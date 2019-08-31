2019-08-31T15:13:39+03:00
Общество
КП Беларусь

«Страна перешла к национальной эстафете»: посмотрите, как весело белорусы копают бульбу!

Современный мир диктует свои правила: не сфотографировал и не похвастался урожаем в соцсетях - считай, и не собирал! [фото]
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Фото: instagram.com/svetlana_korneeva1506Фото: instagram.com/svetlana_korneeva1506
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Конец лета - самое горячее время! Только отдыхать уже некогда. Объявлена мобилизация, родственники зовут на помощь: настала пора выкапывать картошку.

Городская молодежь это мероприятие сравнивает с принудительными работами.

- Сколько раз просил бабушку не садить столько картошки. Мы же не в голодные времена живем! И каждый год одно и то же: «Посадим, чтобы было чуть-чуть покушать» - а потом вызывает всех детей на принудительные работы, потому что картошки вырастила, как на целую армию! В следующем году точно не поеду! - жалуется минчанин Дмитрий.

А некоторые относятся к этому занятию легко и с юмором. Можно ведь и на свежем воздухе хорошенько размяться (и сэкономить на тренажерном зале), и с родными повидаться. И уж вряд ли кто-то поспорит с тем, что жареная собственноручно собранная картошка - это пища богов! Ну и своим урожаем не грех поделиться в соцсетях. Посмотрите, как в Беларуси происходит национальная эстафета по выкапыванию картошки!

zlodichzlodich
Урожай_2019
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glebobosglebobos
Страна перешла в фазу национальной эстафеты! Каждый год сбор бульбы набирает обороты
77 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
grekushomusgrekushomus
Мы провели отличные выходные в деревне
135 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
milenastorymilenastory
А вы картофельный урожай уже собрали?.. Извините, но мы сами не ожидали от себя таких умопомрачительных фото и видео. Всё сильно нецензурное оставили за кадром, можете смотреть
161 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
svetlana_korneeva1506svetlana_korneeva1506
Любить по-белорусски
62 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
anniefoksanniefoks
Это Беларусь, детка
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katsiaryna_vkatsiaryna_v
Правильной дорогой идёте, товарищи
47 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
anna__perlinaanna__perlina
А хто ж не любiць капанне бульбы вёсцы? Бабулiны нукi былi першых радах
42 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
mama.losmama.los
Накопала. Именно так должно выглядеть фото настоящей белорусски в конце лета
90 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
y.a.n.o.44.kay.a.n.o.44.ka
Что объединяет сейчас жителей нашей страны?
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mariiagramovichmariiagramovich
Сезон открыт
62 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
kachanovskii.andkachanovskii.and
Сбор урожая)
29 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
anna_kolodynskaiaanna_kolodynskaia
Бульба
50 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
steel_giantsteel_giant
Выполнено
32 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
nadi.grinadi.gri
В нашем ресторане "миллиард звёзд над головой" в меню на сегодня картошечка с луком из города с лесными грибами. На живом огне с казачьеми песнями. Ммм.. . Если крикнет рать святая: "Кинь ты Русь, живи в раю!" Я скажу: "Не надо рая, Дайте Родину мою"
25 отметок «Нравится»None комментариевInstagram
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