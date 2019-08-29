Ремонт в убитой трешке за $11 000: из хрущевки сделали женский лофт, а мебель придумали сами

Сегодня «Комсомолка» в гостях у инженера Дарьи, ее супруга Ильи и их двух сыновей Казимира и Тадевуша. Дружная семья живет в трехкомнатной квартире площадью 49,5 кв. м в пятиэтажной хрущевке в Центральном районе Минска.

Дарья с сыновьями Казимиром (слева) и Тадевушем.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Когда ждали второго ребенка, решили, что нам стоит найти квартиру просторнее - до этого жили в крохотной двушке. Эта квартира тоже небольшая, с проходными комнатами. Но нам это даже нравится: мы не любим коридоры, а свою квартиру называем пространством для жизни, - улыбается Дарья.

Стол-трансформер спроектировала хозяйка

Квартиру супруги купили в убитом состоянии, но это их не испугало. Новые хозяева собирались делать ремонт.

- Я освоила 3D-программы по проектированию помещений и, прежде чем приступить к ремонту, мы продумали с мужем, где и что будет расположено. Называю стиль квартиры облегченным, или женским лофтом, - говорит Дарья.

Квартиру супруги купили в убитом состоянии, но это их не испугало.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Гостиную супруги разделили на несколько зон: обеденную, рабочую и зону отдыха. Отдельного внимания заслуживает письменный стол, который спроектировала сама Дарья.

Стол-трансформер спроектировала хозяйка. Дарья спроектировала и остальную мебель в квартире.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Мне не хотелось загромождать самую большую комнату мебелью, поэтому придумала выдвижной стол. Отправила эскиз в мебельную компанию, и они продумали функциональный механизм. Благодаря петлям и колесикам дополнительная рабочая поверхность раздвигается легким движением руки. Внутри есть еще полочки, где храню ноутбук, швейную машину, ткани и другие мелочи. Нам показалось, что это классное решение для маленьких квартир, - рассказывает хозяйка.

Лофтовское панно и шторы hand made

Стандартный стол заменили широкой столешницей под окном.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зона отдыха выделена с помощью панно из декоративной плитки в виде красного кирпича - тот самый знаменитый элемент стиля лофт. На ней - гитара мужа, ударная тарелка и картина «Цой жив». Дополнением к этому стали брутальные светильники. Освещение строго продумано: каждая зона подсвечивается отдельно и при желании можно не включать верхний свет.

Дарья спроектировала кухню так, что туда поместилась вся бытовая техника.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Все семья Дарьи говорит на белорусском языке.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Римские шторы в кухню и гостиную хозяйка сшила своими руками.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Практически всю мебель супруги делали под заказ по эскизам Дарьи. Только обеденный стол купили на сайте объявлений за 30 рублей.

- Ремонт мы делали постепенно и не могли сразу потратить крупную сумму на новый стол. Тогда пришло решение - купить б/у! Нашла подходящий стол, но столешница была в плохом состоянии. Помню, как еще беременная его шлифовала, а муж, пока я была в роддоме, покрасил столешницу в черный цвет. Стулья купили в Икеа.

Обеденный стол купили на сайте объявлений за 30 рублей.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оказалось, Дарья мастерица на все руки. Римские шторы в кухню и гостиную хозяйка сшила своими руками.

- Нашла в интернете механизмы для римских штор, знала, где продается подходящая ткань, шить умею. А что еще надо? - улыбается молодая мама.

В итоге вместо 750 рублей хозяйка потратила на все шторы 300. Кстати, многие отделочные работы супруги делали своими силами, помогали родственники.

Гостиную супруги разделили на несколько зон: обеденную, рабочую и зону отдыха.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Зона отдыха выделена с помощью панно из декоративной плитки в виде красного кирпича - тот самый знаменитый элемент стиля лофт.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Муж сам положил ламинат, его отец, программист, научился класть плитку: сделал нам кухню и ванную комнату. Специалистов нанимали только на отделку стен и потолков. Я, например, сама фуговала панно в гостиной, - делится Дарья.

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

Вот такие оригинальные подарки получают хозяева на праздники.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Еще предприимчивой хозяйке удалось сделать невозможное в крохотной пятиметровой кухне. Дарья спроектировала ее так, что туда поместилась вся бытовая техника, включая огромный холодильник, варочную панель на четыре конфорки, духовой шкаф и даже посудомоечную машину!

В детской пока балдеет один Казимир. Когда Тадевуш подрастет, он составит брату компанию.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Решили не ставить в кухню стандартный стол, а заменили широкой столешницей под окном. Здесь можно даже работать за ноутбуком и выпить чашечку кофе. А еще мне нравится готовить и смотреть на зеленый двор, - рассказывает Дарья.

Многое в квартире Дарья сделала сама: пошила шторы, пледы, одеяльца.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Фото: Павел МАРТИНЧИК.

В квартире нет коридоров: за счет этого удалось расширить санузел.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В коридоре поместились два шкафа, антресоль и полки для сумок.Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЧТО ПОЧЕМ

Ремонт обошелся в $11 000, в том числе:

Мебель (кухня, гостиная, прихожая, санузел) - $3000

Бытовая техника - $2000

Работа строителей - $1300

Стройматериалы, люстры, декор - $4700