Новинки учебного года: замена ЦТ и выпускных экзаменов, тревожные кнопки в школах и новое меню

Девятиклассники будут читать «Мертвые души»

Содержание учебных программ для школьников меняется уже несколько лет. И происходит это поэтапно: в прошлом году по новым программам учились восьмиклассники, два года назад - семиклассники… В этом году пришло время обновить учебники для девятиклассников. Предполагается, что новые программы должны быть проще для восприятия школьников, без лишней информации. Что о конкретных изменениях: в 9-м классе на русской литературе больше не будут изучать «Мертвые души» - поэму Гоголя отправили в 10-й класс. «А зори здесь тихие…» перенесли из 8-го в 9-й класс. А тригонометрия, которую изучали в 8 и 9-м классах, теперь осталась только в программе 8-го. Логично, что вместе с программами для школьников печатают и новые учебники, информация в которых должна быть доступной.

- Мы тщательно за этим следим. Вплоть до того, что перед авторскими коллективами стоит задача не превышать определенное количество слов в предложении, не вводить больше нормированного количества новых понятий, терминов и определений. Тесты должны быть максимально понятными, - говорит замдиректора по методической работе Национального института образования Людмила Романовская. Кстати, в этом учебном году платить за книги снова будут по одному тарифу: 5,1 рубля для дошкольников и 12,75 рубля для школьников. Это на 20 - 50 копеек больше, чем было в прошлом году.

В столовой - булочки с витаминами, меньше соли и сахара

В прошлом году в школах начали тестировать новое меню. Несколько учебных заведений участвовали в эксперименте и могли поделиться своими впечатлениями. Меню, кстати, в школах сезонное: весеннее, зимнее и осеннее. В новом учебном году во всех минских школах введут единое двухнедельное меню - оно уже составлено и сейчас проходит проверку.

- Мы внедрили около 30 блюд, часть из которых уже опробована с весны этого года. Школьники очень полюбили ролл «Маленький цезарь», котлету из курицы и свинины «Отличник». Рыбу дети не любят, но вот котлету «Карпыч» едят с удовольствием. Добавили в нее чеснок и лимонный сок, чтобы приглушить яркий запах карпа. Похожая ситуация была и с творожной запеканкой: дети не хотели есть ее с творогом и изюмом. Мы предложили запеканку с рикоттой - и теперь это еще одно любимое блюдо, - рассказывала замначальника отдела общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Марина Дьякова.

В новом учебном году во всех минских школах введут единое двухнедельное меню.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В прошлом учебном году много говорили о школьной «шаурме». Специалисты уточняют, что это все-таки ролл «Маленький цезарь». И, несмотря на сходство, он приготовлен из полезных продуктов: без специй, майонез заменен на сметану, а курица запекается в духовке. Еще в этом году появятся булочки, обогащенные витаминами A, E, D, кальцием и магнием, а также плитка «Гематогеша». Сдобу тоже планируют сделать менее вредной: снизят количество сахара на 20 - 25%, а в качестве начинки будут использовать фрукты. Кстати, раньше еда из школьной столовой по количеству соли и сахара в разы превышала нормы, рекомендуемые Всемирной организацией здравоохранения.

Появятся новые профильные классы для айтишников и факультативы к армии

С нового учебного года профильные классы станут разнообразнее.

- Мы приняли решение, что могут появиться профильные классы IT-направленности. В прошлом году этого не было. Кроме того, узаконили факультативы по военно-патриотическому профилю. Также в этом году появятся первые спортивно-педагогические классы, - сказал министр образования Игорь Карпенко на областной педагогической конференции в Витебске, цитирует belta.by. - И в городе, и в сельской местности дети должны иметь равные возможности для образования и развития, получения жизненных компетенций.

А еще в белорусских школах появится факультатив о профессиях, связанных с обеспечением безопасности государства, - «Школа юных защитников Отечества». В дальнейшем планируется организовать обучение учащихся 8 - 9-х классов по учебной программе факультативных занятий «Школа юных защитников Отечества» с целью ознакомления с профессиями, связанными с обеспечением безопасности государства».

Почти во всех школах к концу учебного года появятся тревожные кнопки

После трагедии в Столбцах, где школьник напал с ножом на учительницу и учеников, много говорили о безопасности в школах.

- За создание безопасных условий в учреждении образования несет ответственность администрация школы, - говорит начальник управления общего среднего, дошкольного и специального образования Ирина Каржова. - Пропускной режим сформирован во всех учреждениях образования, а вот каким образом, это решает руководитель совместно с учредителем. Турникеты, служба охраны, видеокамеры… Средства на это выделяются или местными органами, или собирает деньги попечительский совет. К концу 2019 года 90% учреждений образования, которые находятся в зоне покрытия департамента охраны, планируют установить тревожные кнопки.

Возможно, скоро выпускники не будут сдавать ЦТ

На днях президент Александр Лукашенко на встрече с министром образования Игорем Карпенко выступил против централизованного тестирования.

- Скажу откровенно, что я в последнее время, послушав многих родителей (да и у меня хватает учеников в моей большой семье, я этим интересуюсь), уже начинаю задумываться, получая большой объем информации, что нам, возможно, придется где-то совершенствовать, мягко говоря, систему поступления в вузы, - сказал президент. - Больше всего меня волнует то, что абитуриент, мечтающий завтра стать студентом, не сдает экзамены лицом к лицу с экзаменатором, с преподавателем вузов или других учебных заведений.

Игорь Карпенко сказал, что альтернативной централизованному тестированию и выпускным экзаменам может стать общенациональный экзамен.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Позже Игорь Карпенко сказал, что альтернативой централизованному тестированию и выпускным экзаменам может стать общенациональный экзамен, речь о котором заходит уже не впервые. Национальный экзамен может объединить в себе и выпускные экзамены, и вступительные испытания. Министр считает, что такой экзамен поможет, с одной стороны, независимо оценить знания школьников, а с другой - не перегружать школьника дополнительной подготовкой к ЦТ. Принять решение, будет ли введен национальный экзамен, планируют до конца учебного года.

- Честно говоря, я пока не верю в идею единого национального экзамена как беспристрастного испытания, - говорит учитель русского языка минской гимназии и восьмикратный победитель «Своей игры» Сергей Дубелевич. - Да, российский ЕГЭ уже можно таковым считать, но они для этого прошли большой путь, включавший в себя скандалы, утечки, безграмотных 100-балльников из автономных республик и так далее. Когда наша школа предстанет перед фактом, что она теперь действительно несет ответственность за подготовку абитуриентов, она не будет в состоянии сразу излечиться от коррупционной болезни, и даже наоборот. Поэтому если уж принять, что изменения вообще должны быть, то я не за революционные изменения, а за постепенные. От революционных ничего хорошего не будет. Но вообще я считаю, что система с ЦТ и средним баллом (даже если учесть изменения в системе оценки) достаточно объективна. И объективность, независимость - главное, что нам стоит сохранить.

А вот Ирина Богино, учитель биологии с 22-летним стажем, думает так:

- Думаю, что идея с общенациональным экзаменом хорошая. Абсолютно верно, что школьные экзамены по форме проведения и ЦТ существенно различаются. Опыт проведения таких экзаменов есть в разных странах. Даже российский вариант - ЕГЭ. Я часто обращаюсь к заданиям ЕГЭ для сравнения. Интересны уровни - А, В, С. Считаю, что можно использовать положительный опыт проведения единого экзамена других стран и в Беларуси.

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