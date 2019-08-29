2019-08-29T14:03:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Водолазы-спасатели о своей работе: «Когда идешь под воду, доверяешь жизнь напарнику наверху»

Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как специалисты ОСВОД достают со дна Свислочи битые бутылки, а иногда - телефоны и оружие [фото]
Алексей ЧУБАТ
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Водолаз 3-го класса Денис Новиков работает четвертый год.Водолаз 3-го класса Денис Новиков работает четвертый год.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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В СЕТКУ БРАКОНЬЕРОВ ПОД ВОДОЙ ЧЕЛОВЕК ЗАПУТЫВАЕТСЯ ЗА 10 СЕКУНД

Направляемся на спасательную станцию «Комсомольское озеро» Минской городской организации ОСВОД, неподалеку от 250-метрового пляжа. Нас встречает ее начальник Денис Чешун.

- Водолазным премудростям учим здесь, на месте. Если медкомиссия дает добро, проверяем физическую подготовку, и будущий водолаз становится учеником. За новичком закрепляется преподаватель - старший коллега. Вначале изучается теория - сразу в бой не бросаем. Потом начинаем постепенно погружать человека под воду. Сначала - на глубину два метра: водолаз стоит и привыкает к подводному миру. Потом учится искать предметы, в том числе манекен. Учим подавать сигналы с помощью веревки. Проходят и экстремальный экзамен под водой: нужно выпутаться из рыболовной сети.

Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как работают специалисты ОСВОД. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Корреспондент «Комсомолки» посмотрел, как работают специалисты ОСВОД.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис говорит, что это серьезное испытание, но оно помогает выжить в реальной ситуации.

- Ведь где бы мы ни погружались - не знаем, есть под водой сетка или нет. Браконьеров хватает… А если человек попадает в рыболовную сеть, любое движение запутывает его сильнее. Поверьте: через 10 секунд неловких движений вы будет опутаны с головы до ног. И это под водой!

Водолазы учатся самостоятельно выбираться из такой ловушки. Получают навыки раздеваться на дне - вдруг нужно будет сбросить одежду.

- Не все остаются работать: кто-то - это сразу видно - ведет себя беспокойно. Другие держатся до первого утопленника, которого нужно достать. Вообще, на второе-третье погружение видно, готов человек быть водолазом или нет.

- Такая работа повышает адреналин.

- Конечно, поэтому быть водолазом - не для всех. Каждый сотрудник понимает, что может навсегда остаться под водой. Когда заступаешь на службу, знаешь только, что будешь работать на глубине. Но задача каждый раз - новая. Даже когда ежегодно чистим акваторию, например, на Комсомольском озере, дно непредсказуемо. Течением приносит коряги, строительный мусор, однажды нашли ванну. А о битых бутылках и говорить не приходится - они всегда есть. Обследуем водные объекты: дамбы, плотины, подводные свайные конструкции...

Специалисты ОСВОД достают со дна Свислочи битые бутылки, булыжники и кирпичи, а иногда - телефоны и оружие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Специалисты ОСВОД достают со дна Свислочи битые бутылки, булыжники и кирпичи, а иногда - телефоны и оружие.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Денис Чешун рассказывает, что в неделю специалисты получают 2 - 3 заявки от правоохранительных органов.

- Опускаемся на дно водоема, собираем вещественные доказательства. И оружие находим, и дорогие телефоны, и ключи от машин. Например, в 2014-м при тренировочном погружении в Свислочи нашли пистолет ТТ. А через неделю в Минском районе милиция обнаружила мертвого человека, который был застрелен из этого оружия. Постоянно приходится доставать и утопленников. Чаще всего это люди, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Каждый сотрудник понимает риск своей работы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Каждый сотрудник понимает риск своей работы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

НА СБОРЫ ПО ТРЕВОГЕ - 5 МИНУТ

Денис Чешун отправляет нас с группой водолазов на тренировочное погружение и очистку дна Свислочи. Точно так же происходит и реальная очистка пляжного дна. Надеваем спасательные жилеты, с ветерком едем на катере по реке. Быстро добираемся до нужной точки.

Сегодня дно будет обследовать водолаз 3-го класса Денис Новиков. Он может погружаться до 12 метров. Свислочь - мелкая река (в Минске в среднем 2 метра) по сравнению с этой глубиной. Гидрокостюм водолаз надел еще до отправки, говорит, что в воде в нем - комфортно. Но зимой водолазы используют другую «одежду». Для утяжеления Денис защелкивает на себе свинцовый пояс весом около 20 кг.

Когда водолаз идет под воду, он полностью доверяет свою жизнь человеку на поверхности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда водолаз идет под воду, он полностью доверяет свою жизнь человеку на поверхности.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напарник водолаза обматывает его толстой веревкой: за другой конец держит ее на берегу. Веревка служит не только для страховки: с ее помощью из-под воды «на землю» подаются сигналы. А человек на берегу помогает сориентироваться под водой. С помощью специальных подергиваний говорит: «иди вперед», или «направо», или «налево». Водолаз под водой может дать команду «вытягивай наверх!». Есть и другие команды.

- От тех, кто страхует тебя на берегу, тоже многое зависит, - говорит напарник Дениса Новикова. - Ведь когда идешь под воду, полностью доверяешь свою жизнь человеку на поверхности. Ты рассчитываешь: если что-то пойдет не так, напарник спасет.

Денис погружается под воду. Первыми попадаются сучья, булыжники и кирпичи. Как строительный мусор попал в воду - непонятно: рядом давно нет никакой стройки. Второе погружение - битая бутылка из-под водки, полтора метра жесткого электропровода. Наступишь на такой в воде - попадешь в больницу.

Веревка служит не только для страховки: с ее помощью из-под воды «на землю» подаются сигналы. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Веревка служит не только для страховки: с ее помощью из-под воды «на землю» подаются сигналы.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Однажды во время погружения на Минском море я нашел огромный ботинок - размера 55-го, - делится воспоминаниями напарник Дениса. - Кстати, в Минском море хорошо видно, а в Свислочи вода не самая чистая. Видимость часто меньше полуметра: приходится работать на ощупь, как сейчас это делает Денис. Часто выходим по тревоге, например, если утонул человек. Иногда приходится долго искать - тело относит течение. Могут позвонить и отдыхающие - например, купальщик серьезно повредил ногу под водой. Тогда едем, ищем острый предмет. Вообще, погружения есть каждый день: если не рабочие, то тренировочные.

В это время Денис Новиков выныривает в очередной раз. Улов стандартный: кирпичи, обрезанная пластиковая бутылка.

По правилам водолаз не работает больше 6 часов за одну смену. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По правилам водолаз не работает больше 6 часов за одну смену.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Нагрузка особо не чувствуется, хотя она, конечно, есть, - после погружения Денис Новиков делится своими впечатлениями. - Время работы под водой - до 1 часа. Затем - перерыв. По правилам водолаз не работает больше 6 часов за одну смену. На сборы по тревоге у нас пять минут. В прошлом году, например, оперативно выехали - с берега Свислочи исчезли шесть граждан Китая. Минчане видели, что они рыбачили, а потом пропали. На берегу стояли шесть кресел с удочками - и ни души. Мы часа два искали под водой, а они, оказалось, ушли на обед. Бывает и такое.

Денис Новиков работает четвертый год. Вместе с ним на спасательной станции трудятся еще пять водолазов. Каждому из них нужно отработать под водой 2750 часов. Только после этого - на пенсию.

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