2019-08-28T17:32:19+03:00
Минск
КП Беларусь

Знаменитый Красный дворик в Минске: перекрасят в розовый или оставят как есть?

Рабочие устраивают "жизнь в розовом цвете", а неравнодушные минчане создали петицию с требованием сохранить двору-колодцу его привычный цвет
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В Красном дворике расположились кафе-бары, стены выкрашены в единый красный цвет и украшены интересными граффити.В Красном дворике расположились кафе-бары, стены выкрашены в единый красный цвет и украшены интересными граффити.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В интернете активно обсуждают возможные преобразования Красного дворика в центре Минска. Двор-колодец давно завоевал популярность у горожан. Тут расположились кафе-бары, стены выкрашены в единый, яркий красный цвет и украшены интересными граффити.

Во дворике идет ремонт Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Во дворике идет ремонтФото: Святослав ЗОРКИЙ

27 августа появилась новость, что дворик собираются перекрасить из красного цвета в …розовый.

- Печальные новости из Красного Дворика. Скоро он станет розовым, или цвета OXIDROT 10 S3. Со слов подрядчиков, все утверждено Минкультом и Спадчыной (предприятие «Мінская спадчына» - Ред.), - написала у себя в фейсбуке Ксения Федорова, которая арендует здесь помещение под бар «Синяя коза».

Красный дворик может стать розовым? Фото: Фейсбук Ксении Федоровой

Красный дворик может стать розовым? Фото: Фейсбук Ксении Федоровой

Во дворике сейчас идет текущий ремонт. Одну из стен здания рабочие стали красить в бледно-розовый.

На предприятии «Мінская спадчына» говорят, что это не их территория, а у объекта несколько частных собственников, которые и решают вопрос по поводу окраски. Там также уточнили, что собственникам ранее направляли разработанные Центром по регенерации историко-культурных ландшафтов и территорий научные исследования и результаты физико-химического анализа фасада с рекомендацией следовать проекту. Кто именно выбирал новый цвет для дворика, непонятно.

Неравнодушные минчане уже создали петицию, чтобы не допустить покраску стен Красного дворика в розовый. Под ней уже подписались почти 100 человек.

И вот, 28 августа стало известно, что работы по покраске стен во дворике приостановлены.

- Представитель управляющей организации сообщил, что сейчас решают, оставлять ли дворик красным, - уточнила Ксения Федорова.

Стены дворика действительно нуждаются в покраске, но не факт, что в розовый цвет Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Стены дворика действительно нуждаются в покраске, но не факт, что в розовый цветФото: Святослав ЗОРКИЙ

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