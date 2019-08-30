2019-08-30T10:29:49+03:00
Спорт
КП Беларусь

«Казахстанский синдром»: БАТЭ снова спотыкается о казахов

Борисовчане в третий раз с 2008 года не пробились в групповой этап еврокубков. Все три раза БАТЭ останавливали клубы из Казахстана [фото]
Святослав ЗОРКИЙ
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Ответный матч плей-офф Лиги Европы. БАТЭ - "Астана" 2:0Ответный матч плей-офф Лиги Европы. БАТЭ - "Астана" 2:0Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче присутствовало 10 701 зритель Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На матче присутствовало 10 701 зрительФото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Астана" (Нур-Султан, Казахстан) Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Астана" (Нур-Султан, Казахстан)Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Капитан БАТЭ Игорь Стасевич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Капитан БАТЭ Игорь СтасевичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Шестая минута матча, гол Максима Скавыша Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Шестая минута матча, гол Максима СкавышаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор БАТЭ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим СкавышФото: Святослав ЗОРКИЙ

№25 Дмитрий Бага Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№25 Дмитрий БагаФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - Астана Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - АстанаФото: Святослав ЗОРКИЙ

№1 Ненад Эрич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№1 Ненад ЭричФото: Святослав ЗОРКИЙ

Спорный мяч Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Спорный мячФото: Святослав ЗОРКИЙ

№11 Антон Сарока Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№11 Антон СарокаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Капитан борисовчан весь первый тайм держал в напряжении игроков "Астаны" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Капитан борисовчан весь первый тайм держал в напряжении игроков "Астаны"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол - семейный праздник Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол - семейный праздникФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - "Астана" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - "Астана"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

борьба на втором этаже Фото: Святослав ЗОРКИЙ

борьба на втором этажеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Александар Филипович Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александар ФилиповичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь "Астаны" Ненад Эрич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь "Астаны" Ненад ЭричФото: Святослав ЗОРКИЙ

Как и положено капитану Игорь руководил игрой своей команды на поле Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Как и положено капитану Игорь руководил игрой своей команды на полеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер БАТЭ - Алексей Бага Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер БАТЭ - Алексей БагаФото: Святослав ЗОРКИЙ

№17 Алексей Риос Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№17 Алексей РиосФото: Святослав ЗОРКИЙ

№8 Станислав Драгун Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№8 Станислав ДрагунФото: Святослав ЗОРКИЙ

Полёт Дмитрия Баги Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Полёт Дмитрия БагиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Конец первого тайма Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Конец первого таймаФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ весь матч доминировали на поле Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ весь матч доминировали на полеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Для выхода в групповой раунд БАТЭ нужно было забить более трёх мячей и не пропустить в свои ворота Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Для выхода в групповой раунд БАТЭ нужно было забить более трёх мячей и не пропустить в свои воротаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В составе "Астаны" выступал и игрок сборной Республики Беларусь Иван Маевский Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В составе "Астаны" выступал и игрок сборной Республики Беларусь Иван МаевскийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Удача поймать мяч Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Удача поймать мячФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - "Астана" Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - "Астана"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 57-ой минуте матча Антона Сороку заменил Эрвейн Мукам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 57-ой минуте матча Антона Сороку заменил Эрвейн МукамФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики БАТЭ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш забил и во второй раз, правда из положения вне игры Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш забил и во второй раз, правда из положения вне игрыФото: Святослав ЗОРКИЙ

№94 Эрвейн Мукам Фото: Святослав ЗОРКИЙ

№94 Эрвейн МукамФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор БАТЭ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фан-сектор БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Опасный удар в исполнении Эрвина Мукама Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Опасный удар в исполнении Эрвина МукамаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба между Игорем Стасевичем и Дмитрием Шомко Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба между Игорем Стасевичем и Дмитрием ШомкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не хватило пару сантиметров Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не хватило пару сантиметровФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты из Нур-Султана Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты из Нур-СултанаФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - Астана Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - АстанаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй гол, Эрич бессилен Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй гол, Эрич бессиленФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер "Астаны" Роман Григорчук Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер "Астаны" Роман ГригорчукФото: Святослав ЗОРКИЙ

К шотландскому рефери Роберту Мэддену возникали претензии со стороны игроков БАТЭ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

К шотландскому рефери Роберту Мэддену возникали претензии со стороны игроков БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики не довольны решением судьи Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики не довольны решением судьиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не смотря на свой рост Эрвейн Мукам вступал и в верховую борьбу Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Не смотря на свой рост Эрвейн Мукам вступал и в верховую борьбуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Время играет не в пользу БАТЭ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Время играет не в пользу БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юные фанаты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Юные фанатыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь "Астаны" - Ненад Эрич Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь "Астаны" - Ненад ЭричФото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки недовольны решением судьи в конце матча Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки недовольны решением судьи в конце матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еврокубковая осень без клубов из Беларуси Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еврокубковая осень без клубов из БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Горечь юного фаната БАТЭ Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Горечь юного фаната БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Партнёры по сборной Стасевич и Маевский обменялись футболками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Партнёры по сборной Стасевич и Маевский обменялись футболкамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Яблонский с дочерью после матча Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Яблонский с дочерью после матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В групповой раунд проходит клуб из Нур-Султана Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В групповой раунд проходит клуб из Нур-СултанаФото: Святослав ЗОРКИЙ

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