2019-08-30T18:52:44+03:00
Общество
КП Беларусь

Компьютер каждому учителю, теннисные корты и первые классы до буквы «Т»: в Бресте открыли самую большую в области школу

В нее вложили больше 33 млн рублей [фото]
Оксана БРОВАЧ
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Школа - подарок Бресту к 1000-летию.Школа - подарок Бресту к 1000-летию.Фото: Оксана БРОВАЧ

Перерезать красную ленточку во вновь построенной школе №11 в новом Юго-Западном микрорайоне Бреста приехал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.

Сегодня в СШ№11 не только линейка в честь нового учебного года, но и новоселье. Фото: Оксана БРОВАЧ

Сегодня в СШ№11 не только линейка в честь нового учебного года, но и новоселье.Фото: Оксана БРОВАЧ

- А почему школа №11? - интересуется премьер у директора школы Людмилы Кудей.

- Потому что она дважды первая! - шутит та, и с помощью презентации на интерактивной панели, подаренной премьером, перечисляет высокому гостю достоинства новой школы.

Директор школы Людмила Кудей презентует премьер-министру свою суперсовременную школу. Фото: Оксана БРОВАЧ

Директор школы Людмила Кудей презентует премьер-министру свою суперсовременную школу.Фото: Оксана БРОВАЧ

Начнем снаружи. Две мини-футбольные, две бадминтонные, волейбольно-баскетбольные площадки, теннисный корт, площадка для катания на роликах летом и на коньках зимой, легкоатлетическая зона с искусственным покрытием, уличные тренажеры и турники, площадка для обучения правилам дорожного движения...

За школьной баскетбольной площадкой - свой теннисный корт. Фото: Оксана БРОВАЧ

За школьной баскетбольной площадкой - свой теннисный корт.Фото: Оксана БРОВАЧ

- Школа стала социокультурным и спортивным центром в микрорайоне. Она уже обжитая - вечером становится парком культуры и отдыха, - улыбается Людмила Васильевна, имея в виду, что еще до начала учебного года школьный стадион облюбовала детвора из соседних домов.

Территорию школы облюбовали жители микрорайона. Школьный стадион здесь вместо парка! Фото: Оксана БРОВАЧ

Территорию школы облюбовали жители микрорайона. Школьный стадион здесь вместо парка!Фото: Оксана БРОВАЧ

Сама школа поделена на два блока с отдельными входами, связывает их столовая. В первом блоке будут учиться младшие школьники, во втором - старшие. В школе современная система безопасности: турникеты со входом по карточкам, 12 наружных и 10 внутренних камер видеонаблюдения, шлагбаум на въезде в школу, охранная сигнализация.

На входе в школу - турникеты, вход - по карточкам. Фото: Оксана БРОВАЧ

На входе в школу - турникеты, вход - по карточкам.Фото: Оксана БРОВАЧ

На каждом рабочем месте учителя есть компьютер, чтобы вести электронный журнал и дневник. Все компьютеры объединены в сеть и подключены к интернету. Во всех кабинетах - либо проектор, либо большой телевизор.

Для изучения иностранных языков в школе оборудованы 4 лингафонных кабинета. Есть 3 кабинета информатики, оснащенные кабинеты физики, астрономии, биологии, химии, черчения и изобразительного искусства... В классах еще пахнет штукатуркой, идеальная чистота и немного пусто.

Новенькие классы готовы принять учеников. А им не терпится пойти в новую школу! Фото: Оксана БРОВАЧ

Новенькие классы готовы принять учеников. А им не терпится пойти в новую школу!Фото: Оксана БРОВАЧ

- Ничего, будем обживаться! - говорят учителя.

В школе будут учиться 76 классов - это 1960 учащихся. Из них 8 классов интегрированного обучения и 2 класса спецобучения - в них будут учиться дети с особенностями психофизического развития. Для ребят в инвалидных колясках создана безбарьерная среда: в кабинетах есть специальные столы для колясочников, есть лифты, подъемники на входе в школу и в актовый зал, приспособленные туалеты, зал адаптивной физкультуры.

Спортзал с трибунами. Фото: Оксана БРОВАЧ

Спортзал с трибунами.Фото: Оксана БРОВАЧ

Из рассказа о супер-современной школе XXI века выбивается только ремарка про кабинет обслуживающего труда, где домоводству - разным полезным в быту навыкам, например, готовке, предполагается учить только девочек, а не всех ребят вместе.

Зато после обучения швейному мастерству школьники смогут получить профессию швеи 5 разряда.

Это швейная мастерская. Прямо в школе можно будет получить 5 разряд. Фото: Оксана БРОВАЧ

Это швейная мастерская. Прямо в школе можно будет получить 5 разряд.Фото: Оксана БРОВАЧ

- У нас же швейная столица... - объясняет премьеру председатель облисполкома Анатолий Лис.

- Да, у вас же много здесь швейных производств, частников, дизайнерскую одежду делают, да, - одобряет идею Румас.

«ХОЧУ ПОСКОРЕЕ В НОВУЮ ШКОЛУ!»

На линейку 30 августа пригласили только десятые классы - их всего два, и первые - их аж 18, до буквы «Т»!

В новой школе 18 первых классов - это рекорд для Бреста! Фото: Оксана БРОВАЧ

В новой школе 18 первых классов - это рекорд для Бреста!Фото: Оксана БРОВАЧ

- Мы переживали, как бы нам не попасть в класс Р! Все потому, что сын «р» еще не выговаривает, - смеется мама первоклассника.

Премьер передал детям подарок от президента - книгу «Беларусь - наша радзіма». Фото: Оксана БРОВАЧ

Премьер передал детям подарок от президента - книгу «Беларусь - наша радзіма».Фото: Оксана БРОВАЧ

Все первоклассники получили книгу от президента. Фото: Оксана БРОВАЧ

Все первоклассники получили книгу от президента.Фото: Оксана БРОВАЧ

На торжественное открытие сбежались и дети, у которых линейка будет только 2 сентября.

- Я хочу поскорее на линейку! Я иду в третий «Ж». Мне уже не терпится учиться в новой школе и увидеться с моей лучшей подружкой Ангелиной. Я раньше ходила в 15-ю школу, она далеко, через мост. Теперь буду в эту, мой дом как раз напротив, я смогу сама в школу ходить! Мы тут уже с ребятами все уже облазили, нас охранники выгоняли, но разрешали немножко посмотреть, если ничего не портить, - тараторит третьеклассница Настя.

Турники особенно понравились детворе из соседних домов. Фото: Оксана БРОВАЧ

Турники особенно понравились детворе из соседних домов.Фото: Оксана БРОВАЧ

Новую школу построили в рамках подготовки Бреста к 1000-летию. На нее потратили больше 33 миллионов рублей.

Первую запись в гостевой книге школы оставил премьер. Фото: Оксана БРОВАЧ

Первую запись в гостевой книге школы оставил премьер.Фото: Оксана БРОВАЧ

Сергей Румас заглянул на первый урок к первоклашкам. Фото: Оксана БРОВАЧ

Сергей Румас заглянул на первый урок к первоклашкам.Фото: Оксана БРОВАЧ

Мастерская для мальчиков. Фото: Оксана БРОВАЧ

Мастерская для мальчиков.Фото: Оксана БРОВАЧ

Кабинет домоводства для девочек. Фото: Оксана БРОВАЧ

Кабинет домоводства для девочек.Фото: Оксана БРОВАЧ

Рядом с актовым залом есть гримерки. Фото: Оксана БРОВАЧ

Рядом с актовым залом есть гримерки.Фото: Оксана БРОВАЧ

Столовая объединяет два блока - для малышей и для старших классов. Фото: Оксана БРОВАЧ

Столовая объединяет два блока - для малышей и для старших классов.Фото: Оксана БРОВАЧ

В буфете будут продавать выпечку и глазированные сырки. Фото: Оксана БРОВАЧ

В буфете будут продавать выпечку и глазированные сырки.Фото: Оксана БРОВАЧ

Так будут кормить детей. Фото: Оксана БРОВАЧ

Так будут кормить детей.Фото: Оксана БРОВАЧ

Лыжи - телеханские. Фото: Оксана БРОВАЧ

Лыжи - телеханские.Фото: Оксана БРОВАЧ

Между новостройками мальчишкам, которые гоняют в футбол, было негде развернуться. То ли дело на школьном стадионе! Фото: Оксана БРОВАЧ

Между новостройками мальчишкам, которые гоняют в футбол, было негде развернуться. То ли дело на школьном стадионе!Фото: Оксана БРОВАЧ

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