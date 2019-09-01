История минской площади 8 Марта: Трибунал ВКЛ, бананы для Купалы и затопленный стадион

- Любая площадь у белорусов называлась рынком, - замечает экскурсовод, автор маршрута по Нижнему рынку Павел Королев. - В местечках она была единственной - и потому центральной. В Минске же сменилось три центра. Соответственно, было три центральных рынка: Высокий, Новый и самый старый, Нижний.

На Замчище нашли могилу княжны

Нижний рынок возник где-то в X - XI веке у Замковой горы - там, где теперь площадь у Дворца спорта. Еще в начале ХХ века здесь среди жилой деревянной застройки можно было увидеть мурованку, где когда-то заседал трибунал Великого княжества Литовского - она осталась на рисунках Язэпа Дроздовича и на редких фото.

А что тут было в древности, показали раскопки в начале 80-х перед строительством станции метро «Немига». Тогда обнаружили фрагменты деревянной застройки замка, которая пришла в упадок в XVIII веке и постепенно ушла под землю. Среди захоронений - могила княжны: археологи, раскрыв ее, увидели сохранившуюся русую косу!

На раскопках обнаружили основание недостроенной 1000-летней церкви и останки княжны с сохранившейся русой косой (фото справа). Фото предоставлены Павлом Королевым

- Там же оказалось основание недостроенной церкви, - рассказывает Павел Королев. - Строители хотели возвести храм на тех камнях, но не сложилось. Сейчас на Замчище есть два знака с очертаниями церкви, но оба не на ее истинном месте.

Средневековая доставка еды - татарский «Турум-бурум»

В Средневековье здесь бойко шла торговля, правда, большинство сведений о Нижнем рынке относится к XIX - началу XX века. Этнограф Павел Шпилевский писал: «Небольшая квадратная грязная, никогда не высыхающая (прежде были болота, и теперь они просачиваются, несмотря на мощение камнем) площадь, обрамленная бесчисленными шкапиками (лавчонками) с несколькими входами». Торговали коровьим и постным маслом, травами, хлебом, ветчиной, колбасами, салом, сальтисонами, дичью, крупами, солью, козьим сыром. В продуктовых рядах стояли «ночвы»-желоба с луком, орехами и яйцами, клетки с живыми курами.

За торговыми рядами можно рассмотреть здание бывшего Трибунала ВКЛ. Фото minsk-old.new.com

- На Замковой был «смачны куток» обжорного ряда и трактиры, - рассказывает Павел. - Местный фастфуд - пирожки, кренделя, масляные баранки, сбитень на березовых листьях, гречневые булочки-«таўкачыкі» и «картаплянікі» - пирожки из картошки с маком. Была и своеобразная служба доставки - татарская торговля вразнос под названием «Турум-бурум».

В XVI веке центр Минска переместился на Верхний рынок, нынешнюю площадь Свободы. С Нижним рынком бойкое место соединяли крутые улицы Козьмодемьяновская и Школьная (обе окончательно снесены после войны), шедшие по нынешнему холму на площади 8 Марта. Они выходили к сохранившемуся Гостиному двору - там, где сейчас обзорная площадка у Кафедрального собора.

Покупателей вносили в лавки на руках

Из-за многолюдности о Нижнем рынке говорили, что там можно идти по головам. А знаменитый мост у Троицкого предместья, по одной из версий, назван Хлусов, поскольку на Нижнем промышляли «хлусы» разных мастей.

Руины домов на Козьмодемьяновской снесли после войны. Фото предоставлено Павлом Королевым

- Немецкий лейтенант Гофман в 1918-м описывал типичную сцену тех времен: на Нижнем рынке к стоящей одиноко бабушке из-за поворота вылетают сани, старушку грабят, а воры исчезают на тех же санях, - рассказывает Королев.

А еще этнограф Павел Шпилевский советовал не заговаривать с торговцами-евреями, которые тянули прохожих за руки и чуть не на руках вносили в лавки.

В начале XX века торговать сладостями нанимали турок

В начале ХХ века на Зыбицкой, бывшей частью Нижнего рынка, возник молочный базар, ближе к Петропавловской церкви - рыбный рынок с еще тем запахом: бочонки с селедкой и селедочной ухой, рыба кусками...

На Нижнем рынке открыли и первую кондитерскую с восточными сладостями и полумесяцем на вывеске - ей владели братья Офли. Сперва булочная называлась турецкой, потом - константинопольской.

Такой рекламой в 1930-х призывали покупать завозной продукт. Фото предоставлено Павлом Королевым

- Владельцы поняли, что минчане лучше покупают их товар у продавцов восточной внешности, и уволили всех славян. Правда, из-за горячего нрава турок покупатели стали подавать на них в суд.

А на Немиге, у самого рынка, в 1930-х была бакалейная база, где торговали бананами. И в нынешнем музее Янки Купалы на буфете поэта неспроста лежат бананы. Это намек на Нижний рынок.

После войны на месте рынка появился кинотеатр в автобусе

Нижний рынок начали сворачивать до Великой Отечественной. В ее годы дома пережили бомбежки, но их коробки остались. После войны застройку снесли, а валы Замчища сровняли. На их месте появился спорткомплекс общества «Трудовые резервы», а на площади 8 Марта (там, где газон за выходом из метро «Немига») - автобусное кольцо. В 60-х в одном из стареньких автобусов был мульт-кинотеатр «Малютка», в другом - тир.

В транспортном кольце в 60-е стоял автокинотеатр. Фото предоставлено Павлом Королевым

- А местный ларек с конфетами, орехами и кубинскими сигарами - последний знак торговли тут, - говорит Павел.

В 80-х у Дворца спорта напротив Острова слез был стадион, куда вмещалось под 10 тысяч зрителей. Кроме футбольного поля тут были зоны для легкой атлетики, а зимой заливался конькобежный трек. Стадион затопили ради озерной лагуны Свислочи.

Сегодня территория стадиона затоплена, тут - одно из самых широких мест Свислочи. Фото minsk-old.new.com

На площади 8 Марта нет зданий

Теперь многие минчане даже не знают, где она, площадь 8 Марта. Ведь это, собственно, спуск от Кафедрального собора к станции метро «Немига» и газон до спорткомплекса. К ней не относится ни одного здания. О временах Замчища напоминают мемориальные знаки, название остановки да улочка Замковая за проспектом Победителей - фрагмент прежней, пересекавшей Нижний рынок. Порой всплывают идеи возрождения Замчища как туробъекта с открытой археологической площадкой. Но дальше проектов дело не идет. Может, зря?

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