2019-09-03T22:16:55+03:00
Минск
КП Беларусь

История минской площади 8 Марта: Трибунал ВКЛ, бананы для Купалы и затопленный стадион

В проекте «Городские истории» мы рассказываем об удивительном прошлом знаковых мест белорусских городов. Сегодня заглянем на столичную площадь 8 Марта, откуда начинался Нижний рынок - центр Минска 400 лет назад
Сергей ТРЕФИЛОВ
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Площадь 8 Марта знают не все минчане – там даже не числится домов.Площадь 8 Марта знают не все минчане – там даже не числится домов.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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- Любая площадь у белорусов называлась рынком, - замечает экскурсовод, автор маршрута по Нижнему рынку Павел Королев. - В местечках она была единственной - и потому центральной. В Минске же сменилось три центра. Соответственно, было три центральных рынка: Высокий, Новый и самый старый, Нижний.

На Замчище нашли могилу княжны

Нижний рынок возник где-то в X - XI веке у Замковой горы - там, где теперь площадь у Дворца спорта. Еще в начале ХХ века здесь среди жилой деревянной застройки можно было увидеть мурованку, где когда-то заседал трибунал Великого княжества Литовского - она осталась на рисунках Язэпа Дроздовича и на редких фото.

А что тут было в древности, показали раскопки в начале 80-х перед строительством станции метро «Немига». Тогда обнаружили фрагменты деревянной застройки замка, которая пришла в упадок в XVIII веке и постепенно ушла под землю. Среди захоронений - могила княжны: археологи, раскрыв ее, увидели сохранившуюся русую косу!

На раскопках обнаружили основание недостроенной 1000-летней церкви и останки княжны с сохранившейся русой косой (фото справа). Фото предоставлены Павлом Королевым

На раскопках обнаружили основание недостроенной 1000-летней церкви и останки княжны с сохранившейся русой косой (фото справа). Фото предоставлены Павлом Королевым

- Там же оказалось основание недостроенной церкви, - рассказывает Павел Королев. - Строители хотели возвести храм на тех камнях, но не сложилось. Сейчас на Замчище есть два знака с очертаниями церкви, но оба не на ее истинном месте.

Средневековая доставка еды - татарский «Турум-бурум»

В Средневековье здесь бойко шла торговля, правда, большинство сведений о Нижнем рынке относится к XIX - началу XX века. Этнограф Павел Шпилевский писал: «Небольшая квадратная грязная, никогда не высыхающая (прежде были болота, и теперь они просачиваются, несмотря на мощение камнем) площадь, обрамленная бесчисленными шкапиками (лавчонками) с несколькими входами». Торговали коровьим и постным маслом, травами, хлебом, ветчиной, колбасами, салом, сальтисонами, дичью, крупами, солью, козьим сыром. В продуктовых рядах стояли «ночвы»-желоба с луком, орехами и яйцами, клетки с живыми курами.

За торговыми рядами можно рассмотреть здание бывшего Трибунала ВКЛ. Фото minsk-old.new.com

За торговыми рядами можно рассмотреть здание бывшего Трибунала ВКЛ. Фото minsk-old.new.com

- На Замковой был «смачны куток» обжорного ряда и трактиры, - рассказывает Павел. - Местный фастфуд - пирожки, кренделя, масляные баранки, сбитень на березовых листьях, гречневые булочки-«таўкачыкі» и «картаплянікі» - пирожки из картошки с маком. Была и своеобразная служба доставки - татарская торговля вразнос под названием «Турум-бурум».

В XVI веке центр Минска переместился на Верхний рынок, нынешнюю площадь Свободы. С Нижним рынком бойкое место соединяли крутые улицы Козьмодемьяновская и Школьная (обе окончательно снесены после войны), шедшие по нынешнему холму на площади 8 Марта. Они выходили к сохранившемуся Гостиному двору - там, где сейчас обзорная площадка у Кафедрального собора.

Покупателей вносили в лавки на руках

Из-за многолюдности о Нижнем рынке говорили, что там можно идти по головам. А знаменитый мост у Троицкого предместья, по одной из версий, назван Хлусов, поскольку на Нижнем промышляли «хлусы» разных мастей.

Руины домов на Козьмодемьяновской снесли после войны. Фото предоставлено Павлом Королевым

Руины домов на Козьмодемьяновской снесли после войны. Фото предоставлено Павлом Королевым

- Немецкий лейтенант Гофман в 1918-м описывал типичную сцену тех времен: на Нижнем рынке к стоящей одиноко бабушке из-за поворота вылетают сани, старушку грабят, а воры исчезают на тех же санях, - рассказывает Королев.

А еще этнограф Павел Шпилевский советовал не заговаривать с торговцами-евреями, которые тянули прохожих за руки и чуть не на руках вносили в лавки.

В начале XX века торговать сладостями нанимали турок

В начале ХХ века на Зыбицкой, бывшей частью Нижнего рынка, возник молочный базар, ближе к Петропавловской церкви - рыбный рынок с еще тем запахом: бочонки с селедкой и селедочной ухой, рыба кусками...

На Нижнем рынке открыли и первую кондитерскую с восточными сладостями и полумесяцем на вывеске - ей владели братья Офли. Сперва булочная называлась турецкой, потом - константинопольской.

Такой рекламой в 1930-х призывали покупать завозной продукт. Фото предоставлено Павлом Королевым

Такой рекламой в 1930-х призывали покупать завозной продукт. Фото предоставлено Павлом Королевым

- Владельцы поняли, что минчане лучше покупают их товар у продавцов восточной внешности, и уволили всех славян. Правда, из-за горячего нрава турок покупатели стали подавать на них в суд.

А на Немиге, у самого рынка, в 1930-х была бакалейная база, где торговали бананами. И в нынешнем музее Янки Купалы на буфете поэта неспроста лежат бананы. Это намек на Нижний рынок.

После войны на месте рынка появился кинотеатр в автобусе

Нижний рынок начали сворачивать до Великой Отечественной. В ее годы дома пережили бомбежки, но их коробки остались. После войны застройку снесли, а валы Замчища сровняли. На их месте появился спорткомплекс общества «Трудовые резервы», а на площади 8 Марта (там, где газон за выходом из метро «Немига») - автобусное кольцо. В 60-х в одном из стареньких автобусов был мульт-кинотеатр «Малютка», в другом - тир.

В транспортном кольце в 60-е стоял автокинотеатр. Фото предоставлено Павлом Королевым

В транспортном кольце в 60-е стоял автокинотеатр. Фото предоставлено Павлом Королевым

- А местный ларек с конфетами, орехами и кубинскими сигарами - последний знак торговли тут, - говорит Павел.

В 80-х у Дворца спорта напротив Острова слез был стадион, куда вмещалось под 10 тысяч зрителей. Кроме футбольного поля тут были зоны для легкой атлетики, а зимой заливался конькобежный трек. Стадион затопили ради озерной лагуны Свислочи.

Сегодня территория стадиона затоплена, тут - одно из самых широких мест Свислочи. Фото minsk-old.new.com

Сегодня территория стадиона затоплена, тут - одно из самых широких мест Свислочи. Фото minsk-old.new.com

На площади 8 Марта нет зданий

Теперь многие минчане даже не знают, где она, площадь 8 Марта. Ведь это, собственно, спуск от Кафедрального собора к станции метро «Немига» и газон до спорткомплекса. К ней не относится ни одного здания. О временах Замчища напоминают мемориальные знаки, название остановки да улочка Замковая за проспектом Победителей - фрагмент прежней, пересекавшей Нижний рынок. Порой всплывают идеи возрождения Замчища как туробъекта с открытой археологической площадкой. Но дальше проектов дело не идет. Может, зря?

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