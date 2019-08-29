2019-08-29T12:27:54+03:00
Звезды
КП Беларусь

Выбираем язык для песни на «Детское Евровидение-2019»

Финалистка национального отбора Мария Ермакова спрашивает белорусов, на каком из двух государственных языков ей исполнять свою конкурсную песню
Глеб Холмицких
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К национальному отбору Мария Ермакова подготовила песню на русском языке VETRA авторства Майкла Соула. Презентация композиции прошла еще в начале августа во время гастрольного тура по Беларуси у Дмитрия Колдуна, в который звезда «Евровидения-2007» пригласил юную артистку.

После выхода в число 10 финалистов национального отбора Мария Ермакова записала свою песню сразу на всех славянских языках стран - участниц «Детского Евровидения-2019». Украинский вариант был презентован на дне украинской культуры у Ратуши, белорусский - на SYMBAL.BYFEST в «Песочнице», польский - на «Раковском фэсте».

Maria Ermakova - VETRA (Lyric Video) Junior Eurovision Song Contest 2019.

Maria Ermakova - VIATRY (Lyric Video) - Junior Eurovision Song Contest 2019.

- После презентации песни на белорусском языке от фанатов «Евровидения» и слушателей белорусской музыки мы стали получать большое количество сообщений в социальных сетях с просьбой исполнять VETRA в финале отбора на белорусском языке, - рассказывает «Комсомолке» пиар-менеджер Ермаковой Сергей Андрианов. - Мы решили провести всенародный опрос, чтобы белорусы сами определили, на каком языке должна звучать песня для «Детского Евровидения-2019».

Голосование продлится до 5 сентября. Победитель национального отбора станет известен уже 20 сентября в прямом эфире телеканала «Беларусь 1». Мария Ермакова выступит под номером 10.

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