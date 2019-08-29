Водолазы-спасатели о своей работе: «Когда идешь под воду, доверяешь жизнь напарнику наверху»

В СЕТКУ БРАКОНЬЕРОВ ПОД ВОДОЙ ЧЕЛОВЕК ЗАПУТЫВАЕТСЯ ЗА 10 СЕКУНД

Направляемся на спасательную станцию «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД, неподалеку от 250-метрового пляжа. Нас встречает ее начальник Денис Чешун.

- Водолазным премудростям учим здесь, на месте. Если медкомиссия дает добро, проверяем физическую подготовку, и будущий водолаз становится учеником. За новичком закрепляется преподаватель - старший коллега. Вначале изучается теория - сразу в бой не бросаем. Потом начинаем постепенно погружать человека под воду. Сначала - на глубину два метра: водолаз стоит и привыкает к подводному миру. Потом учится искать предметы, в том числе манекен. Учим подавать сигналы с помощью веревки. Проходят и экстремальный экзамен под водой: нужно выпутаться из рыболовной сети.

Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как работают специалисты ОСВОД.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис говорит, что это серьезное испытание, но оно помогает выжить в реальной ситуации.

- Ведь где бы мы ни погружались - не знаем, есть под водой сетка или нет. Браконьеров хватает… А если человек попадает в рыболовную сеть, любое движение запутывает его сильнее. Поверьте: через 10 секунд неловких движений вы будет опутаны с головы до ног. И это под водой!

Водолазы учатся самостоятельно выбираться из такой ловушки. Получают навыки раздеваться на дне - вдруг нужно будет сбросить одежду.

- Не все остаются работать: кто-то - это сразу видно - ведет себя беспокойно. Другие держатся до первого утопленника, которого нужно достать. Вообще, на второе-третье погружение видно, готов человек быть водолазом или нет.

- Такая работа повышает адреналин.

- Конечно, поэтому быть водолазом - не для всех. Каждый сотрудник понимает, что может навсегда остаться под водой. Когда заступаешь на службу, знаешь только, что будешь работать на глубине. Но задача каждый раз - новая. Даже когда ежегодно чистим акваторию, например, на Комсомольском озере, дно непредсказуемо. Течением приносит коряги, строительный мусор, однажды нашли ванну. А о битых бутылках и говорить не приходится - они всегда есть. Обследуем водные объекты: дамбы, плотины, подводные свайные конструкции...

Специалисты ОСВОД достают со дна Свислочи битые бутылки, булыжники и кирпичи, а иногда - телефоны и оружие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Чешун рассказывает, что в неделю специалисты получают 2 - 3 заявки от правоохранительных органов.

- Опускаемся на дно водоема, собираем вещественные доказательства. И оружие находим, и дорогие телефоны, и ключи от машин. Например, в 2014-м при тренировочном погружении в Свислочи нашли пистолет ТТ. А через неделю в Минском районе милиция обнаружила мертвого человека, который был застрелен из этого оружия. Постоянно приходится доставать и утопленников. Чаще всего это люди, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Каждый сотрудник понимает риск своей работы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НА СБОРЫ ПО ТРЕВОГЕ - 5 МИНУТ

Денис Чешун отправляет нас с группой водолазов на тренировочное погружение и очистку дна Свислочи. Точно так же происходит и реальная очистка пляжного дна. Надеваем спасательные жилеты, с ветерком едем на катере по реке. Быстро добираемся до нужной точки.

Сегодня дно будет обследовать водолаз 3-го класса Денис Новиков. Он может погружаться до 12 метров. Свислочь - мелкая река (в Минске в среднем 2 метра) по сравнению с этой глубиной. Гидрокостюм водолаз надел еще до отправки, говорит, что в воде в нем - комфортно. Но зимой водолазы используют другую «одежду». Для утяжеления Денис защелкивает на себе свинцовый пояс весом около 20 кг.

Когда водолаз идет под воду, он полностью доверяет свою жизнь человеку на поверхности.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напарник водолаза обматывает его толстой веревкой: за другой конец держит ее на берегу. Веревка служит не только для страховки: с ее помощью из-под воды «на землю» подаются сигналы. А человек на берегу помогает сориентироваться под водой. С помощью специальных подергиваний говорит: «иди вперед», или «направо», или «налево». Водолаз под водой может дать команду «вытягивай наверх!». Есть и другие команды.

- От тех, кто страхует тебя на берегу, тоже многое зависит, - говорит напарник Дениса Новикова. - Ведь когда идешь под воду, полностью доверяешь свою жизнь человеку на поверхности. Ты рассчитываешь: если что-то пойдет не так, напарник спасет.

Денис погружается под воду. Первыми попадаются сучья, булыжники и кирпичи. Как строительный мусор попал в воду - непонятно: рядом давно нет никакой стройки. Второе погружение - битая бутылка из-под водки, полтора метра жесткого электропровода. Наступишь на такой в воде - попадешь в больницу.

Веревка служит не только для страховки: с ее помощью из-под воды «на землю» подаются сигналы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Однажды во время погружения на Минском море я нашел огромный ботинок - размера 55-го, - делится воспоминаниями напарник Дениса. - Кстати, в Минском море хорошо видно, а в Свислочи вода не самая чистая. Видимость часто меньше полуметра: приходится работать на ощупь, как сейчас это делает Денис. Часто выходим по тревоге, например, если утонул человек. Иногда приходится долго искать - тело относит течение. Могут позвонить и отдыхающие - например, купальщик серьезно повредил ногу под водой. Тогда едем, ищем острый предмет. Вообще, погружения есть каждый день: если не рабочие, то тренировочные.

В это время Денис Новиков выныривает в очередной раз. Улов стандартный: кирпичи, обрезанная пластиковая бутылка.

По правилам водолаз не работает больше 6 часов за одну смену.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нагрузка особо не чувствуется, хотя она, конечно, есть, - после погружения Денис Новиков делится своими впечатлениями. - Время работы под водой - до 1 часа. Затем - перерыв. По правилам водолаз не работает больше 6 часов за одну смену. На сборы по тревоге у нас пять минут. В прошлом году, например, оперативно выехали - с берега Свислочи исчезли шесть граждан Китая. Минчане видели, что они рыбачили, а потом пропали. На берегу стояли шесть кресел с удочками - и ни души. Мы часа два искали под водой, а они, оказалось, ушли на обед. Бывает и такое.

Денис Новиков работает четвертый год. Вместе с ним на спасательной станции трудятся еще пять водолазов. Каждому из них нужно отработать под водой 2750 часов. Только после этого - на пенсию.