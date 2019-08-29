Строительство завода технического углерода в Могилеве: Предприятие на российские инвестиции строят белорусы и для Беларуси

Шины легковых автомобилей пришлось бы менять через каждые 100 километров пробега, если бы в составе резины не было технического углерода. Без этого компонента с уникальными усиливающими свойствами гораздо быстрее изнашивается и пластмасса. Неудивительно, что мировое производство углерода превышает 10 млн тонн в год.

В белорусской промышленности технический углерод используется широко (одно только производство шин чего стоит!), но собственного производства этого важного компонента у нас нет. Впрочем, скоро ситуация в корне изменится.

В СЭЗ «Могилев» готовится к запуску первое в Беларуси предприятие по производству технического углерода. Его мощности позволят не только обеспечить свои нужды, но и экспортировать конкурентоспособную продукцию в страны ЕС и Россию, увеличив поступление валюты в страну.

Строительством завода технического углерода в Могилеве занимается компания «Омск Карбон Групп», лидер по производству этой продукции в России. О том, с чего начинался проект и как идет его реализация, мы узнали у председателя Совета Союза «Омская торгово-промышленная палата» Татьяны Хорошавиной.

«Завод позволит устранить импортную зависимость в стратегическом продукте»

- Хорошо помню, как рождался проект. В 2013 году в Минск поехала представительная омская делегация во главе с губернатором Виктором Назаровым, - рассказывает Татьяна Хорошавина. - Это не было каким-то экстраординарным событием - контакты на таком уровне были обычным делом. А итогом визита стало рабочее совещание с участием белорусского президента. На этой встрече выступил в том числе и Валерий Каплунат, председатель совета директоров «Омсктехуглерода» - одного из крупнейших в мире предприятий, специализирующихся на выпуске технического углерода. Он рассказал о перспективах проекта по строительству завода технического углерода.

Собственно, вопрос о необходимости создания в рамках нефтехимического комплекса Беларуси такого предприятия на повестке стоял давно и активно прорабатывался на правительственном уровне. Это позволило бы полностью устранить импортную зависимость республики в стратегическом продукте, без которого невозможно производство шин всех видов, резинотехнических изделий, пластмасс, и, по сути, создать новую высокотехнологичную отрасль.

Решение, можно сказать, было принято на наших глазах - прямо на совещании Александр Лукашенко дал поручение начать подготовку инвестиционного соглашения. Думаю, что поддержка президента в данном случае стала ключевым фактором.

«Проект является белорусским в такой же степени, как российским»

Уже в 2014 году в Могилеве на месте будущего завода была заложена символическая капсула.

- Проектировщиков предприятий такого профиля в России, увы, не осталось. Поэтому разработкой проекта занялся гомельский институт ГИАП - ведущий проектировщик всего нефтехимического комплекса Республики Беларусь. Эта организация сохранила и кадровый потенциал, и профессиональные компетенции на уровне самых высоких мировых требований, - отмечает Татьяна Хорошавина. - Строила завод белорусская государственная структура, компетентность которой тоже не вызывает никаких сомнений. Достаточно сказать, что сейчас именно этот подрядчик выполняет львиную долю работ по строительству в республике атомной станции. Иными словами, проект является белорусским никак не в меньшей степени, чем российским. Инвестор в данном случае выступает в роли заказчика.

Реализация данного проекта - это очередной шаг в инновационном развитии, это перенос научно-технических знаний и опыта российского лидера в производстве технического углерода, классифицированного в Европе как нанопродукт.

«Без технического углерода не изготовишь компьютеры, системы очистки крови и многое другое»

- Несмотря на значимость проекта, часть общественности приняла его в штыки. Противники утверждают, что производство вредное, нанесет ущерб экологии и здоровью…

- К сожалению, предприятие пытаются представить неким исчадием экологического ада. Честно сказать, ничего, кроме недоумения, это не вызывает. Против кого направлена эта агрессивная информационная кампания и какие цели она реально преследует?

- Один из аргументов - выбросы сажи, неизбежные при таком производстве. Он соответствует действительности?

- Нет. Как и многое другое. Например, я читаю: доказательством экологической вредоносности завода, оказывается, служит опыт эксплуатации аналогичного производства в Омске. Якобы оно сопровождается большими выбросами сажи, которая сорбирует и концентрирует массу других опасных веществ. И что предприятие вообще использует морально устаревшие технологии и системы очистки.

Извините, но в наше время, используя устаревшие технологии, невозможно выигрывать конкурентную борьбу у крупнейших мировых корпораций. Ведь «Омсктехуглерод» поставляет на экспорт не сырье, а продукт высокого технологического уровня. Сегодня это современное предприятие, в том числе и с точки зрения экологической составляющей. У омских надзорных органов к нему нет никаких претензий. За многие годы здесь не зафиксировано ни одного случая нарушения природоохранного законодательства, хотя проверяется завод постоянно. Потому что требования закона действительно неукоснительно соблюдаются.

Противников запуска завода не волнует, что продукт, который он будет выпускать, нужен белорусским предприятиям. Он является важнейшим компонентом в производстве шин, резинотехнических изделий, пластмасс. Без него не может обойтись электронная промышленность, полиграфия, не изготовишь компьютеры, системы очистки крови и много чего еще.

Конечно же, состояние окружающей среды - важнейшая составляющая жизни общества. И в современных условиях неукоснительное выполнение жестких требований природоохранного законодательства является обязательным условием реализации любого серьезного проекта. Именно соблюдение законов является единственно возможным способом установления баланса в отношениях между промышленностью и местными жителями. Никаких других разумных критериев просто нет.

КСТАТИ

Проектная мощность предприятия «Омск Карбон Могилев» - 200 тыс. тонн технического углерода в год. На предприятии будет создано 500 рабочих мест. По графику запуск завода намечен на четвертый квартал 2019 года. Планируемый объем инвестиций - более 100 млн евро.

БУДЬ В КУРСЕ!

Не сажа, а черный углерод

Дышать чистым воздухом и производить черный углерод - это возможно!

Технический углерод используется как усиливающий компонент в производстве резины (основное его назначение - около 70% от общего применения) и пластмасс. В пластмассовых изделиях он выполняет роль замедлителя «старения» и компонента, который обеспечивает им электропроводность, способность поглощать излучение радаров и ультрафиолета, антистатические свойства.

Технический углерод обладает хорошей красящей способностью, что позволяет использовать его в качестве одного из компонентов при производстве красок и тонеров.

Особые марки технического углерода получили применение при производстве изделий, контактирующих с пищей, товаров повседневного спроса и детских игрушек.

В современной международной классификации технический углерод обозначается Carbon Black - т. е. черный углерод, а не сажа (англ. Soot).