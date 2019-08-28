Знаменитый Красный дворик в Минске: перекрасят в розовый или оставят как есть?

В интернете активно обсуждают возможные преобразования Красного дворика в центре Минска. Двор-колодец давно завоевал популярность у горожан. Тут расположились кафе-бары, стены выкрашены в единый, яркий красный цвет и украшены интересными граффити.

Во дворике идет ремонтФото: Святослав ЗОРКИЙ

27 августа появилась новость, что дворик собираются перекрасить из красного цвета в …розовый.

- Печальные новости из Красного Дворика. Скоро он станет розовым, или цвета OXIDROT 10 S3. Со слов подрядчиков, все утверждено Минкультом и Спадчыной (предприятие «Мінская спадчына» - Ред.), - написала у себя в фейсбуке Ксения Федорова, которая арендует здесь помещение под бар «Синяя коза».

Красный дворик может стать розовым? Фото: Фейсбук Ксении Федоровой

Во дворике сейчас идет текущий ремонт. Одну из стен здания рабочие стали красить в бледно-розовый.

На предприятии «Мінская спадчына» говорят, что это не их территория, а у объекта несколько частных собственников, которые и решают вопрос по поводу окраски. Там также уточнили, что собственникам ранее направляли разработанные Центром по регенерации историко-культурных ландшафтов и территорий научные исследования и результаты физико-химического анализа фасада с рекомендацией следовать проекту. Кто именно выбирал новый цвет для дворика, непонятно.

Неравнодушные минчане уже создали петицию, чтобы не допустить покраску стен Красного дворика в розовый. Под ней уже подписались почти 100 человек.

И вот, 28 августа стало известно, что работы по покраске стен во дворике приостановлены.

- Представитель управляющей организации сообщил, что сейчас решают, оставлять ли дворик красным, - уточнила Ксения Федорова.