Пенсии августа: сколько получает обычный пенсионер, чемпион-олимпиец и отставной военный

Если сложить все пенсии белорусов и разделить на количество пенсионеров, получится средняя пенсия по стране. В августе 2019 года средняя пенсия составила 432 рубля, и это на 72 рубля больше, чем в августе прошлого года. В реальности, конечно, у одних эта цифра может быть в два раза выше, а у других - в два раза ниже. Как говорится, кто-то ест мясо, а кто-то капусту, но в среднем мы все едим голубцы. Рассказываем, кто в августе ел мясо, а кто - капусту.

Средняя пенсия по возрасту

Такие пенсии назначаются белорусам пенсионного возраста, которые отработали минимальный трудовой стаж и все это время платили страховые взносы. Напомним, минимальный стаж с уплатой взносов в этом году для мужчин и женщин составляет 17 лет (ежегодно он повышается до достижения 20 лет к 2025 году). А пенсионный возраст сейчас - 61 год 6 месяцев для мужчин и 56 лет 6 месяцев для женщин. С 2022 года мужчины станут выходить на пенсию в 63 года, а женщины - в 58 лет.

Размер пенсии по возрасту зависит от прошлого заработка и стажа, поэтому может сильно разниться. По данным Минтруда, в августе 2019 года минимальная пенсия по возрасту (при стаже у мужчин - 25 лет, а у женщин - 20 лет) составила 243 рубля. Максимальная пенсия по возрасту при стаже 40 - 45 лет и заработке в пять раз больше среднего в стране составила 770 рублей. Но это без учета доплат и надбавок. Размер доплаты к любой пенсии при достижении 75 лет - 43 рубля, при достижении 80 лет - 57,7 рубля. Кроме того, при достижении 80 лет граждане получают надбавку на уход в размере 29 рублей.

Средний размер пенсии по возрасту в августе этого года составил 447 рублей. Напомним, именно среднюю пенсию по возрасту власти который год пытаются довести до 40% от средней зарплаты за год. В предыдущие годы добиться этого показателя так и не удалось. В этом году трудовые пенсии повышали уже дважды - 1 мая и 1 августа, но зарплата (как назло!) растет еще быстрее. Например, в июле она составила 1128,5 рубля, а значит, средний размер пенсии при такой зарплате должен быть не меньше 451,4 рубля. Средние июльские пенсии по возрасту составили всего 418,4 рубля. Что ж, пока опять не удалось.

Социальные пенсии

Социальные пенсии в августе этого года получали 71,5 тысячи человек (5 лет назад их было 57,4 тысячи). Средний размер такой пенсии в августе был всего 214 рублей. При этом 95% получателей - это дети-сироты, инвалиды и дети-инвалиды. Оставшиеся 5% - те, кто не имеет минимального трудового стажа с уплатой страховых взносов. Напомним, такие пенсионеры могут рассчитывать только на социальную, а не на трудовую пенсию.

Пенсии за выслугу лет

Пенсии за выслугу лет получают, к примеру, некоторые педагоги и медицинские работники, спортсмены, пилоты и бортпроводники. Все они уходят на пенсию раньше общего пенсионного возраста из-за особых условий работы (или вредности). Средний размер пенсии за выслугу лет сейчас составляет 590 рублей. Получающих пенсии за выслугу лет в августе этого года было 40,2 тысячи человек (а вот 1 января 2014 года - 34,5 тысячи).

Пенсия за особые заслуги

Ее назначают, например, Героям Беларуси, женщинам с девятью и более детьми, награжденным специальной медалью или орденом. Также ее получают те, кто имеет почетные звания «народный» и «заслуженный»; лауреаты госпремий; победители и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр, чемпионы мира и Европы. В общем, чтобы получить такую пенсию, придется попотеть.

В настоящее время ее получают 4,3 тысячи человек (пять лет назад - 5,4 тысячи). Средний размер пенсии за особые заслуги составляет 661 рубль.

Пенсии военным

Средний размер пенсии военных в Беларуси - тайна за семью печатями, как и количество самих военных пенсионеров. У военных своя статистика и свое законодательство, поэтому отчетность о размере пенсий они в Минтруда не подают. Система начисления у них тоже непростая, состоит из коэффициентов, доплат, надбавок и повышений, поэтому размер пенсий очень сильно разнится. Да и на заслуженный отдых военные уходят раньше других.

Известно, что 1 июля 2019 года как раз произвели последний перерасчет пенсий военным пенсионерам, они выросли примерно на 5,5%. Кроме того, с 1 августа пенсии ветеранов войны повысили до размеров 533 - 792 рубля. На этом свежая конкретика заканчивается. Но если судить по иногда появляющимся (а потом исчезающим) цифрам на сайте Минобороны, количество военных пенсионеров постепенно уменьшается. Так, по данным на 1 января 2018 года, в стране было около 79 тысяч военных пенсионеров, на 1 января 2015 года их было 82,8 тысячи.

- Я ушел на пенсию в звании майора, был замкомандира батальона. Мне было 39 лет, поэтому я продолжал работать, пенсия в это время добавлялась к окладу. В августе 2019 года получил 595 рублей пенсии. Но я уходил на пенсию при выслуге 20 лет, тогда выплачивается 50% оклада, а если выслуга 25 лет - то будет уже 75% оклада. Если бы выслуга лет была больше 25 лет, сейчас получал бы 850 рублей, - добавил немного цифр «Комсомолке» военный пенсионер Алексей Алексеевич.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В августе 2019 года пенсию в органах по труду, занятости и соцзащите получали 2,5 млн человек, или каждый четвертый белорус. При этом стоит отметить, что пенсии военных в статистике не учитываются.

- Пенсию по возрасту получают 2,06 млн человек. Средний размер - 447 рублей.

- Социальную пенсию получают 71,5 тысячи. Средний размер - 214 рублей.

- Пенсия за особые заслуги - 4,3 тысячи. Средний размер - 661 рубль.

- Пенсии за выслугу лет - 40,2 тысячи. Средний размер - 590 рублей.

*По данным Минтруда.

А КАК У НИХ?

Польские пенсионеры получают в 3,5 раза больше украинских

Мы посмотрели, сколько получали пенсионеры в соседних странах в 2018 году, и сравнили с белорусскими пенсиями.

Украина

Средний размер пенсии - 104 евро (235 белорусских рублей).

Беларусь

Размер средней пенсии - 150 евро (342 белорусских рубля).

Россия

Средний размер пенсии - 190 евро (429 белорусских рублей).

Латвия

Размер средней пенсии - 304,3 евро (688 белорусских рублей).

Литва

Средний размер пенсии - 337 евро (761 белорусский рубль).

Польша

Размер средней пенсии - 350 евро (791 белорусский рубль).