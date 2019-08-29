Легендарная Екатерина Карстен - «КП» о жизни после спорта: «Возвращаюсь в Беларусь. Муж пока в Германии»

Эпитетом «легенда спорта» часто называют известных спортсменов и часто не по делу. А если о ком-то говорить как о легенде без всяких на то сомнений, так в первую очередь о Екатерина Карстен, в девичестве Ходотович. В белорусском спорте не было и нет таких величин. Да что говорить, если ее выступлениям на высшем уровне больше лет, чем нашему суверенному спорту!

Екатерина Карстен рядом со своей фотографией в Национальном Олимпийском комитете Беларуси.Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Ребро заживает долго, нужна реабилитация»

Мы уже привыкли, что мир меняется, а девушка из деревни Осечено как гребла, так гребет и будет грести. В 1990-м, в 18 лет, когда стала чемпионкой мира среди юниоров, в 1996-м, когда выиграла первое олимпийское золото для суверенной Беларуси, в 2011-м, когда получила очередную медаль чемпионата мира… И как же жаль, что она не смогла совсем чуть-чуть дотянуть до Олимпиады, до Токио-2020. Пришел конец и карьере нашей Железной Леди.

- Я готовилась к своей восьмой Олимпиаде. Но накануне чемпионата мира случилась травма - сломано десятое ребро. У меня уже была такая травма перед Олимпиадой в Лондоне. Ребро заживает долго, нужна реабилитация... Поэтому вынуждена была пропустить чемпионат мира - 2019 в Австрии, на котором в данный момент разыгрываются лицензии на Игры в Токио. Решила не ждать и завершить карьеру сейчас, - с волнением сказала Екатерина.

Сейчас Екатерине Анатольевне 47 лет. Признаем, что медали с больших турниров она не привозила уже давно - восемь лет. И это тоже, вероятно, повлияло на решение. Можно рисковать здоровьем и дальше, но ради чего?

Екатерина принимала участие в семи Олимпиадах, с пяти из них привозила медали: два золота, серебро и две бронзы. Шесть раз выигрывала чемпионат мира.

Екатерина принимала участие в семи Олимпиадах, с пяти из них привозила медалиФото: REUTERS

Кстати, в апреле на Кубке Беларуси она стала первой, обставив соперниц, которые ей годятся в дочки или даже внучки. Дальше была подготовка к чемпионату мира, но все спутала старая травма.

В недавнем интервью «Комсомолке» она рассказывала, что перелом ребра получила из-за больших нагрузок перед Олимпиадой-2012 в Лондоне:

- Как-то сломала ребро, причем не ударялась. Выяснилось, что многие гребцы ломают ребра, но спереди, на грудной клетке. У меня же перелом был на спине. На третьем этапе Кубка мира я уже выступила и выиграла: боль была, но тренироваться могла. В Лондоне канал так устроен, что он продувается боковым ветром, лодку качает. Чтобы ее держать, надо напрягать мышцы корпуса. Из-за этого ребро стало болеть еще сильнее, чем после перелома. Меня посмотрели местные врачи, потом профессора. Наш известный врач Валерий Белан сделал мне тейпы от пятки до спины. Чтобы сделать обезболивающие уколы, стали оформлять разрешение на применение определенных препаратов - ведь на Олимпиаде с этим строго. Без обезболивающих просто-напросто не смогла бы грести. Может показаться, что все просто: укололи - и все. На деле все было сложно: много процедур, ночью больно спать, ведь укол делали перед гонкой. В финале попала на худшую дорожку сбоку, ее продувало больше всего. В итоге пришла пятой…

«Для себя буду заниматься. Если брошу тренировки, то развалюсь»

Прощаясь со спортом, Екатерина поблагодарила всех, кто ей помогал и поддерживал. В том числе тренеров Анатолия Квятковского и Ноберта Ладермана. А что дальше? Екатерина говорит, что сейчас Национальная федерация гребли помогает ей найти себя и новую роль, но определенно это будет не пост тренера. Также она планирует переехать из Германии в Беларусь.

- Хоть я и жила долго в Германии (с 1997 года. - Ред.), но занималась там своим делом, общалась только со своей семьей и тренером. Я так и не выучила хорошо немецкий язык. Поэтому мне будет тяжело найти в Германии какую-то работу. А тренером быть я не хочу.

Двукратная олимпийская чемпионка вынуждена закончить карьеру из-за рецидива перелома ребра.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Екатерина Карстен подписала большой постер со своим изображением в штаб-квартире НОК Беларуси.Фото: Владимир КРИУЛИН

После всего грустного официоза мы остались с Екатериной один на один. Хотелось понять, что происходит на душе у человека, который вынужден круто изменить свою жизнь.

- Не так хотелось завершить спортивную карьеру. Я готовилась к чемпионату мира. Но случилась эта травма… Было очень тяжелое решение. Но что поделать? Все никак не могла завершить карьеру. Тут помог случай.

- Как родные и близкие отреагировали?

- Они меня давно ругали. Мол, сколько уже можно, тяжело, надо отдыхать. Конечно, плохо, что все получилось из-за травмы. Сейчас все переживают, как сейчас найти себя после спорта, где работать. Все-таки 32 года занималась только греблей. Тяжело перестроиться на другую работу.

Екатерина Карстен: "Как сейчас найти себя, где работать?"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Если не тренером, то кем будете работать?

- Пока хочу на месте посидеть, отдохнуть. Не знаю, на сколько меня хватит, все-таки все время в движении, поездках.

- Для работы тренером у вас слишком мягкий характер?

- И это тоже. И когда случилась травма и решила завершить карьеру, поняла, что очень устала от тренировок, переездов. А работа тренера выматывает еще больше, там нервное напряжение еще выше.

Екатерина Карстен: "Пока хочу на месте посидеть, отдохнуть"Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Семья с вами переедет?

- Дочке (Саше 21 год. - Ред.) сказала: решай сама. Но сейчас она работает в Германии, взрослый человек. Муж (Вильфред Карстен. - Ред.) сначала хотел жить в Беларуси, но, как говорила раньше, он заболел. Сказал, что пока будет в Германии. Скоро поеду к нему, будем разговаривать.

- После стольких лет в спорте вам форму надо будет поддерживать?

- Конечно, организм привык за столько лет. Для себя буду заниматься. Если брошу тренировки, то развалюсь. Пока, понятное дело, надо залечить травму.

- На малую родину в деревню Осечено (Крупский район) поедете?

- Вчера оттуда приехала. Там доживают старики, буквально пару жилых домов осталось, иногда дети родителей на лето приезжают. Брат там живет. Мама в июне умерла.

Великая Екатерина Карстен ушла из спорта.Фото: REUTERS

КСТАТИ

Базу физических сил Карстен заложила, работая в деревне

Чемпионку часто спрашивали, в чем секрет ее спортивного долголетия.

- Хорошие гены от родителей, способность к гребле, - рассказывала нам Екатерина. - Само собой - трудолюбие на тренировках, хороший тренер. Живя в деревне, приходилось много работать, корни оттуда. Тогда было большое хозяйство, жить было тяжелее. Надо коров пасти, сено сушить, носить воду, копать, полоть, дрова вручную заготавливали. Мне нравилась мужская работа, те же дрова колоть. Однажды отец увидел меня с топором в руках, так забрал, накричал, мол, маленькая еще для таких дел. Все это заложило большую базу физических сил. Это не в городе, где надо в школу сходить и мусор выбросить.