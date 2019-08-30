2019-08-30T13:49:41+03:00
Минск
КП Беларусь

Минкульт: «Исторический цвет Красного дворика – розовый, но мы готовы согласовать красный»

В ведомстве говорят, что могут пойти на такие изменения, если собственник решит сохранить привычный цвет двора-колодца
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Неравнодушные минчане создали петицию с требованием сохранить Красному дворику его привычный цветНеравнодушные минчане создали петицию с требованием сохранить Красному дворику его привычный цветФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Не утихают страсти по поводу будущего цвета Красного дворика в Минске. Напомним, 27 августа, во время текущего ремонта дворика-колодца рабочие стали красить одну из стен здания в розовый цвет, что вызвало негодование у многих минчан. Неравнодушные горожане даже создали петицию с требованием вернуть дворику привычный цвет, под которой подписались более 300 человек.

Красный дворик - XIX века постройки, он входит в список историко-культурных ценностей. При этом у объекта есть собственник, который подписывал охранное обязательство, и он несет ответственность за его техническое состояние.

- Согласно кодексу о культуре, все виды работ должны происходить при наличии проектной документации, которая согласовывается с Министерством культуры. Для этого были проведены определенные комплексные научные исследования, - объясняет начальник управления по охране историко-культурного наследия Наталья Хвир. - В исторической справке объекта не указан его первоначальный цвет, там есть информация, что здание XIX века, и оно оштукатурено. Центр по регенерации историко-культурных ландшафтов и территорий проводил исследования физико-химического состава краски, в которую был выкрашен фасад. И соответствующие рекомендации дал собственнику. Согласно заключению, можно сказать, что исторический цвет этого здания – розовый.

Проект с таким цветом и согласовал Минкульт. Однако на волне возмущения минчан, ведомство готово пойти на изменения.

- Место действительно очень атмосферное, его знают именно как красный дворик. Мы заметили обеспокоенность минчан. И министерство придерживается позиции, что стены должны быть именно красного цвета, - говорит Наталья Хвир. - Поэтому, если собственник здания внесет изменения цветового решения в проект, министерство готово его согласовать. Однако пока что к нам собственник не обращался.

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