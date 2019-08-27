2019-08-27T17:17:45+03:00
Досуг
КП Беларусь

Кинозал в формате ScreenХ впервые откроется в Беларуси

Сеть кинотеатров Silver Screen открывает первый в СНГ кинозал с уникальной технологией просмотра ScreenX
Поделиться:
Изменить размер текста:

Инновация будет установлена в VOKA CINEMA by Silver Screen. У минчан есть уникальная возможность первыми в Восточной Европе оценить ScreenX-формат просмотра кино.

ScreenX - это новый уровень погружения в сюжет с обзором на 270 градусов. Чтобы добиться такого эффекта, съемки фильма ведутся на три камеры, расположенные под разными углами. Сам зал для просмотра в формате ScreenX оборудован пятью проекторами и тремя экранами (центральный и боковые).

Благодаря подключению периферийного зрения во время просмотра ScreenX гарантирует яркий опыт и уникальные ощущения личного присутствия в фильме. Сюжет буквально разворачивается вокруг зрителя.

Будь в числе первых, кто погрузится в сюжет на 270 градусов - билеты на киносеанс ScreenX уже в продаже в VOKA CINEMA by Silver Screen.

«Человек-паук: Вдали от дома» станет дебютной премьерой для ScreenX-зала. Угол обзора в 270 градусов позволит увидеть все, что было скрыто от зрителей в стандартном формате просмотра. Любители технологичных новинок и фанаты киновселенной Marvel смогут ощутить полное погружение в сюжет фильма, который развернется перед ними на трех ScreenX-экранах. Приобрести билеты можно здесь.

Минск - первый город в Восточной Европе и СНГ, где открывается ScreenX-зал. Всего несколько кинотеатров в Европе могут похвастаться этой инновацией. Азия является лидером по наличию кинозалов такого формата (87 – в Южной Корее, 66 – в Китае из 220 открытых по всему миру). В СНГ и Восточной Европе VOKA CINEMA by Silver Screen станет первым кинотеатром, оснащенным технологией ScreenX.

ScreenX - это самая яркая инновация в киноиндустрии за последние несколько лет. Она меняет восприятие фильмов и разворачивает привычный опыт просмотра на 270 градусов.

ScreenX.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Квест «Шукай Lidbeer»: билеты на гала-концерт крупнейшего осенного open-air спрячут в 12 городах
Выиграйте пригласительные билеты для компании друзей на гала-концерт LIDBEER, где выступят Yellow Arc 6, «Молчат дома», Akute, «АГОНЬ». Хедлайнеры - хип-хоп-исполнитель «Элджей», «Сплин» и «Чайф»
Новости 24
В пробах белорусской бегуньи обнаружен допинг
Под Гомелем поезд сбил пожилую велосипедистку
В Брагинском районе шестиклассник швырнул в костер бутылку с бензином
Двое мужчин и женщина до смерти избили 83-летнего сельчанина за то, что не дал денег на бутылку
Видеофакт. В Могилеве появилась первая вертикальная автопарковка
Кто сегодня выиграл 100 000 рублей?
МЧС: Подросток распылил перед 9-летним мальчиком аэрозоль и поднес зажигалку
В Беловежской пуще кроты помогли найти поселение 2000-летней давности
«Дошла до середины "зебры", но побежала назад»: В Полоцке 7-летнюю девочку сбил «МАЗ»
«Спал на земле, а ел только чернику и землянику»: в Хойниках спустя 3 суток нашли грибника
Беларусь не оставляет попыток вернуть в страну оригинальное издание Радзивилловской Библии
Белорус угнал машину службы доставки, а потом решил сознаться
Лукашенко не поедет в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны
В Беларуси с 1 сентября повышается тарифная ставка первого разряда
Представитель Совета Европы предлагает изучить мнение общества о смертной казни
Лукашенко заинтересовался финансовой стороной II Европейских игр: «Что мы получили?»