Девятовский о допинг-пробе бегуньи Арзамасовой: «Мы в шоке. Марина просит вскрыть пробу «В»

Марина Арзамасова - единственная белорусская бегунья, выигрывавшая чемпионат мира. После рождения второго ребенка 31-летняя спортсменка готовилась к Олимпиаде-2020.

Во вторник на сайте Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (Athletics Integrity Unit) появилась информация, что белорусская легкоатлетка временно отстранена от выступлений по подозрению в нарушении антидопинговых правил. В пробе спортсменки обнаружено запрещенное вещество LGD-4033.

- Сказать, что это гром среди ясного неба, это ничего не сказать, - сетует глава Белорусской федерации легкой атлетики Вадим Девятовский. - Мы даже не находим слов, чтобы объяснить происходящее. Для Марины и Белорусской федерации легкой атлетики (БФЛА) это большой шок. В политике БФЛА - нетерпимость к допингу, и мы максимально, насколько можно, проводим профилактику среди спортсменов. И нас в этом плане ставят в пример. Часто спортсмены проходят допинг-контроль. Обучаем наш резерв. Что касается спорта высших достижений, сегодня такой самодеятельностью (применение запрещенных в спорте веществ. - Ред.) будет заниматься только самоубийца, учитывая пристальное внимание к белорусским атлетам. Сейчас мы проходим период восстановления доверия к нашим спортсменам, и оно на самом высоком уровне. Об этом говорил президент Международной федерации легкой атлетики. С учетом новых правил и жесткого отношению к допингу такого уровня спортсмен, как Марина Арзамасова, получает такую проблему…

Напомним, что в августе прошлого года Арзамасова родила второго ребенка. Постепенно она набирала форму и в этом году выступила на чемпионате мира по эстафетному бегу, II Европейских играх. Арзамасова в первую очередь известна как первая бегунья-белоруска, выигравшая чемпионат мира: в 2015-м ей не было равных на дистанции 800 метров, годом ранее она становилась лучшей на чемпионате Европы. На Олимпиаде-2016 она заняла 7-е место.

«МАРИНА ПОКА ПРИХОДИТ В СЕБЯ»

Вадим Девятовский сказал, что спортсменка уровня Арзамасовой не могла допустить такую оплошность:

- Мы хотим понять, что произошло: для нас это главный вопрос. Спортсменка такого уровня, как Марина Арзамасова, находится в международном пуле: ежедневно она сообщает (допинг-службам. - Ред.) о своем местоположении. У нее я специально спросил, как она перемещалась для участия в соревнованиях за последнее время. Забор крови для пробы, которая дала такой результат, был в конце июля. График плотный, нам это говорит, что забор крови был в середине графика соревнований. Это невозможно… (чтобы она принимала допинг. - Ред.) С другой стороны, мы принимаем и уважаем документы, которые приходят нам и спортсменке. Но все равно мы говорим только о возможном нарушении. Я с Иваном Тихоном тоже проходил [похожие истории]. Мы в БФЛА создали комиссию, начали по крупицам выяснять, что это такое. Это вопрос не только Марины Арзамасовой, но и чести БФЛА.

- Что говорит сама спортсменка?

- Марина пока приходит в себя. Уже написала письмо в комитет при Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Она просит вскрыть пробу «В», так как результат пробы «А» - предварительный. Марина также запрашивает информацию по пробе «А», чтобы убедиться в том, что нет никакой ошибки. Редко, но бывает, что проба «Б» не подтверждает пробу «А».

- В 2019 году в Беларуси введена уголовная ответственность за использование допинга. Когда в случае подобных обвинений может быть заведено уголовное дело?

- Пока неуместно проводить такую параллель. Ответственность будет обсуждаться после анализа пробы «В». Спортсменка ведь не признает своей вины. Мы находимся на первой стадии обвинения… Возможно, там нет нарушения, а какая-то фатальная ошибка. Я не верю, что Марина Арзамасова могла умышленно употреблять допинг.

КОМПЕТЕНТНО

«ТАКИЕ ПРЕПАРАТЫ СОЗДАВАЛИ ДЛЯ БОРЬБЫ С ПОТЕРЕЙ МЫШЕЧНОЙ МАССЫ У ВОЗРАСТНЫХ ЛЮДЕЙ»

Евгений Акимов, врач - клинический фармаколог, рассказал KP.BY, что это за вещество:

- Ошарашен этой новостью… LGD-4033 (также известен как лигандрол) относится к категории SARMS (селективные модуляторы андрогенных рецепторов). Изначально они были созданы для борьбы с потерей мышечной массы у возрастных людей. Одно из первых упоминаний в доступной литературе было в сентябре 2011 года в журнале «Кахексия, саркопения и мышцы» («Journal Cachexia Sarcopenia Muscle»), где появилась статья с говорящим за себя названием «Селективный модулятор андрогенных рецепторов GTx-024 улучшает мышечную массу и физические функции у здоровых пожилых мужчин и женщин в постменопаузе: результаты двойного слепого, плацебо-контролируемого исследования фазы II».

В спорте SARMS, по сути, не применялись, потому что не так эффективны, как анаболические стероиды, к тому же обладают теми же побочными эффектами. Потом атлеты, видимо, решили, что раз SARMS относятся к другому классу, то не ловятся на допинг-пробах. А их прекрасно находят, это достаточно старые субстанции.

- Часто спортсмены попадаются на этих веществах?

- На SARMS - редко, о них не так много информации. Но иногда бывает. Когда стали жестко наказывать за стероиды, видимо, кому-то в голову пришло попробовать SARMS. Они способствуют набору мышечной массы, увеличивают силу, работоспособность. На моей памяти белорусские спортсмены впервые попадаются на таких препаратах. Очень надеюсь, что это вещество в организм белорусской легкоатлетки попало случайно (если это вообще было на самом деле) с загрязненной недоброжелателями пищей или с контрафактным спортивным питанием.

КСТАТИ

Арзамасова пошла по стопам мамы

У Марины непростая судьба. За 30 лет до победы Марины на спортивный олимп взошла ее мама - Равиля Аглетдинова. В 1985 году она выиграла чемпионат СССР на дистанциях 800 и 1500 метров, установив рекорды Беларуси, которые до сих пор никто побить не может. Но в 39 лет, когда Марине было 11, Равиля погибла в автокатастрофе. Жизнь Марины, не занимавшейся до этого легкой атлетикой, круто изменилась. Она решила оставить другие виды спорта и пойти в легкую атлетику, бегать ту же дистанцию, что и мама. И стала лучшей в мире.

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