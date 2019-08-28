«Думала, собака попала к живодерам». Минчанин украл шпица, чтобы подарить жене на день рождения

- Я решила зайти в магазин, который находится в моем доме, - рассказывает хозяйка украденной собаки, минчанка Татьяна. - Собак у меня две: померанский шпиц и шелти. Они послушные, знают команды. Обычно я их привязываю, но в тот день подумала, что ничего не случится, если оставлю ненадолго.

В это время мимо магазина проходил 51-летний мужчина: он спешил на день рождения жены, а подарок купить не успел. Мужчина решил проблему просто: увидев у магазина двух непривязанных собак, схватил ту, что поменьше, спрятал собаку под куртку и унес домой. А там преподнес жене как подарок на день рождения. Когда Татьяна через 15 минут вышла из магазина, шпица Алисы у дверей уже не было.

- Я сразу поняла, что ее кто-то забрал. Дочка подсказала посмотреть камеры видеонаблюдения. Огромное спасибо администрации магазина - они пошли нам на уступки. Мы очень переживали, что собака попадет живодерам. Я даже думала: пускай бы он продал ее, но каким-то порядочным людям.

Татьяна признается, что даже не думала писать заявление в милицию.

- Мне казалось, что наша милиция не станет заниматься такими мелочами. Но и дочка, и работники магазина посоветовали все же написать заявление. Я была потрясена и профессионализмом, и душевностью сотрудников РУВД и Следственного комитета. Собаку нашли в течение суток. Она была напугана, сейчас вообще от меня не отходит.

Мужчина, который забрал собаку, на встрече в Следственном комитете попросил у хозяйки шпица прощения.

- Я на него не держу зла, но теперь буду более осторожна. Мне сказали, что собак лучше вообще не оставлять одних, даже на поводке.

Тому, что сделала мужчина, дадут правовую оценку следователи. По словам официального представителя Фрунзенского РУВД Светланы Мостыки, его уже несколько раз привлекали к ответственности за хищения.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ворованную собаку пытался подарить жене в прошлом году гомельчанин. Хозяйка оставила мопса на привязи у магазина, а сама пошла за продуктами. Увидев чужую собаку, мужчина забрал ее и унес домой. Правда, с подарком даме сердца он так и не угодил: женщина мечтала о французском бульдоге, а мопса предложила вернуть. Мужчину быстро нашла милиция, он во всем признался. Мопса вернули хозяйке, а в отношении похитителя возбудили уголовное дело.