Новополочанка курила в запрещенном месте, а когда ей сделали замечание, избила троих

Нетрезвая новополочанка устроила скандал на автобусной остановке недалеко от кладбища «Виторжье». Дама решила закурить прямо на остановке. Другая женщина сделала ей замечание - она страдает астмой, и табачный дым для нее не просто неприятен, а может привести к приступу удушья. Курильщица (как потом выяснилось, рабочая одного из новополоцких предприятий) в ответ оскорбила ее.

- В конфликт вмешались еще две женщины. Началась перепалка. Курильщица не ограничилась словесными оскорблениями, она набросилась на трех оппоненток и начала бить их, таскать за волосы и хватать за одежду, - рассказал официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчина, который также ожидал автобуса, вызвал милицию. К тому времени, когда приехала милиция, все участницы конфликта успели зайти в подъехавший автобус. Мужчина рассказал водителю о случившемся и попросил не открывать двери, чтобы хулиганка не сбежала.

Пострадавшие женщины написали заявление в милицию. Хулиганка наставила им синяков, вырвала волосы и повредила одежду. Одной из пострадавших 52 года, второй - 69, третьей - 72. У самой 33-летней курильщицы телесных повреждений медики не обнаружили. Она была так пьяна, что ее пришлось отправить в медвытрезвитель.

Напомним, курить на остановках общественного транспорта запрещено с июля этого года. Об этом говорится в декрете президента №2. За курение на остановке можно заплатить штраф до четырех базовых величин (102 рубля).