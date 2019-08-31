«Страна перешла к национальной эстафете»: посмотрите, как весело белорусы копают бульбу!

Конец лета - самое горячее время! Только отдыхать уже некогда. Объявлена мобилизация, родственники зовут на помощь: настала пора выкапывать картошку.

Городская молодежь это мероприятие сравнивает с принудительными работами.

- Сколько раз просил бабушку не садить столько картошки. Мы же не в голодные времена живем! И каждый год одно и то же: «Посадим, чтобы было чуть-чуть покушать» - а потом вызывает всех детей на принудительные работы, потому что картошки вырастила, как на целую армию! В следующем году точно не поеду! - жалуется минчанин Дмитрий.

А некоторые относятся к этому занятию легко и с юмором. Можно ведь и на свежем воздухе хорошенько размяться (и сэкономить на тренажерном зале), и с родными повидаться. И уж вряд ли кто-то поспорит с тем, что жареная собственноручно собранная картошка - это пища богов! Ну и своим урожаем не грех поделиться в соцсетях. Посмотрите, как в Беларуси происходит национальная эстафета по выкапыванию картошки!

glebobos Страна перешла в фазу национальной эстафеты! Каждый год сбор бульбы набирает обороты

grekushomus Мы провели отличные выходные в деревне

milenastory А вы картофельный урожай уже собрали?.. Извините, но мы сами не ожидали от себя таких умопомрачительных фото и видео. Всё сильно нецензурное оставили за кадром, можете смотреть

anniefoks Это Беларусь, детка

katsiaryna_v Правильной дорогой идёте, товарищи

anna__perlina А хто ж не любiць капанне бульбы вёсцы? Бабулiны нукi былi першых радах

mama.los Накопала. Именно так должно выглядеть фото настоящей белорусски в конце лета

y.a.n.o.44.ka Что объединяет сейчас жителей нашей страны?

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