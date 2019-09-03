«Их отправят на колбасу, а я спать перестану». Семья под Браславом спасает списанных лошадей

Елена Вильчинская с мужем Александром держат большое хозяйство в Браславском районе. Помимо гусей, коров, овец они уже пять лет ухаживают за лошадьми, которые раньше участвовали в скачках, были артистами в цирке, но из-за травм оказались не у дел.

Мы отправились к ним в гости.

Елена рассказывает, что тяга к большому хозяйству у нее из детства - у бабушки всегда было много животных, в том числе и лошадейФото: Павел МАРТИНЧИК

«Денег выкупить лошадь не было, в уплату пришлось убирать в конюшне»

Участок Елены находится в деревне Якубянцы Браславского района, в 250 км от Минска. Там кажется, что ты оторван от мира - нет дорог, машин, домов. Зато внутри участка жизнь кипит: нас обступают десятки собак, кошек, неподалеку вальяжно прогуливаются гуси, на лугу пасутся коровы, а на огражденной территории - лошади.

- Я это называю «упорядоченный хаос», - улыбается Елена. - У нас 9 лошадей, 35 собак, бык, корова, овец около 30 штук. Утром встаешь, раскидываешь еду сначала коням, потом всем остальным. Почистить денники, убрать в конюшне, выпустить погулять, накосить травы. Потом опять кормить, убирать, мыть… Так день и проходит. Муж часто в разъездах, хозяйство на мне.

Помимо лошадей на участке Елены 35 собак!Фото: Павел МАРТИНЧИК

Такая тяга к сельской жизни у Елены появилась не на пустом месте.

- Это участок моей бабушки, я здесь проводила лето, у нас было большое хозяйство и лошади. Повзрослев, уехала в Москву учиться на психолога, после работала риелтором. Вышла замуж, стали жить в своем доме в Подмосковье. Параллельно занималась конным спортом, но не в профессиональной лиге. Купила первого коня Кнопочку, но однажды мы упали - и он сломал ногу. Все зажило, но при сильных нагрузках он бы хромал, о выступлениях и речи быть не могло. Я к нему привыкла, он был мне как ребенок. Мы его держали в частной конюшне в Подмосковье.

Затем вмешался случай. На ту самую конюшню привезли списанных с ипподрома жеребцов.

- Был там серый рысак Пашка. Он 10 лет бегал, его очень сильно заездили. А когда пришел молодняк, девать было некуда, и его вместе с другим конем списали на колбасу! Везли через нашу конюшню. Я как узнала - аж сердце дрогнуло! Решили забрать. Денег заплатить за него не было, поэтому договорилась, что буду работать на конюшне: мыла, убирала, коней выводила гулять.

Еще один слепышФото: Павел МАРТИНЧИК

«Лошадь тебя везет в мастера спорта. Потом приходит время помочь ей»

Параллельно Елена узнала, что бабушка заболела, нужно ухаживать за ней, помогать по хозяйству.

- Собрали коней, приехали сюда! Я работала в местном туркомплексе, помогала с лошадьми. Потом в интернете увидела объявление, что в хорошие руки отдают списанного слепого коня. Оказалось, за ним долго ухаживала тренер из Ратомки, но у нее еще несколько лошадей, средств не хватало. Стало жалко, я забрала Веста к себе. Живет уже пять лет у нас, а с тренером дружим, она помогает по возможности. Когда бабушка умерла, мы с мужем остались здесь жить. Тут хорошо, просторно. Муж мотается по работе в Москву, он занят в строительстве.

- Обратно в город не тянет?

- Уже не смогла бы там жить. Есть ощущение, что мы делаем что-то неправильно, бежим куда-то, зарабатываем деньги, покупаем вещи. А ради чего? Тут я понимаю, ради чего бегаю. Перед смертью буду знать, что продлила жизнь лошади, собаки по дворам не скитались! Наверное, это моя больная тема. Ведь столько людей бросают животных - и нормально. Я не могу. Если я откажусь от них и их отправят на колбасу, я спать не смогу. Ведь лошадь тебя везет в мастера спорта, она тебе помогает. А потом приходит время помочь ей!

На месте бывшего бабушкиного дома появилась конюшняФото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Елена с мужем могут приютить списанных лошадей, стали узнавать. Животных становилось больше, на месте бабушкиного дома появилась конюшня. Елена проводит мини-экскурсию.

- Вот тот самый первый конь Кнопочка, характер показывает, - представляет нас Елена. Кличка Кнопочка звучит иронично, конь занимает самый большой денник. - Летом на нем не катаюсь, но в другое время стараюсь хотя бы через день: надо, чтобы он двигался, особенно после пневмонии. А вот Семен Семенович, он старенький уже, у него с сухожилием проблемы. На вот эту кобылу уже был составлен акт на списание, мы с такими же девочками-энтузиастками скинулись и выкупили ее. Сейчас им сахарку дам!

Первая лошадь Елены - КнопочкаФото: Павел МАРТИНЧИК

«Только на сено на полгода уходит 2000 долларов»

Женщина достает из коробочки куски сахара, протягивает любимцам, заботливо называя своих воспитанников «сына».

- Этот слепыш Джек раньше работал в цирке. Ослеп, в номер его не поставишь, собирались списать. Но его выкупила дрессировщица, 10 лет ухаживала. Потом узнала обо мне, написала. Мне в то время нужен был коневоз, чтобы отвезти Кнопочку в Москву лечиться. На том и решили: она мне коневоз, я за это ухаживаю за конем! Так он у нас и остался. Мы стали дружить, она нам помогает. Еще два слепыша живут в соседнем сарае. У меня почти все кони - смертники… А вот этого пони выставили на продажу, когда закрывалась турбаза, где я работала.

Раньше Джек был артистом цирка, но он ослеп, и его собирались списатьФото: Павел МАРТИНЧИК

- Сколько денег на лошадей уходит в месяц примерно?

- Сложно сказать. Рулон сена, который стоит 40 рублей, вся толпа съедает за три дня. Только на сено на полгода уходит 2000 долларов! Мешок овса стоимостью 20 - 22 рубля, хватит на 2,5 дня на всех. Плюс отруби, опилки… Суммы космические. Не знаю, как у нас получается. Муж работает, держим двух коней на постое за деньги - по 150 долларов в месяц. Есть люди, у которых есть возможность обеспечить достойную старость своим лошадям, которым они многим обязаны. Плюс пони иногда возит деток за денежку. Нельзя сказать, что я одна! Мы вместе с неравнодушными людьми все делаем. Если не начать помогать животным вместе, ничего не получится. Сегодня есть возможность, а завтра ее может не быть. Когда становится тяжело, нужны деньги, корма - кидаем клич, вместе ищем выход. Например, у коня была пневмония, мы отвезли к ветеринарам в Москву, ушло на лечение и постой около 3000 долларов! На слух такие цифры не воспринимаются, но нам привозили лекарства, половину суммы помогли собрать.

Этот пони раньше тоже работал в циркеФото: Павел МАРТИНЧИК

Женщина признается, что ухаживать за таким количеством животных сложно и физически: даже если сам заболел, нужно найти силы встать и идти кормить, убирать. Но самым сложным остается пережить смерть животного, ставшего родным.

Этого пони выставили на продажу, когда закрывалась турбаза, где работала ЕленаФото: Павел МАРТИНЧИК

- У нас было всего два случая таких. Рысак Пашка жил у нас 7 лет, у него были проблемы с легкими. Перед тем как умереть, он плакал несколько дней, понимаете? Так сложно переживать смерть лошади. Когда с ними живешь, видишь, что они все понимают и чувствуют - просто не разговаривают… - Елена не может сдержать слез.

«Многие думают, наверное, некуда деньги девать, раз маешься ерундой»

Кажется, каждый метр огромного участка Елены занят разными животными, от собак до овец и гусей. Есть даже самодельный вольер для диких птиц!

- Когда муж возвращался с работы, на дороге увидел сову. Стал звонить орнитологам, мол, что с ней делать? Решили, что птенец выпал из гнезда, обратно его туда не посадишь. Забрали домой. Как-то к нам прибился коршун, его тоже подкармливаем. Собак изначально было штук шесть: кого-то в сугробе от мороза спасли, кто-то сам прибился, кого-то подкинули под ворота... Стерилизовать не хватило денег - вот они и расплодились. Кого можем, пристраиваем, остальных не выбрасывать же на улицу! Животных становилось все больше, и мы оформились как крестьянско-фермерское хозяйство, выкупили три соседних дома, в которых никто не жил.

На участке даже есть вольер для птицФото: Павел МАРТИНЧИК

- А что вообще планируете с таким хозяйством делать?

- Хотелось бы, чтобы это приносило доход. Но пока мы только вкладываем. Хотим жеребят, специально купили для Кнопки кобылу. Нас многие не понимают, мол, наверное, у тебя куча денег зарыта и некуда их девать, раз маешься ерундой, содержишь коников-собачек. Но это просто разное отношение к жизни. В результате каждый из нас сам выбирает, как и ради чего ему жить!

На поле также пасутся десятки овецФото: Павел МАРТИНЧИК