«Жизнь на месте не стоит». Лукашенко надоело с помощью указов менять законы

- Надо избегать очень частого обращения к указам президента с целью изменения или корректировки того или иного законодательства. Притом спустя относительно короткий промежуток времени, - заявил Александр Лукашенко на встрече с вице-премьерами Александром Турчиным и Владимиром Дворником.

Президент, по его признанию, понимает, что законодательство надо менять, поскольку «жизнь на месте не стоит, все течет и изменяется».

- Но если мы, образно говоря, вчера приняли нормативный правовой акт, закон, подзаконный акт, декреты президента, указы, а через год-два начинаем корректировать эти нормативные правовые акты, это говорит о том, что на экспертном уровне и на уровне подготовки этих законопроектов работа организована слабо, - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По мнению президента, надо принимать такие нормативные акты, которые могли бы работать без изменений «хотя бы пятилетку», потому что любые изменения в экономической сфере «влекут за собой определенное беспокойство предпринимателей».

Глава государства считает, что менять принятые законы стоит только тогда, когда это «абсолютно необходимо и очень нужно».

Один из представленных на встрече проектов решений касался спонсорской помощи сельскому хозяйству.

- Я хочу разобраться, что это за спонсорская помощь и надо ли нам принимать соответствующий нормативный правовой акт на уровне президента, - сказал Александр Лукашенко. - Почему мы не можем обойтись тем нормативно-правовым полем, которое у нас сегодня создано?

Еще один проект касается лицензирования отдельных видов деятельности. Его обещают принять уже около двух лет.

- Я так понимаю, что проект указа подготовлен в правительстве по поручению, которое было дано на совещании с предпринимателями в свое время, - напомнил президент. - У нас либерализирована эта система настолько, насколько ни в одной стране она не либерализирована.

Сейчас лицензирование регулируется указом №450, принятым в 2010 году. Турчин пояснил, что взамен действующего указа президента планируют разработать проект закона.

- Мировая практика показывает, что во многих странах есть закон о лицензировании. Новому составу парламента в следующем году необходимо очень серьезно подойти к этой работе и сделать отвечающий времени закон о лицензировании, - подчеркнул вице-премьер, курирующий в правительстве развитие предпринимательства.