2019-08-29T13:53:00+03:00
Спорт
КП Беларусь

Легенда белорусского спорта Екатерина Карстен завершила карьеру из-за травмы

Великая белорусская гребчиха, двукратная олимпийская чемпионка готовилась к восьмой Олимпиаде и сломала ребро
Владимир КРИУЛИН
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Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры.Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Сегодня в Минске многократная олимпийская чемпионка и призерка в академической гребле Екатерина Карстен объявила о завершении карьеры:

- Готовилась к своей восьмой олимпиаде. Но накануне чемпионата мира случилась травма - сломано ребро. Решили не ехать на чемпионат, а ведь там разыгрываются лицензии на Олимпийские игры. Ребро заживает долго...

Двукратная олимпийская чемпионка завершила карьеру в возрасте 47 лет. Фото: REUTERS

Двукратная олимпийская чемпионка завершила карьеру в возрасте 47 лет.Фото: REUTERS

Сейчас Федерация помогает найти себя, новую должность. Но это не будет не пост тренера. Скорее всего, буду жить в Беларуси.

- Почему не в Германии, где долго жили?

- Немецкий язык толком так и не выучила. Я там долго жила, но так и не привыкла. Там тяжело найти работу, а для этого надо знать язык. Тренером работать не хочу.

Сейчас Федерация помогает найти Екатерине Карстен новую должность. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас Федерация помогает найти Екатерине Карстен новую должность.Фото: Павел МАРТИНЧИК

СПРАВКА «КП»

Екатерина Карстен (девичья фамилия Ходотович) - родилась 2 июня 1972 года в деревне Осечино Крупского района Минской области. Пятикратная призерка Олимпийский игр (два золота, две бронзы, серебро) в академической гребле. Шестикратная чемпионка мира. В 1998 году вышла замуж за немецкого бизнесмена Вильфрида Карстена, дочери Александре в этом году исполнится 21 год.

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Екатерина Карстен: «В детстве нравилось колоть дрова, работа в деревне заложила базу физических сил». Великая спортсменка рассказала "Комсомолке", как на 47-м году готовится к восьмой Олимпиаде, как боролась за медали с температурой и сломанным ребром, поведала о подарке мужа - кольце с олимпийскими кольцами.

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