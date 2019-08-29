MODUM выпустил зубную пасту персонально для белорусов

Вы будете шокированы – но около 30% белорусов вообще не чистят зубы. Это результаты социологического исследования. Понятно, что это прежде всего старики и дети – но сама ситуация, согласитесь, вызывает тревогу. Пока Министерство здравоохранения бьет в набат, на предприятии MODUM решили разработать и выпустить зубную пасту, ориентированную конкретно на жителей Беларуси и их зубные «болячки» - прежде всего, кариес и кровоточивость десен. Зачастую эти проблемы связаны напрямую с состоянием окружающей среды, климатом и особенностями питания.

Новая (а точнее, обновленная) вышла под хорошо известным брендом «32 жемчужины». Создание формулы «пасты для белорусов» заняло более полугода в Центре разработок компании. Предприятие затратило на это более $300 тыс.

Эту пасту вы уже можете приобрести в магазинах страны.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В пасте, которая уже появилась в магазинах, присутствуют как раз те элементы, которых не хватает в рационе жителей страны. Это прежде всего активный кальций в легкоусвояемой форме, фосфор, фторид-ионы, морская соль, комплекс витаминов (А, Е, В5, В3, Р), а также экстракт лечебных трав и натуральных эфирных маслах. Это те компоненты, которые максимально полезны и обладают комплексным действием, направленным на эффективный уход за всей ротовой полостью.

На упаковке пасты всегда можно прочесть, с какими проблемами она борется.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Около трех месяцев мы проводили опрос – прямо у прилавков, приглашали к нам обычных людей, проживающих в Беларуси. Принимались во внимание все замечания - такие, как комфортные и приятные ощущения при чистке зубов, свежесть и продолжительность эффекта, даже цвет пасты и, конечно же, вкус, - рассказала директор компании Ирина Скуратович. - Кстати, о вкусе зубной пасты. Выяснилось, что любимая паста детей – клубничная, а на втором месте – со вкусом кока-колы. И никакие самые экзотические вариации вкусов не могут изменить эти предпочтения. Совершенно точно, что детям не нравится мятный вкус – хотя мята наиболее полезна для чистки зубов.

Директор компании MODUM Ирина Скуратович.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Результат можно назвать симбиозом трех направлений – пожелания стоматологов, научные исследования и, наконец, предпочтения потребителей.

К счастью, пасту «32 жемчужины» можно подобрать с разным вкусом и для определенных проблем с зубами – они перечислены на упаковке, так что выбрать пасту не составляет никакого труда. А если учесть, что врачи рекомендуют чередовать пасту и не пользоваться одной и той же долгое время, в течение года можно перепробовать все разновидности обновленной пасты и выбрать любимую.

Тубы, которые через минуту превратятся в тюбики с пастой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В таких огромных емкостях готовится зубная паста.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Готовую продукцию везут потребителям.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Между чисткой зубов днем можно использовать ополаскиватель.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Ополаскиватель для полости рта.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Разные виды пасты хранятся в одинаковых емкостях - понять, что внутри можно по споровождающей надписи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

БУДЬ В КУРСЕ

MODUM планирует выпускать свыше 2 млн упаковок в год – это около 10% всех зубных паст, продающихся на территории Беларуси. Кстати, значительная часть продукции уже идет на экспорт – в Россию, Казахстан, Украину, страны Балтии и Германию. Очень активно ведутся переговоры по выходу на рынок Канады, которая находится на одной с нами широте и примерно похожа по климату.