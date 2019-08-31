2019-08-30T16:25:37+03:00
Общество
КП Беларусь

Новополочанка курила в запрещенном месте, а когда ей сделали замечание, избила троих

После инцидента 33-летнюю женщину отправили в медвытрезвитель
Наталья ПАРТОЛИНА
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Курильщица избила троих женщин, которые сделали ей замечание.Курильщица избила троих женщин, которые сделали ей замечание.Фото: Наталья ПАРТОЛИНА
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Нетрезвая новополочанка устроила скандал на автобусной остановке недалеко от кладбища «Виторжье». Дама решила закурить прямо на остановке. Другая женщина сделала ей замечание - она страдает астмой, и табачный дым для нее не просто неприятен, а может привести к приступу удушья. Курильщица (как потом выяснилось, рабочая одного из новополоцких предприятий) в ответ оскорбила ее.

- В конфликт вмешались еще две женщины. Началась перепалка. Курильщица не ограничилась словесными оскорблениями, она набросилась на трех оппоненток и начала бить их, таскать за волосы и хватать за одежду, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчина, который также ожидал автобуса, вызвал милицию. К тому времени, когда приехала милиция, все участницы конфликта успели зайти в подъехавший автобус. Мужчина рассказал водителю о случившемся и попросил не открывать двери, чтобы хулиганка не сбежала.

Пострадавшие женщины написали заявление в милицию. Хулиганка наставила им синяков, вырвала волосы и повредила одежду. Одной из пострадавших 52 года, второй - 69, третьей - 72. У самой 33-летней курильщицы телесных повреждений медики не обнаружили. Она была так пьяна, что ее пришлось отправить в медвытрезвитель.

Напомним, курить на остановках общественного транспорта запрещено с июля этого года. Об этом говорится в декрете президента №2. За курение на остановке можно заплатить штраф до четырех базовых величин (102 рубля).

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