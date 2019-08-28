Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину, вернулась на «Беларусьфильм» спустя 44 года

Татьяна Проценко живет в Москве, изредка приезжает в Минск. Но на киностудии ей побывать не доводилось. А в этот раз она побывала в Беларуси со всей семьей, так что решила показать детям места, дорогие с детства. Мы расспросили о ее впечатлениях от обновленного «Беларусьфильма».

С семьей в фойе киностудии "Беларусьфильм". Фото: личный архив

- Нас переполняют эмоции и от Минска, и от киностудии. Так радует, что на «Беларусьфильме» взялись реставрировать костюмы, в которых снимались актеры в известных белорусских фильмах! Спасибо Галине Бугара, начальнику цеха подготовки съемок - она открыла все закрома киностудии и радушно провела нас по всем цехам. Мы увидели не только костюмы из «Приключений Буратино», но и многих других фильмов. Например, «Города мастеров». Или нашумевшего сериала HBO «Чернобыль» - ведь костюмы для него брали на «Беларусьфильме». А еще больше нас впечатлили реквизиторский, и особенно оружейный цеха киностудии.

Куклы из картины, которые отреставрированы, и теперь их можно увидеть на киностудии. Фото: личный архив

Помню, год назад у меня спрашивали, могу ли я отдать платье в котором снималась в «Приключениях Буратино». Я бы не хотела, хотя оно и числится до сих пор на балансе «Беларусьфильма». И тогда мне предложили дать платьице на время, чтобы снять мерки и полностью воссоздать его, сделать точную копию. Нашли и мой парик Мальвины – но он пока в плохом состоянии, его надо реставрировать. На киностудии сохранился костюм Карабаса Барабаса, шуба Лисы Алисы, есть костюм Пьеро и Арлекин. Очень жалеют, что уже нет костюма Артемона. Из реквизита, который остался со съемок «Приключений Буратино», хотят сделать отдельную выставку. И я горячо это поддерживаю – надо гордиться своим кино!

В закромах "Беларусьфильма" нашлись шуба Лисы Алисы и кресло Карабаса Барабаса. Фото: личный архив / кадр из фильма

- Узнавали вас на «Беларусьфильме»?

- Жаль, что сейчас период отпусков, мы попали в полупустую студию, в павильонах не было съемок. Но все, кто встречались, обнимались и фотографировались. Мы сходили к директору, который нас тепло принял и подарил «Золотую коллекцию «Беларусьфильма».

Татьяна Проценко и ее муж Алексей Войтюк с директором киностудии Владимиром Карачевским (в центре). Фото: личный архив

Напомним, для Татьяны Проценко роль Мальвины оказалась единственной - когда ей было семь лет, она ехала в поезде с мамой, и ее приметил помощник режиссера. Так она попала на «Беларусьфильм». Режиссер Леонид Нечаев планировал снимать Таню и в главной роли в сказке «Про Красную Шапочку». Но девочка неудачно упала с велосипеда, получила черепно-мозговую травму, после чего врачи запретили эмоциональные нагрузки. Родители были категорически против съемок. Потом Проценко отказалась от роли в картине "Чучело". Ролан Быков предложил роль Шмаковой – главной красавицы класса. Она отказалась, потому что не хотела играть отрицательную роль. «Помню, даже плакала, так не хотела сниматься", – вспоминает Татьяна Проценко.

Но о том, что ее дальнейшая актерская карьера не сложилась, она совершенно не жалеет. Она счастлива в браке с актером Алексеем Войтюком, сыгравшим Ивана-подкидыша в сказке «После дождичка в четверг». У пары двое детей – Анна и Владимир. Интересно, что муж занимается озвучкой фильмов, и нередко привлекает к этому делу сына. Голосом Владимира разговаривают герои сериалов и мультиков на детских каналах. Озвучивал даже Элтона Джона в детстве в недавно вышедшем «Рокетмене», а также во множестве других популярных фильмов. А Аня занимается в театральной студии.