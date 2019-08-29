Переработка и хранение отработанного топлива с БелАЭС обойдется в 3,5 млрд долларов

Правительство утвердило стратегию по обращению с отработавшим ядерным топливом Белорусской атомной электростанции.

В документе говорится, что проект Островецкой станции предусматривает четырехгодичный топливный цикл с перегрузкой раз в год. То есть вывозить отходы будут раз в четыре года.

По действующему белорусско-российскому соглашению предусмотрено, что топливо для станции, которое мы будем покупать в России, после отработки должно возвращаться туда же и вернуться, но об условиях стороны должны договориться отдельно - не позднее 2020 года.

Перед отправкой на переработку ядерные отходы должны будут накапливать - для этого необходимо построить накопительную площадку и промежуточное хранилище. Его нужно построить на территории Беларуси, недалеко от БелАЭС, но где конкретно оно разместится, пока неизвестно. Перед подготовкой проекта нужны дополнительные исследования. Соорудить его должны не позднее 2028 года.

Отмечается, что в мире до сих пор есть два варианта обращения с отработавшим топливом: с его переработкой и без. И переработка более выгодна как с экологической, так и с экономической точки зрения.

К 2050 году, как планируется, отходы от переработки топлива начнут возвращать в Беларусь, и нужно будет построить установки для обращения с ними.

Общие затраты на обращения с отработавшим топливом при нынешних технологиях правительство оценило от 2,5 до 3,5 млрд долларов. Правда, речь идет о совсем уж отдаленной перспективе - всем сроке эксплуатации АЭС. А рассчитана она на сто лет!

Для того, чтобы финансировать обращение с отходами станции, власти намерены создать специальный фонд, средства в который будут поступать от продажи вырабатываемой электроэнергии.

Напомним, что Белорусская АЭС из двух энергоблоков возводится вблизи Островца на гродненщине за счет российского кредита с 2013 года. Ядерное топливо должно поступить на станцию осенью. Станция, по проекту, будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно. Ее власти планируют экспортировать, а также активнее использовать внутри страны.

Недавно стало известно, что сроки ввода первого энергоблока переносятся: замминистра энергетики Михаил Михадюк сообщил журналистам, что его запустят не в конце этого года, как предполагалось, а в следующем. Представитель Минэнерго отметил, что важно «не допустить той спешки, которая бы повлияла на будущую безопасность».

Это уже второй перенос сроков. Изначально его хотели запустить в конце 2018-го, но изменили планы после инцидента с корпусом реактора, который получил повреждения при транспортировке.

Кстати, Академия наук по заказу Госатомнадзора должна к концу года провести исследование Гудогайского землетрясения 1908 года. Историческое событие остается одним из аргументов противников строительства АЭС в этом месте. Официальная позиция заключается в том, что по проекту БелАЭС сможет выдержать и более сильные землетрясения, чем зафиксированные на территории Беларуси в начале прошлого века.