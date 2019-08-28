Зарплаты бюджетникам повысят в сентябре. А пока они снижаются

В сентябре в Беларуси увеличится размер тарифной ставки первого разряда на 12,6% - с 36,4 до 41 рубля. Об этом стало известно во вторник на встрече Александра Лукашенко с первым вице-премьером Александром Турчиным.

По подcчетам правительства, это позволит дотянуть заработки бюджетников до планируемой планки - 80% средней зарплаты по стране.

Номинальная средняя зарплата в июле, как уже писала «Комсомолка», составила 1128,5 рубля и выросла за месяц 4,4%. А вот зарплата бюджетников, по подсчетам Белстата, снизилась на 1,2% до 838,5 рубля. Таким образом, сейчас она составляет 74,3% от средней.

Зарплата в здравоохранении, за которую уже взялся Минздрав, обещая повысить ее в следующем году на 20%, составила в среднем 881,2 рубля. Врачи получают больше 1400 рублей, средний медперсонал - 878,5 рубля. Однако в реальном выражении (за вычетом налогов и с учетом инфляции) заработки медиков за месяц снизились на 1,7%. Еще заметнее, на 3,4%, снизились реальные доходы в образовании. Начисленная зарплата в сфере в среднем составила 735,3 рубля.

Возможно, сентябрьское повышение тарифной ставки первого разряда - последнее в истории. С начала 2020 года громоздкая разрядная система расчета оплаты труда бюджетников заменяется новой. Будет введена базовая ставка, которая составит 180 рублей. Как поясняли в Минтруда, само по себе изменение расчетов к росту доходов не приведет, но значительно упростит систему начисления, сделав ее более понятной и прозрачной.

Сейчас своей задачей правительство видит уменьшение количества предприятий со средней зарплатой до 500 рублей. Таких в стране сейчас около полутысячи. Александр Турчин сообщил журналистам, что на 28 предприятиях в Беларуси платят все еще ниже 400 рублей.

- Сегодня есть цифры средней зарплаты по стране по итогам семи месяцев текущего года - она составляет 1055 рублей (за январь-июль, - Ред.). Это те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам 2019 года. Поэтому повышение ставки первого разряда позволит выйти на уровень 80% зарплаты бюджетников к средней зарплате по стране. Но, если средняя зарплата продолжит расти, то, конечно, будем вынуждены принимать еще какие-то решения в этом году по повышению зарплаты бюджетникам, - пояснил первый вице-премьер.

КСТАТИ

Александр Турчин поделился новыми расчетами суммы, в которую Беларуси обошлось проведение II Европейских игр. Она увеличилась в полтора раза!

Если сразу после завершения соревнований министр финансов Максим Ермолович сообщил, что на подготовку к ним в 2017-2019 годах было потрачено 540 млн рублей (примерно 270 млн долларов по текущему курсу), то теперь власти говорят о 840 млн.

Вице-премьер уточнил, что 70% от суммы, или около 600 млн рублей, - это инвестиционные затраты. Речь идет о завершении строительства студенческого городка, закупке новых автобусов и электробусов в столице. Непосредственно же на организацию игр, как посчитали в правительстве, ушло 240 млн долларов, половина из которых - средства спонсоров.

Окончательные подсчеты, во что бюджету обошлись игры и сколько на них удалось заработать, обещают озвучить по итогам года.