В гипермаркетах «Евроопт» стартовала новая акция для любителей кулинарных шедевров

Торговая сеть «Евроопт» постоянно радует своих покупателей акциями для всей семьи. «Бонстики», «Алиса в «Евроопт», «Команда Плюш» и, конечно, «Удача в придачу!» полюбились белорусам из всех уголков нашей страны. А с 29 августа до 25 декабря в гипермаркетах «Евроопт» акция для тех, кто любит готовить – «Заточены на кулинарные шедевры!».

Если вы часто радуете себя и близких домашней едой, наверняка знаете, как важны в кулинарном мастерстве детали: для того чтобы получить удовольствие от процесса и результата, нужны не только качественные продукты, но и красивые тарелки, подходящие приборы и, конечно, ножи. Без качественных инструментов не получится красиво нарезать закуски, быстро измельчить ингредиенты или почистить овощи. Основных требований к ножам не так много: лезвие должно долго оставаться острым, нож должен удобно лежать в руке, не скользить и легко и быстро резать продукты.

Именно такие ножи - в центре новой акции «Евроопт». Четыре профессиональных ножа из нержавеющей стали, кухонные ножницы, разделочную доску и блок для хранения ножей от известного немецкого бренда Berndes во время акции можно купить с внушительной скидкой - до 77%.

Так, большой нож сантоку или поварской нож участникам акции обойдется всего в 15 рублей 90 копеек вместо 69 рублей 90 копеек. Универсальный нож либо маленький нож сантоку можно приобрести за 11 рублей 90 копеек вместо 49 рублей 90 копеек. А кухонные ножницы - за 9 рублей 90 копеек вместо 39 рублей 90 копеек.

БУДЬ В КУРСЕ

Как стать участником акции?

- Купить любой нож или ножницы из набора Berndes со скидкой можно, собрав 20 фишек за покупки в гипермаркетах «Евроопт». Одну фишку вам начислят за каждые 15 рублей в чеке (за вычетом алкогольной и табачной продукции) с использованием дисконтной карты «Е-плюс».

- Фишки будут начисляться за акционные покупки, сделанные с 29 августа до 11 декабря. А использовать их, купив предметы из коллекции Berndes со скидкой, можно вплоть до 25 декабря.

- Получить дополнительные электронные фишки можно за покупку товаров-партнеров. В гипермаркетах они обозначены специальными ценниками. Список этих товаров есть и на сайте еvroopt.by.

- Посмотреть, сколько фишек у вас накопилось, можно в личном кабинете на сайте e-plus.by. Их количество будет указано и на полученном при покупке чеке. Каждые 20 фишек дают право на приобретение со скидкой любого ножа или ножниц из набора Berndes.

Собирайте коллекцию ножей и готовьте с удовольствием!

КСТАТИ

Впервые за время акций, которые проводятся в сети «Евроопт», фишки будут не бумажными (наклейки), а электронными. Их не забудешь на кассе и не потеряешь. Электронные фишки будут автоматически зачисляться на карту «Е-плюс» и храниться на ней до конца акции.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Предлагаем рецепт от кулинарного эксперта, телеведущей Татьяны БОРОДКИНОЙ.

ЗАВТРАК «ДРУЖБА НАРОДОВ»: ИТАЛЬЯНСКОЕ КАРПАЧЧО ИЗ ПОМИДОРОВ И СЫР СУЛУГУНИ В КЛЯРЕ ПО-ГРУЗИНСКИ.

«Бонджорно!» и «Гамарджоба!»

Ингредиенты:

- помидоры «Бычье сердце» - 2 шт.;

- оливковое масло - 2 ст. л.;

- чеснок - 1 зубчик;

- молотый перец - щепотка;

- уксус - 1 ч. л.;

- петрушка - 10 г;

- лук зеленый - 10 г;

- сыр сулугуни - 180 г;

- яйцо - 1 шт.;

- мука - 5 ст. л.;

- подсолнечное масло - 4 ст. л.;

- соль.

Способ приготовления:

Главное в овощном карпаччо - тонкая нарезка. Поэтому исключительно острым ножом необходимо нарезать сочные помидоры красивыми тонкими кружочками. Выложить их на круглое блюдо так, чтобы вся поверхность стала красной. Полить небольшим количеством оливкового масла. Далее в отдельную мисочку выдавить чеснок, смешать его с солью, молотым перцем, оливковым маслом и уксусом. Заправить полученный соус свежей рубленой петрушкой, мелко нарезанным зеленым луком и покрыть им помидоры на блюде. Карпаччо из помидоров готово.

Нарезать сулугуни на кусочки средней толщины. Смешать кляр из муки и яйца, обмакнуть кусочки сулугуни в кляр. Обжарить их на разогретом растительном масле. Готовый сыр выложить сверху на помидоры.

Приятного аппетита!