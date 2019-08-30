«Казахстанский синдром»: БАТЭ снова спотыкается о казахов
На матче присутствовало 10 701 зрительФото: Святослав ЗОРКИЙ
ФК "Астана" (Нур-Султан, Казахстан)Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Капитан БАТЭ Игорь СтасевичФото: Святослав ЗОРКИЙ
Шестая минута матча, гол Максима СкавышаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ
Максим СкавышФото: Святослав ЗОРКИЙ
№25 Дмитрий БагаФото: Святослав ЗОРКИЙ
БАТЭ - АстанаФото: Святослав ЗОРКИЙ
№1 Ненад ЭричФото: Святослав ЗОРКИЙ
Спорный мячФото: Святослав ЗОРКИЙ
№11 Антон СарокаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Капитан борисовчан весь первый тайм держал в напряжении игроков "Астаны"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
Футбол - семейный праздникФото: Святослав ЗОРКИЙ
БАТЭ - "Астана"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
борьба на втором этажеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Александар ФилиповичФото: Святослав ЗОРКИЙ
Вратарь "Астаны" Ненад ЭричФото: Святослав ЗОРКИЙ
Как и положено капитану Игорь руководил игрой своей команды на полеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Тренер БАТЭ - Алексей БагаФото: Святослав ЗОРКИЙ
№17 Алексей РиосФото: Святослав ЗОРКИЙ
№8 Станислав ДрагунФото: Святослав ЗОРКИЙ
Полёт Дмитрия БагиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Конец первого таймаФото: Святослав ЗОРКИЙ
БАТЭ весь матч доминировали на полеФото: Святослав ЗОРКИЙ
Для выхода в групповой раунд БАТЭ нужно было забить более трёх мячей и не пропустить в свои воротаФото: Святослав ЗОРКИЙ
В составе "Астаны" выступал и игрок сборной Республики Беларусь Иван МаевскийФото: Святослав ЗОРКИЙ
Удача поймать мячФото: Святослав ЗОРКИЙ
БАТЭ - "Астана"Фото: Святослав ЗОРКИЙ
На 57-ой минуте матча Антона Сороку заменил Эрвейн МукамФото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщики БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ
Максим Скавыш забил и во второй раз, правда из положения вне игрыФото: Святослав ЗОРКИЙ
№94 Эрвейн МукамФото: Святослав ЗОРКИЙ
Фан-сектор БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ
Опасный удар в исполнении Эрвина МукамаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Борьба между Игорем Стасевичем и Дмитрием ШомкоФото: Святослав ЗОРКИЙ
Не хватило пару сантиметровФото: Святослав ЗОРКИЙ
Фанаты из Нур-СултанаФото: Святослав ЗОРКИЙ
БАТЭ - АстанаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Второй гол, Эрич бессиленФото: Святослав ЗОРКИЙ
Тренер "Астаны" Роман ГригорчукФото: Святослав ЗОРКИЙ
К шотландскому рефери Роберту Мэддену возникали претензии со стороны игроков БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ
Болельщики не довольны решением судьиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Не смотря на свой рост Эрвейн Мукам вступал и в верховую борьбуФото: Святослав ЗОРКИЙ
Время играет не в пользу БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ
Юные фанатыФото: Святослав ЗОРКИЙ
Вратарь "Астаны" - Ненад ЭричФото: Святослав ЗОРКИЙ
Игроки недовольны решением судьи в конце матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ
Еврокубковая осень без клубов из БеларусиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Горечь юного фаната БАТЭФото: Святослав ЗОРКИЙ
Партнёры по сборной Стасевич и Маевский обменялись футболкамиФото: Святослав ЗОРКИЙ
Евгений Яблонский с дочерью после матчаФото: Святослав ЗОРКИЙ
В групповой раунд проходит клуб из Нур-СултанаФото: Святослав ЗОРКИЙ