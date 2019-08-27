2019-08-27T14:19:43+03:00
Минск
КП Беларусь

Как звучат белорусские города: «Классика у Ратуши с A1» выпустили саундтрек со звуками из разных уголков Беларуси

Получилось магическое путешествие в пространстве и времени!
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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31 августа завершится пятый сезон «Классики у Ратуши с А1»31 августа завершится пятый сезон «Классики у Ратуши с А1»Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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31 августа завершится пятый сезон «Классики у Ратуши с А1». В этом году он охватил сразу 5 городов Беларуси: Витебск, Гомель, Гродно, Брест и Минск. У каждого из них есть собственный «голос». Звонок витебского трамвая, гул минского метро, разговоры горожан на гомельской набережной, журчание брестского фонтана, колокольный звон гродненского костела - все это сплелось в единую композицию, объединившую в себе звуки знаковых мест областных центров и столицы Беларуси.

Мелодия состоит из нескольких смысловых частей. Делайте погромче и отправляйтесь в путешествие. А оно начинается с прибытия поезда на железнодорожный вокзал. Затем слушатель прогуляется по улицам городов. Вокруг - похожие и в то же время такие уникальные для каждого места звуки: шум транспорта, смех прохожих в парке, стук скейта и звон колоколов.

Гукi нашых гарадоў

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Саундтрек вышел накануне последнего концерта в этом сезоне. 31 августа у минской Ратуши Президентский оркестр Республики Беларусь под управлением Виктора Бабарикина представит программу «От классики до классики рока»: от сочинений Вивальди, Пуччини, Верди до хитов Metallica и AC/DC. В концерте также примут участие:

- певец Иван Вабищевич;

- солисты Большого театра Беларуси - заслуженная артистка Республики Беларусь Елена Шведова и Илья Сильчуков;

- основатель и солист группы PALLADIUM Electric Band Олег Пауля (электро-скрипка);

- стипендиат специального фонда Президента Республики Беларусь Татьяна Кормазинова (флейта).

Вход на мероприятие свободный.

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