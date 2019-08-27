2019-08-27T17:20:29+03:00
Минск
КП Беларусь

Больше я на этот каменный пятачок у Ратуши в праздники не пойду!

Приходишь за праздничными эмоциями, а уходишь - как выжатый лимон
Раиса ЮДИНАобозреватель
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Места для релакса на этой площадке уже нет.Места для релакса на этой площадке уже нет.Фото: Раиса ЮДИНА
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Уютная площадка при большом скоплении народа превращается в тесный каменный пятачок. Получить положительные эмоции в толпе людей и среди огромных очередей за едой невозможно. И не заметить эту толпу и эти очереди тоже невозможно. Они кругом, это доминанта праздника. Идешь за позитивом, а уходишь без сил!

Площадка у Ратуши стала слишком тесной для тысяч людей, жаждущих хлеба и зрелищ. Зрители у сцены стоят такими плотными рядами, что, пробираясь через них туда, где посвободнее, я подумала, что при плохом стечении обстоятельств «Немига» может случиться не только в подземном переходе.

Точек с едой вроде и немало, но голодных людей, желающих получить свою порцию шашлыка на пластиковой тарелочке и пластиковый бокальчик вина, - в сотни раз больше. Их и ценами не испугаешь - мы же на празднике, значит, ни в чем себе не отказываем. И ничего, что потом надо пройти квест в поиске места для пиршества - идти через те же толпы, стараясь не расплескать вино на нарядные платья прохожих, не выронить кусок шашлыка на землю… Столиков катастрофически мало. Газонов, где можно расположиться (если здоровье позволяет сидеть на земле), - тоже с гулькин нос. Где приткнулся - там и застолье.

Я - за городские праздники! Это классно. Но давайте их проводить там, где много места, - в прекрасных наших парках. Есть же хороший опыт больших мероприятий и в парке Горького, и парке Победы, и Янки Купалы. Там и палатки есть где поставить, и сцену, и на газонах места хватит, можно одеяло расстелить, с детьми прийти… Я прекрасно помню там большие концерты, тот же «ПесняРОК».

Траву люди потопчут? Ну и что? Почему траву, которая еще вырастет, жалко, а нервные клетки минчан и туристов, которые не восстанавливаются, - нет?

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