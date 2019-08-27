«Если будет как ЕГЭ - это улучшение. Но сможем ли?» Вместо ЦТ школьники будут сдавать общенациональный экзамен?

26 августа министр образования Игорь Карпенко встретился с Александром Лукашенко, чтобы обсудить зарплату учителей, бумажную работу, централизованное тестирование. В эфире телеканала «Беларусь 1» Карпенко сказал, что альтернативной централизованному тестированию и выпускным экзаменам может стать общенациональный экзамен.

- Мы в школе, допустим, пишем изложение, а при поступлении в вуз сдаем тест. По математике пишем контрольную работу, а при поступлении тест. Это разные по форме экзамены. И, конечно, это создает определенные проблемы. С одной стороны, учащимся необходима хорошая оценка по выпускным экзаменам в школе, с другой - нужно подготовиться к ЦТ. Учитель разрывается: то ли объяснять, как хорошо готовиться к тесту или к той аттестации, которую будет выполнять учащийся за курс общего среднего образования. Здесь есть резерв, где можно было бы разгрузить школьников. Может быть, совместив экзамен в школе и централизованное тестирование. Мы его условно называем общенациональный экзамен, - сказал Игорь Карпенко.

Он поможет, с одной стороны, независимо оценить знания школьников, а с другой - не перегружать школьника дополнительной подготовкой к ЦТ. Принять решение, будет ли введен национальный экзамен, планируют до конца учебного года.

Мы попросили нескольких педагогов сказать, что они думают насчет этой идеи.

- Честно говоря, я пока не верю в идею единого национального экзамена как беспристрастного испытания, - говорит учитель русского языка минской гимназии и восьмикратный победитель «Своей игры». - Да, ЕГЭ уже можно таковым считать, но они для этого прошли большой путь, включавший в себя скандалы, утечки, безграмотных 100-балльников из автономных республик и так далее. Когда наша школа предстанет перед фактом, что она теперь действительно несет ответственность за подготовку абитуриентов, она не будет в состоянии сразу излечиться от коррупционной болезни, и даже наоборот. Поэтому если уж принять, что изменения вообще должны быть, то я не за революционные изменения, а за постепенные. От революционных ничего хорошего не будет. Но вообще я считаю, что система с ЦТ и средним баллом (даже если учесть изменения в системе оценки) достаточно объективна. И объективность, независимость - главное, что нам стоит сохранить.

Учитель биологии с 22-летним стажем Ирина Богино делится:

- Думаю, что идея с общенациональным экзаменом хорошая. Абсолютно верно, что школьные экзамены по форме проведения и ЦТ существенно различаются. Опыт проведения таких экзаменов есть в разных странах. Даже российский вариант - ЕГЭ. Я часто обращаюсь к заданиям ЕГЭ для сравнения. Интересны уровни - А, В, С. Считаю, что можно использовать положительный опыт проведения единого экзамена других стран и в Беларуси.

А вот как считает педагог Сергей Ольшевский, автор «Народного учебника»:

- Дом не начинают строить с крыши. Но почему-то проблемы образования, на которые явно указывают результаты ЦТ прошлых лет, пытаются решить за счет изменения методики оценки.

Первым делом необходимо решить реальные проблемы, которые есть в образовании, а потом уже доводить до идеала систему итоговой аттестации. Сама по себе идея не нова и успешно применяется. Это позволяет снять дополнительную нагрузку как с педагогов, так и с учеников. То есть остаются вопросы только к реализации. И если это сделать по примеру российского ЕГЭ, то, я думаю, это будет улучшением. Но сможем ли мы хотя бы на 80% повторить его - это уже другой вопрос.