один из самых больших в стране торговых центров, многочисленные спортивные, развлекательные и культурные объекты, магазины, рестораны, бары и целая сеть заведений сферы услуг.

Квартальная застройка комплекса обеспечивает широкое разнообразие выбора, а также параллельное строительство домов и социальных объектов. Школы, детские сады и учреждения здравоохранения расположатся в шаговой доступности, уже ведется строительство второго детского сада.

Автомобилисты без проблем найдут место для машины на многочисленных стоянках и паркингах. Появится своя станция метро, строительство которой уже началось.

Продуманное благоустройство с ландшафтным дизайном и огромный парк в центре комплекса создадут комфортные условия для отдыха взрослых и детей. Беговые и велодорожки для любителей спорта, аллеи для неспешных прогулок, многочисленные детские и спортивные площадки.

Именно здесь в сотрудничестве с Международным финансовым центром Дубая будет построен Минский международный финансовый центр — точка притяжения внимания инвесторов всего мира и престижные рабочие места для тысяч белорусов.

Огни большого города — это ваш стиль? — Выбирайте современный инновационный многофункциональный жилой комплекс «Маяк Минска».

Транспортное сообщение. Всего 2 минуты до станции метро «Восток» и главного проспекта Минска, а также развитая сеть наземного транспорта.

Социальная инфраструктура. Всего 3 минуты до школы с бассейном и теннисными кортами, детского сада, 2 минуты до Национальной библиотеки.

Элитная коммерческая недвижимость многофункционального назначения. Крупный торгово-развлекательный центр Dana Mall, товары и услуги в магазинах шаговой доступности, бизнес-центр А класса Dana Center.

Многочисленные активности для жителей. Здесь расположена красивейшая пешеходная улица — бульвар Пикассо и уникальный мультимедийный фонтан «Дана Танец». Это широкий променад с арт-объектами и выверенным дизайном городского пространства, место активной городской жизни, в котором есть все для детских и районных праздников, городских форумов, ярмарок и фестивалей. Тысячи людей с удовольствием проводят здесь время, а проект «Лето в Маяке» весь летний период развивал, заряжал и радовал множество взрослых и детей.

Благоприятная экология. Всего в 5 минутах расположена лесопарковая зона «Парк писателей». Из многих квартир открывается прекрасный вид на парк и водоем.

Удобный паркинг. Это подземный паркинг в Dana Mall, множество плоскостных парковок. Места хватит каждому автомобилю.

В каждом проекте «Дана Холдингз» вас ждут квартиры комфорт и премиум-класса со свободной планировкой, светлые дизайнерские лобби с местами для консьержа и санитарными комнатами с пеленальными столиками, скоростные бесшумные европейские лифты, панорамное остекление квартир и лоджий.

Спешите воспользоваться выгодными финансовыми предложениями и становитесь владельцем своей новой квартиры!

Все подробности по условиям покупки квартир можно узнать в офисе продаж Dana Holdings.

Телефоны:

7675

+375 17 269−32−90

+375 17 39−39−465

Ежедневно с 8.30 до 20.30, в выходные дни с 9.00 до 20.00.

Адрес: Минск, Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж), ст. метро «Восток».

ИООО «ЗОМЕКС ИНВЕСТМЕНТ». УНП 191061449.