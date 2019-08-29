Лукашенко - помощнику Трампа: «Несмотря на шумиху вокруг вашей поездки, здесь много положительного»

Минск посещает советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Это самый представительный официальный визит в Беларусь с американской стороны за последние 25 лет.

Предыдущим визитом на высшем уровне и первым для президента был визит Билла Клинтона в январе 1994 года. 42-й глава Штатов посещал еще парламентскую по форме правления Беларусь. После избрания Александра Лукашенко в Минске бывали американские чиновники на уровне не выше помощников руководства Госдепартамента.

Болтон прилетел в Минск из Киева, где накануне его принимал президент Владимир Зеленский. Посольство США в Минске сообщило, что советник встретится с главой государства и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы «обсудить вопросы региональной безопасности и подчеркнуть поддержку США суверенитета и независимости Беларуси».

Встречу во Дворце Независимости стороны начали со взаимных то ли комплиментов, то ли претензий. Александр Лукашенко предложил посланнику Вашингтона «обсудить откровенно, даже по-дружески, все вопросы наших отношений».

- Пусть они будут неприятными для Беларуси, но вы должны их обозначить, - цитирует главу государства БелТА. - Я также откровенно и честно обозначу те вопросы, которые считаю нужным обозначить перед вами для дальнейшего нашего сотрудничества, в том числе - которые, может быть, не очень приятны будут для США. Это позволит создать нам ту базу отношений на будущее, которая должна быть между нами.

Президент продолжил:

- Несмотря на всю шумиху, которая происходит вокруг вашей поездки, здесь много положительного, особенно для Беларуси. Положительное заключается в том, и нас никто в этом не упрекнет (и вы, наверное, знаете об этом), что мы постоянно с момента ухудшения наших отношений с США предлагали закрыть эту нехорошую страницу и начать с нового листа наши отношения. Таких заметных высокопоставленных фигур (из США. - Ред.) в Беларуси не было давно. И в этом тоже историчность этого визита.

Представитель Соединенных Штатов в ответ перечислил «несколько вопросов, которые очень интересуют США» в отношении Беларуси:

- Права человека, нераспространение оружия. Я согласен с вами, что мы должны быть предельно откровенны по этим темам. Думаю, мы сможем найти общий язык.

Болтон отметил значительные изменения, произошедшие в отношениях между странами. Он считает, что «история не стоит на месте» и «уже прошло достаточно много времени с распада Советского Союза, геополитическая ситуация изменилась».

- Она (геполитика. - Ред.) меняется даже во время нашего разговора. Поэтому есть региональные вопросы, есть вопросы, связанные со странами, которые географически находятся далеко отсюда, но они также влияют на ситуацию здесь.

Какие именно неприятные для США темы во время встречи затронул белорусский президент, осталось за рамками ее протокольной части.

Известно, что сейчас Минск и Вашингтон работают над возобновлением полноценного взаимного дипломатического присутствия. В марте белорусская сторона проинформировала американскую об отмене ограничений на количество сотрудников посольства. Напомним, в 2008 году между сторонами разгорелся дипломатический скандал после введения США санкций в отношении Беларуси. Минск по настоянию белорусской стороны покинула тогдашний посол Карен Стюарт, почти все сотрудники дипмиссии были высланы из страны.

Более десяти лет дипломатические миссии в обеих странах возглавляют поверенные в делах.