«Казахстанский синдром»: БАТЭ снова спотыкается о казахов

На матче присутствовало 10 701 зрительФото: Святослав ЗОРКИЙ

ФК "Астана" (Нур-Султан, Казахстан)Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Капитан БАТЭ Игорь СтасевичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Шестая минута матча, гол Максима СкавышаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим СкавышФото: Святослав ЗОРКИЙ

№25 Дмитрий БагаФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - АстанаФото: Святослав ЗОРКИЙ

№1 Ненад ЭричФото: Святослав ЗОРКИЙ

Спорный мячФото: Святослав ЗОРКИЙ

№11 Антон СарокаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Капитан борисовчан весь первый тайм держал в напряжении игроков "Астаны"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Футбол - семейный праздникФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - "Астана"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

борьба на втором этажеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Александар ФилиповичФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь "Астаны" Ненад ЭричФото: Святослав ЗОРКИЙ

Как и положено капитану Игорь руководил игрой своей команды на полеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер БАТЭ - Алексей БагаФото: Святослав ЗОРКИЙ

№17 Алексей РиосФото: Святослав ЗОРКИЙ

№8 Станислав ДрагунФото: Святослав ЗОРКИЙ

Полёт Дмитрия БагиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Конец первого таймаФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ весь матч доминировали на полеФото: Святослав ЗОРКИЙ

Для выхода в групповой раунд БАТЭ нужно было забить более трёх мячей и не пропустить в свои воротаФото: Святослав ЗОРКИЙ

В составе "Астаны" выступал и игрок сборной Республики Беларусь Иван МаевскийФото: Святослав ЗОРКИЙ

Удача поймать мячФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - "Астана"Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На 57-ой минуте матча Антона Сороку заменил Эрвейн МукамФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Максим Скавыш забил и во второй раз, правда из положения вне игрыФото: Святослав ЗОРКИЙ

№94 Эрвейн МукамФото: Святослав ЗОРКИЙ

Опасный удар в исполнении Эрвина МукамаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Борьба между Игорем Стасевичем и Дмитрием ШомкоФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не хватило пару сантиметровФото: Святослав ЗОРКИЙ

Фанаты из Нур-СултанаФото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ - АстанаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Второй гол, Эрич бессиленФото: Святослав ЗОРКИЙ

Тренер "Астаны" Роман ГригорчукФото: Святослав ЗОРКИЙ

К шотландскому рефери Роберту Мэддену возникали претензии со стороны игроков БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики не довольны решением судьиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Не смотря на свой рост Эрвейн Мукам вступал и в верховую борьбуФото: Святослав ЗОРКИЙ

Время играет не в пользу БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Юные фанатыФото: Святослав ЗОРКИЙ

Вратарь "Астаны" - Ненад ЭричФото: Святослав ЗОРКИЙ

Игроки недовольны решением судьи в конце матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ

Еврокубковая осень без клубов из БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Горечь юного фаната БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ

Партнёры по сборной Стасевич и Маевский обменялись футболкамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Евгений Яблонский с дочерью после матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ