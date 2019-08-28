Что стояло за гибелью американки Рут Уоллер, спасшей белорусских мальчишек в 1946 году?

24-летнюю Рут Уоллер, которая умерла 4 августа 1946 года, похоронили на Военном кладбище Минска. Писали, что Рут, гуляя по Лошицкой усадьбе, спасла тонущих на самодельном плоту мальчишек, после чего заболела и умерла. Но есть и другая, более зловещая версия произошедшего. Почти полвека информация о деятельности на территории Беларуси гуманитарной миссии UNRRA (Администрации помощи и восстановления Объединенных Наций), спасавшей белорусов от голода и нищеты, была засекречена. Почему это происходило и что на самом деле может стоять за смертью Рут Уоллер? Чтобы понять атмосферу того времени, «Комсомолка» поговорила с экспертами - профессором, доктором исторических наук Владимиром Снапковским и историком Игорем Кузнецовым.

«Могила Рут Уоллер - это еще и напоминание о том, что американцы спасали белорусов от голода»

- Почему Рут Уоллер, американку, представителя дипмиссии, похоронили в Минске? Писали, что предусмотрели даже специальный самолет для транспортировки тела. Кремация же была в Москве?

- Да, документы об этом есть в нашем национальном архиве, - рассказывает профессор Владимир Снапковский. - Но ответа на этот вопрос нет. Смерть американки Рут Уоллер стала серьезным ЧП: скоропостижно скончалась молодая сотрудница дипмиссии.

Возле школы имени Рут Уоллер (бывший Поверенный в делах США в Беларуси Скотт Роланд (второй справа) и нынешний министр образования Игорь Карпенко (второй слева). Фото: архив посольства США в Беларуси.

После смерти ее тело транспортировали на специальном самолете из Минска в Москву, где тогда находилось американское посольство. Там проводили проверку, делали экспертизы. Можно лишь предполагать, почему ее не отправили в США, а снова привезли в Минск, где и похоронили. Возможно, поскольку она тут погибла, ее могила стала символом и напоминанием о том, сколько для белорусской земли в первые голодные послевоенные годы сделала миссия UNRRA.

Возле могилы Рут Уоллер на Военном кладбище Минска. В центре - Поверенный в делах США в Беларуси Дженифер Мур. Фото: архив посольства США в Беларуси.

Лет 13 назад посольство США в Беларуси организовало выставку. Они сняли фильм о деятельности миссии UNRRA в БССР. 90-летний муж Рут Уоллер, который также работал в составе миссии в Минске и которого разыскали в Америке, вспоминал события тех лет: как доставляли гуманитарную помощь, как он раздавал конфеты белорусским детям. Так что сегодня могила Рут Уоллер - это не только память о героическом поступке американки, сохранившей жизни тонущим белорусским мальчишкам, но и напоминание о том, что американцы спасали белорусов от голода в первые послевоенные годы нищеты и разрухи. Первый глава миссии UNRRA в БССР Ричард Скандрет в интервью в «Нью-Йорк таймс» рассказывал, что Минск - самый разрушенный после Варшавы город послевоенной Европы…

Гуманитарную помощь получала и Украина, но белорусы и украинцы реагировали на нее по-разному. Украинцы возмущались: «Мало даете!» А белорусы благодарили: «Дзякуй вялікі за тое, што ёсць!» Еще один показательный момент: однажды белорусские партработники пришли на собрание, одинаково одевшись, чем вызвали гнев председателя Совмина БССР Пономаренко. Все как один - в эффектных кожаных куртках из гуманитарной помощи UNRRA.

Представители белорусских властей и миссии UNRRA (1946 год, Минск). Фото: архив ООН.

Пономаренко тогда разозлился, но это не помешало ему в ноябре 46-го настаивать на скорейшей поставке американских семян - посевная скоро! В числе первых поставок из США в Беларусь пришло 270 тракторов, первый минский аэропорт строился с применением американской спецтехники, на заводе медпрепаратов смонтировали современную линию для производства пенициллина, помощь шла также детям-сиротам.

UNRRA понимала, что всех не накормит, но закладывала фундамент для возрождения в Беларуси сельского хозяйства, производственных мощностей, системы продовольствия. С января 46-го до 30 июня 47-го UNRRA оказала БССР гуманитарную помощь на 61 миллион долларов, сегодня эта сумма означает в разы больше. Только товаров получили более чем на 60 тысяч долларов общим весом более 141 тысячи тонн...

Американская тушенка, сухое молоко, яичный порошок и другие продукты спасали от голода, но одновременно это была и пропаганда другого образа жизни. Фото: архив ООН.

При этом Советы делали все, чтобы миссия UNRRA оставалась засекреченной благотворительностью, в советских учебниках о помощи американцев не было ни слова, завеса начала приоткрываться только в начале 90-х.

«Если был чей-то заказ сверху, Рут запросто могли отравить»

На сайте минской средней школы №130, которая с 2016 года носит имя Рут Уоллер, размещена статья на основе данных Национального архива Беларуси. В ней говорится, что американка Рут Уоллер почувствовала себя плохо через день после банкета у мэра Минска товарища Длугашевского, где помимо иностранцев присутствовали председатель Совмина БССР Пономаренко и его заместитель - министр иностранных дел Киселев. Рут прописали постельный режим и аспирин. Это было в пятницу, 26 июля. В выходные ей стало лучше, но вскоре болезнь вновь проявилась, стала стремительно развиваться, и утром 4 августа медики констатировали смерть. Вскрытие провели в 1-й больнице Минска, диагноз - постгриппозный менингоэнцефалит.

Могила Рут Уоллер на Военном кладбище в Минске. Фото: архив посольства США в Беларуси.

- Не всем верится, что молодая девушка, летом спасая детей из водоема, заболела и умерла…

- Версии появляются, потому что закрыты архивы КГБ, - говорит историк Игорь Кузнецов. - Поэтому мы не можем исключать и того, что причина ее смерти все же не бытовая. Заболеть и умереть можно по разным причинам. Если бы был заказ сверху, можно было бы сымитировать отравление или не так лечить. Кстати, миссии UNRRA выделили в Минске усадьбу в Лошице, где в предвоенные годы располагалась разведшкола НКВД, фактически готовившая диверсантов для действий на территории Западной Беларуси. Удивило, что иностранцев вообще поселили в Лошице - это ведь одно из мест массовых расстрелов и захоронений 30 - 40-х годов прошлого века.

Оно находится примерно в полутора километрах от здания, где поселили представителей UNRRA. Если ехать по нынешней улице Маяковского - слева Лошицкий парк, а справа, на месте казни, стоит памятный знак.

Как же заграничной миссии разрешили расположиться на такой территории? У меня одна версия: там было наиболее благоустроенное и оборудованное прослушкой здание во всем послевоенном Минске. Члены миссии ведь задавали вопросы: «А что за здание? А что рядом?..» Но в этом плане НКВД работало четко и с местным населением, не допуская утечки информации. Иностранная миссия, охранный объект - и это связано не столько с безопасностью иностранцев, которых рассматривали как потенциальных шпионов, сколько с желанием оградить их от общения с местным населением, интеллигенцией. Если поднять документы в архивах КГБ, почти уверен, что и по Рут Уоллер достаточно информации. Думаю, кто-то пытался с ней общаться, выходил на нее, интересовался, как это - жить в Америке?..

Но говоря о причинах смерти Рут Уоллер, мы можем только предполагать, исходя из ситуации, которая разворачивалась в нашей стране в то время. 1946 год, речь Черчилля, начало активной холодной войны, бывшие союзники СССР и США уже по разные стороны баррикад, на фоне этого еще по инерции в БССР действует международная миссия UNRRA. И она уже абсолютно мешала советской идеологической модели, вызывала сильное раздражение.

- Притом что поставляла тонны зерна, одежду, обувь, лекарства, технику…

- Это все забыли очень быстро. Иначе как прикажете советской пропаганде говорить про поставляемые Америкой тонны продовольствия, медикаментов, стройматериалов и технику? Американская тушенка, сухое молоко, яичный порошок и другие продукты спасали от голода, но одновременно это была и пропаганда другого образа жизни.

С января 1946-го до 30 июня 1947-го UNRRA оказала БССР гуманитарную помощь на 61 миллион долларов, сегодня эта сумма означает в разы больше. Фото: архив ООН.

У советских людей появлялись вопросы: «А почему в СССР такого нет?»

Оказывали в том числе и военную помощь: американские самолеты, танки, цветные металлы, боеприпасы, порох, да та же взрывчатка - очень много чего было в начинке советских снарядов, мин и авиабомб…

Мы всегда говорим: «Наш народ победил!» Никто и не спорит, но нельзя забывать о поддержке. А ведь ее вычеркнули и заменили словами: «Под руководством Коммунистической партии было быстро восстановлено сельское хозяйство, промышленность, повысился жизненный уровень населения…» И всеми этими лозунгами мы жили при Советском Союзе вплоть до его распада.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Режиссер фильма «ЮНРРА. Неизвестная миссия» Владимир БОКУН:

Мало кто знает, какую роль в становлении независимости Беларуси сыграл Рузвельт

- Фильм «ЮНРРА. Неизвестная миссия» создавался и был показан в рамках проекта «Обратный отсчет» по заказу канала ОНТ - кстати, многие фильмы проекта выложены на YouTube-канал. Мы пытались найти не только проявления внешних событий тех лет, но и то, что оставалось за кадром, - рассказал «Комсомолке» Владимир Бокун - режиссер кино и директор студии исторических фильмов «Мастерская Владимира Бокуна». - Конечно, в фильме есть воспоминания очевидцев, рассказ о количестве поставляемой гуманитарной помощи - это все важно. Но в истории миссии UNRRA присутствует важный, невидимый для многих мотив: почему это происходило в БССР?

На мой взгляд, главная фигура, которая стояла за кадром тех событий, - президент США Франклин Рузвельт. Мудрейший политик, которому досталось очень трудное время: начиная от великого кризиса, из которого он выводил Америку во второй половине 30-х годов, до, конечно же, войны… Рузвельт скоропостижно скончался в мае 1945 года, и одной из причин его смерти стал скандал, разразившийся в Америке.

Рузвельта обвинили в том, что он вел закулисные переговоры, способствуя в том числе вхождению Беларуси и Украины как самостоятельных государств в состав ООН. Ведь для членов ООН были предусмотрены условия: у каждого должны были быть своя внешняя политика, свой МИД, армия - то, что определяет страну как независимое государство. Все понимали, что это формальность, что Беларусь не является независимым государством, но окончательной стала именно позиция Рузвельта, по-человечески мне близкая. Он заявил, что Украина и Беларусь наиболее пострадали во время войны и заслуживают того, чтобы их включили в число учредителей ООН.

Так под историческим документом появилась подпись наркома иностранных дел БССР Кузьмы Киселева. И именно поэтому в БССР напрямую шла гуманитарная помощь. Деятельность UNRRA во многом продолжала политику Рузвельта, хотя, конечно, уже пришел Трумэн, ситуация начала меняться, все шло к холодной войне. К сожалению, после 1946 года началась полная конфронтация, и в итоге мы потеряли такого важного партнера, как США.

СПРАВКА «КП»

Американка Рут Уоллер прибыла в Минск весной 1946 года в составе гуманитарной миссии UNRRA, оставив комфортную жизнь в Калифорнии, чтобы помогать жителям регионов, наиболее пострадавших от Второй мировой войны. В середине лета 24-летняя Рут вдруг заболела, а через неделю умерла. Ее тело специальным самолетом транспортировали в Москву, где в то время находилось американское посольство. 4 августа 1946 года Рут Уоллер похоронили на Военном кладбище Минска. С 2016 года СШ №130 в Лошице носит имя секретаря аппарата UNRRA в Беларуси американки Рут Уоллер.

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