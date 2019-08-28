Каждый десятый уволенный работник ушел из государственного сектора в частный

В июле 2019-го впервые за последние 8 месяцев прервалась удручающая статистика: на работу больше приняли, чем уволили. По данным Белстата, трудоустроились 75 087 человек, а уволились 74 197. Впрочем, в этом нет ничего удивительного: на свою первую работу вышли многие выпускники вузов после распределения.

Всего же в Беларуси за семь месяцев этого года уволились почти 411 тысяч человек, а нашли новую работу только 370 тысяч. По данным Белстата, в экономике страны в июле были заняты 4 млн 329 тысяч человек, или чуть больше половины населения.

- Основными причинами прекращения трудовых отношений являются соглашение сторон и истечение срока действия срочных трудовых договоров, - рассказал председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович.

При этом было бы неверно говорить, что 41 тысяча человек, уволенных в этом году, просто сидит без работы. Дело в том, что в статистике Белстата участвуют не все предприятия: учет по микроорганизациям (менее 15 работников) и малым организациям без ведомственной подчиненности (от 16 до 100 работников) не ведется. Чаще всего уволенные с госпредприятий просто-напросто уходят на работу в частный бизнес. В текущем году это был каждый десятый, если судить по цифрам.