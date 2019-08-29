Канадец хочет играть за сборную Беларуси: «Это будет уникальный опыт для меня»

32-летний нападающий «Динамо» Франсис Паре заявил, что хочет выступать за сборную Беларуси:

- Я здесь почти два месяца. Минск — красивый город, а Беларусь — замечательная страна. Температура за окном тоже радует, моя семья уже приехала сюда. Мы перебрались в Минск намного раньше, чем приезжали в Россию перед началом сезона. Мы много где гуляли, и мне не терпится узнать больше об истории города. Люди в Минске очень добры ко мне и моей семье. В своей карьере я уже выигрывал чемпионаты, становился обладателем Кубка Колдера (приз, вручаемый победителю плеф-офф АЛХ, второй лиге по силе в Северной Америке после НХЛ – KP.BY) и Кубка Гагарина, но если я смогу попасть в национальную команду и сыграть на чемпионате мира — это будет абсолютно уникальный опыт для меня. Можете считать это официальным заявлением: я хотел бы однажды сыграть на чемпионате мира, получив белорусский паспорт. Я готов с гордостью представлять Беларусь на подобных турнирах.

Паре пришел в «Динамо» этим летом. Два предыдущих сезона провел в «Автомобилисте» (в 118 матчах набрал 68 (30+38) очков). В начале карьеры после успехов в юниорской лиге попал в систему «Детройта», но в НХЛ Паре так и не дебютировал. После нескольких сезонов в АХЛ уехал в Европу: финнский ТПС, магнитогорский «Металлурге», «Трактор», «Слован» «Медвещака», ТПС, «Серветт». В «Магниткой» в Паре стал обладателем Кубка Гагарина.

Главный тренер «Динамо» Крэйг Вудкрофт несмотря на серию поражений в товарищеских матчах вселяет оптимизм:

- Предсезонка осталась позади, это были долгие шесть недель. Мы начали долгий процесс, где предсезонка – первый шаг долгого процесса. Мы дали возможность многим молодым игрокам возможность попробовать себя на уровне КХЛ, испытать себя, свой талант, свои скорости во взрослом хоккее. Прямо сейчас клуб переживает некоторую – не люблю это слово, но тем менее – перестройку, трансформацию. В течение предсезонки мы просмотрели много молодых игроков, изучали их, смотрели, пытались понять, что они могут дать «Динамо» в новом сезоне КХЛ. Думаю, процесс прошёл достаточно успешно.

Что касается моих ожиданий от предсезонки, то они почти совпали с реальностью. У нас была очень молодая команда, многие ребята впервые пробовали себя на таком серьёзном уровне. В некоторых матчах их молодость и неопытность обнажалась, но от матча к матчу мы шли вперёд, прогрессировали и думаю, что мы смогли дать что-то новое этим игрокам, а они – нам.

Что касается построения нашей команды в предсезонке, то я бы привел в пример дворики возле домов [вероятно, имеет сад или клумбу возле частного/загородного дома или на даче – KP.BY]. Каждый из хозяев хочет, чтобы она выглядела максимально хорошо. Но в процессе того, как он к этому идёт, иногда бывает какой-то беспорядок, что-то выглядит неприглядно, хозяин что-то перекапывает. Похожий процесс и у нас – команда разбиралась на части, но мы идём вперёд и эта предсезонка стала большим шагов к достижению нашей большой цели. Думаю, что мы с первым шагом справились успешно.

Вудкрофт прокомментировал, как ему новая стратегия развития клуба, когда ставку сделали на молодежь:

- Да, хороший вопрос… Я понимаю, в каком состоянии сейчас находится хоккей Беларуси и понимаю, что где-то должны были произойти перемены. Это для меня не новость, я столкнулся с этим ещё 3 года назад. Прямо сейчас чувствую себя хорошо, не вижу ничего сложного или такого, что мне бы не нравилось. Это хоккей, любая организация сталкивается с процессом омоложения. Нужно давать им опыт. Надеюсь, многие молодые покажут себя и смогут попасть в сборную.

Тренерский штаб пока не определился, кто будет капитаном. Похоже, лидеров немного.

- Мы ещё в процессе выбора капитана. Если в команде нет определённого лидера, то нет необходимости спешить. А если он есть, то есть смысл сразу дать ему нашивку. Не стоит отдавать кому-то капитанскую нашивку просто потому, что нам нужен капитан. Мы в процессе, мы выбираем и уже смотрели нескольких игроков. К сожалению, сегодня мы не сможем ответить на этот вопрос. Но в ближайшее время мы определимся. Всё, что мы делали в предсезонке, это отбор, развитие игроков, анализ игры и того, что они могут дать команде. С капитанами было так же, мы смотрели и подбирали игроков. Скоро состоится диалог тренерского штаба и мы определимся с капитаном «Динамо» в сезоне, - сказал Вудкрофт.

Теперь домашние матч на «Минск-Арене» «зубры» будут проводить на «финской» площадке (ширина 28 метро, было 30). Правда, другие клубы играют на площадках как с шириной 30 м, так и с шириной 26 м. Придется перестраиваться.

- Это не меняет нашу структуру игры, - говорит главный тренер. - Единственно, что меняет размер площадки, это скорость принятие решения и количество времени на это. Чем уже площадка, тем меньше времени. Думаю, наши игроки приспособятся к этому. Но фундаментально это ничего не меняет. Если будем переходить на меньшую площадку, мы скажем команде: «Ребят, мы играем на узком льду, вам нужно думать быстрее». Думаю, наши игроки смогут приспособиться к разному размеру.

Вудкрофт сравнил свои ощущения сейчас и три года назад, когда впервые пришел в «Динамо»:

- Что касается моего подхода к сезону, то он не изменился. Я с такими же оптимистичными мыслями, мы хотим попасть в плей-офф. Я подхожу к каждой игре одинаково – с задачей победить нашего оппонента. Думаю, что мы не должны бояться играть с любым соперником. Если мы будем делать всё то, как задумали перед игрой, в любой игре у нас будет шанс победить. Сравнивая команды трёхлетней давности и нынешнюю скажу, что сейчас команда у нас моложе, быстрее, у неё больше некого позитивного заряда внутри – можете назвать это юношеским максимализмом. Мне это нравится. В предыдущей команде преобладал опыт, у нас были солидные ветераны, которые делали игру. Думаю, в этом различие между командами.

Клубный менеджмент «Динамо» готовит рестайлинг: новый логотип и форму команды.

- Мне очень нравилась наша предыдущая форма, - сказал Вудкрофт. - Тем не менее, когда узнал подробнее о ребрендинге, был очень удивлён. Меня поразило то, какая работа была проделана над новым стилем. Сколько в нём говорящих вещей, сколько пересечений с историей клуба и нашими планами на будущее! Мне кажется, это отличное совпадение, что у клуба ребрендинг и новый стиль, а у нас – новая команда.

Защитник Кирилл Готовец в восторге:

- Чтобы не раскрывать всех деталей, скажу просто, что новая форма выглядит очень круто.

Марк-Андре Граньяни вторит партнеру:

- Новые джерси очень красивые. Очень-очень красивые.