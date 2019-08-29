«Завел в квартире лиса, а через месяц бросил пить, гулять и стал другим человеком!»

«Друзья и родные крутили у виска»

- Если бы пару лет назад кто-нибудь сказал, что у меня дома будет жить лис, отмахнулся бы и не поверил: «Какая еще лисица?». Да и жизнь совсем другая была. Мама вообще переживала: «Пропащий!». У моей сестры-погодки уже несколько детей, а у меня ни семьи, ни тех самых детей. Тот еще гуляка! И тут, представьте, у меня появляется лис, - смеется Сергей Щербак. - Когда родные узнали, крутили у виска. Друзья, когда лиса увидели, аккуратненько так сказали: «Ну ты смелый». Но когда поиграли с ним - полюбили.

В свои 33 Сергей совмещает, казалось бы, несовместимые работы - сантехник и разработчик сайтов в одном лице. Еще и с лисом наперевес. С нами на встречу молодой человек шел так же - с лисом в руках. С лисом по кличке Лис!

Чаще всего прохожие думают, что Сергей несет в руках молодую рижую собачку с длинными ушами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Но когда замечают длинный пушистый хвост, тут же меняются в лице.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Издалека внимание Лис, вроде, особо не привлекает. Смотрится как маленькая рыжая собачка с большими ушами. Многие прохожие так и думают. Но как только замечают длинный пушистый хвост - тут же меняются в лице. Многие подходят.

- Внимания в моей жизни теперь сто-о-о-лько! - смеется Сергей. - В 90% случаев все очень позитивно. Замечаю иногда даже, как из автобуса люди на нас пальцем показывают. Мужчины чаще всего, когда подходят, спрашивают: «Что, реально лиса? И прямо дома держишь?». А вот девушки - это песня. Там всегда столько эмоций!

Прохожие часто подходят, чтобы погладить лиса и сфотографироваться с ним. А то ведь никто не поверит!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Точно! Лис - отличный способ заводить новые знакомства!

- Не то слово! По крайней мере, за месяц жизни с лисом количество девичьих номеров в моей телефонной книжке выросло в разы. Даже бывшие девушки активизировались. Раньше ведь я пропащим для всех был. А теперь, вроде как, остепенился благодаря лису. К тому же, у меня теперь самый оригинальный способ зазывать девушек в гости: «Приходи ко мне с лисом поиграться!» - смеется. - У меня даже с мамой отношения лучше стали. Вот, на выходных поедем к ней с лисом. Да-да, знаю, обычно мам с девушками знакомят. А здесь такая вот история: я приручил лиса, а он приручил и изменил меня. Сам в шоке.

К городской суете и шуму лис уже привык.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А подробнее? Начиная с момента, когда ты вообще лисицу завести решил.

- Подозреваю, вы хотите услышать историю о том, что я с детства мечтал о лисице и Экзюпери начитался. Но нет. У меня и кот был, и собака. Потом задумывался даже о еноте и хорьке. А потом узнал, что люди приручают лис. И что даже в Минске их уже штук 10. И загорелся. Год изучал информацию, читал форумы, общался с владельцами лис. Узнал, что некоторые лис умудрились в зоопарке купить. Один парень, к примеру, купил так лисицу за миллион старыми. Я такое объявление искал. Но не нашел. А потом прочел в интернете объявление: «Продаются лисы, рожденные вне воли». Взял и заказал лисицу из питомника с доставкой в Минск за 600 долларов.

Сейчас лису уже 4 месяца.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Через месяц жизни с лисом родные и друзья перестали узнавать»

- Не поверю, если скажешь, что ни разу об этом не пожалел. Как минимум, лисица - дикое животное, которое не приспособлено к жизни в городской квартире. И это не говоря о других нюансах. К примеру, о специфическом запахе, который они издают.

- Первые пару дней, признаюсь, я и сам дергался. Лиса мне везли издалека, в переноске. И когда отдали, я увидел испуганное диковатое животное, которому было всего два месяца. И вот с того самого момента мы оба испуганным, но любопытствующим взглядом смотрели друг на друга. А дальше все реально как у Экзюпери было. С каждым днем подходили друг к другу ближе. Я, как мог, успокаивал: кормил, поил, гладил. Он присматривался, принюхивался. А потом успокоился. Через неделю лис сам вышел из вольера. А еще через неделю пришел ко мне в комнату и улегся со мной спать. Так и живем. У меня двухкомнатная квартира. Не захотел держать его в вольере. Отдал ему комнату. Там много подушек. Он сам устраивает себе жилище. Особо ничего не грызет и не ломает. Сам себя чистит - вылизывает. Я его еще ни разу не купал, но скоро собираюсь. Да и к лотку уже приучился. Правда, через пару месяцев придется его кастрировать. Ветеринар, к которому я обращался, чтобы проверить и привить лиса, сказал, что это обязательно нужно сделать. Кстати, с регистрацией проблем тоже не было. Закон держать лис в квартире не запрещает. Пошел в ЖЭС, заплатил, зарегистрировал. У Лиса и жетон есть о том, что у него есть дом и хозяин, - говорит Сергей и тут же демонстрирует нам тот самый жетон на ошейнике.

Сперва Сергей держал лиса в вольере, а потом выделил ему комнату в своей квартире. Фото предоставлено героем публикации.

- Ты говоришь, что лис тебя тоже изменил. Как?

- Да я за два месяца с ним вообще другим человеком стал! Меня сейчас ни родные, ни друзья не узнают. Оказалось, лисы совсем не переносят плохих запахов. Приходишь, к примеру, с работы, снимаешь обувь. И если лису запах носков не нравится, он за пальцы – хвать! Но аккуратно, как кот или собака. То же самое касается душа. Если давно не мылся, он тут же дает понять: мол, дружок, давай-ка. И да, это правда - лисы издают специфический запах. И чтобы в квартире было комфортно обоим, я теперь как Золушка каждый день полы по вечерам драю. И это еще не все! До появления в доме лисицы я же еще курил нещадно. А теперь бросаю. Сижу на специальных антиникотиновых таблетках, а если и затягиваюсь настоящими - только на улице. Потому что лису не нравится табак. Да я и пить почти бросил. Потому что пьяных лис вообще не переносит. Раньше на выходных с друзьями сутками куролесил. А теперь к десяти вечера домой бегу. Скоро спортсменом стану! - смеется. - Его ведь выгуливать нужно. И он - ночное животное. Днем спит, ближе к вечеру просыпается. И если меня дома нет, забирается на подоконник и ждет меня, глядя в окно. Это любимое его место в комнате. По вечерам на улице с ним километров по 10 проходим. Да и людей с собаками в это время меньше. Лис боится собак. А некоторые водят их без привязи. Даже больших охотничьих. К счастью, конфликтных ситуаций очень мало. Было всего пару штук. Ну и несколько историй, когда прохожие кричали вслед «живодер, отпусти животное в лес». Но в основном люди умиляются и просят лиса погладить. Никому не отказываю. Он не агрессивный.

Каждый день Сергей с Лисом проходят почти по 10 км. Но чаще всего - в темное время суток. Лисы - ночные животные.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лис привык к столичной жизни и уже с удовольствием путешествует на машине с хозяином и его друзьями. Фото предоставлено героем публикации.

- Может, и готовить научился?

- Почти! Теперь я прекрасно разбираюсь в говядине и знаю на нее цены. У нас - по 14 рублей. Лис очень любит говядину, а любимое лакомство - говяжья печень и сыр. Когда понял, что ни нормальной курицы без антибиотиков, ни, тем более, дешевой говядины не найти, нашел охотников и стал покупать у них дичь. Теперь почти вся моя морозилка и морозилка моей тети, которая живет неподалеку, заполнена мясом косули. Себе иногда забываю поесть приготовить, а ему нет. И витамины он ест самые лучшие.

- Подсчитывал, сколько денег в месяц уходит на содержание?

- Да, порядка 250 долларов. В основном - на еду и игрушки.

Любимое лакомство Лиса - говяжья печень и сыр.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А инстинкт хищника у него проявляется?

- Только когда по ночам гуляем возле водоема. Облизываясь, смотрит на уточек. Кормовых мышек пока что ему не покупал. Жалко мышек. У нас есть только игрушечная, с которой Лис балуется. Вообще он очень ручной, умный, резвый и ласковый. Некоторые говорят, что характер лисицы - это что-то среднее между котом и собакой. Но я бы так не говорил. У лис свой, особый характер. Играть просится, как ребенок. Радоваться умеет. Даже улыбаться. Но может и обидеться. К примеру, перестать идти на контакт, если что-то не так. Да и если разыграется, укусить может сильнее. Хотя бы потому, что зубы у него больше. Обожает играть с мячиком. И опять же - с моими носками. Подбрасывает их вверх, а потом ловит носом, не давая им на пол упасть, и снова подбрасывает.

Сергей рассказывает. что уже научился различать эмоции хвостатого друга. Например, здесь Лис доволен и улыбается. Фото предоставлено героем публикации.

Теперь Серей и Лис почти неразлучны. Он спешит к Лису домой, а Лис высматривает его в окно. сидя на подоконнике.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- А если все же решишь обзавестись семьей - в двухкомнатной квартире с лисом будет тяжковато…

- Это ведь еще же и девушку надо найти, которая полюбит и меня, и лиса! Задачка со звездочкой, - смеется. - Но вообще я для себя решил: если будет семья и дети, построю дом, в котором будет место для всех. Но лиса все равно не брошу. Он меня изменил и приручил еще больше, чем я его.