В Беларуси запустили новый сервис для путешественников: больше бонусов и повышенный кэшбэк

Возьмем билеты по хорошей цене, добавим надежную бронь в отеле и приправим дополнительной выгодой - вот он, рецепт счастливого путешествия. Каждая поездка, большая и маленькая, становится выгоднее, если вы покупаете все необходимое для путешествия на новом партнерском сервисе mtb.tickets.by. А по картам МТБанка это вдвойне выгодно.

Путешествие - это не обязательно многочасовой перелет через океан. Автобусный тур по Европе или поездка по Беларуси - каждый билет, купленный вами, становится выгоднее благодаря сервису для путешественников mtb.tickets.by.

- В жизни наших клиентов много важных моментов, в которые мы можем быть рядом, помогать, подсказывать, чтобы сделать жизнь людей проще. Например, мы видим, что каждый четвертый владелец карты МТБанка регулярно бывает за границей, и большинство покупает билеты онлайн. Этот факт вдохновил нас, и мы объединили наши усилия с прогрессивной белорусской платформой tickets.by и создали партнерский сервис, который сделает покупку билета или бронь отеля проще и выгоднее. Мы уходим от понятия «банк» в классическом смысле слова, чтобы быть полезными людям каждый день. Все сервисы, которые мы запустим в обозримом будущем, будут строиться на пользовательском опыте наших клиентов. Это логично, ведь мы работаем для них, - отметил директор по розничному бизнесу МТБанка Никита Козырев.

Владельцам карт Халва, Халва Плюс, PayOkay и премиальной карты Hello, world! сервис предлагает покупать билеты и бронировать жилье на специальных условиях.

Для тех, кто любит спонтанные путешествия

Бронируйте билеты и апартаменты с помощью карты Халва на mtb.tickets.by и получайте увеличенную рассрочку - 2 месяца. Отправляйтесь в путешествие прямо сейчас, а платите потом. Сотни тысяч белорусов уже ежедневно совершают выгодные покупки благодаря карте рассрочки Халва от МТБанка. Получайте удовольствие от покупок и покупайте без денег тогда, когда вы захотите, в рассрочку до 24 месяцев.

Для тех, кто знает толк в бонусах

Используйте вашу бонусную карту Халва Плюс для покупки билетов и возвращайте 2% от стоимости бонусными баллами. Это отличный вариант получать больше бонусов как от заграничных путешествий, так и от поездок по нашей стране.

Халва Плюс - это не только удобная платежная карта, но и бонусы, которые легко превратить в ощутимую выгоду. Рассчитывайтесь в партнерской сети, накапливайте баллы и тратьте их как обычные деньги: на оплату кофе, мобильной связи, бытовой техники и другие вещи.

Для тех, кто любит впечатления

Ловите выгоду от новых впечатлений вместе с PayOkay! Покупайте билеты на самолет или автобус, бронируйте отели на новом сервисе и получайте повышенный кешбэк 2%.

PayOkay помогает размечтаться на полную катушку и наполнить жизнь яркими моментами. Попробуйте и оцените выгодный курс обмена валюты при безналичных платежах, кешбэк за любые покупки в Беларуси и за рубежом и бесплатную страховку для выезда за границу.

Для тех, кто выбирает комфорт

Получайте приятные впечатления в любой стране мира с премиальной картой от МТБанка Hello, world! За расчеты на сервисе mtb.tickets.by 5% от стоимости вернется милями. Накапливайте мили, совершая ежедневные покупки по карте Hello, world!, и меняйте их на бесплатные билеты на mtb.tickets.by.

Путешествуйте с комфортом и пользуйтесь привилегиями в более чем 1000 аэропортах мира. Для держателей Hello, world! доступны 2 бесплатных посещения бизнес-залов в рамках программы Mastercard Airport Experiences от LoungeKey, безлимитный доступ в бизнес-залы Mastercard Lounge и привилегии в аэропорту Минска.

Список эксклюзивных возможностей премиальной карты Hello, world! дополняют:

- овердрафт с беспроцентным грейс-периодом до 50 дней;

- страхование в путешествиях, которое распространяется на активные и экстремальные виды спорта;

- 500 МБ интернет-трафика в роуминге в подарок для путешествий с комфортом;

- скидки и бонусы в Беларуси и за рубежом.

Выбирайте для себя карты МТБанка и пользуйтесь ими с удовольствием на сервисе mtb.tickets.by. Пусть каждый километр пути приносит вам не только яркие впечатления, но и выгоду.

ЗАО «МТБанк». УНП 100394906.

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