2019-08-30T17:59:19+03:00
Экономика
КП Беларусь

Средняя белорусская семья живет на 1318 рублей в месяц

Реальные зарплаты за последние четыре месяца выросли, а семьи стали чуть лучше жить
Таисия ЧЕРНУХО
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Если судить по второму кварталу этого года, белорусские семьи стали жить лучшеЕсли судить по второму кварталу этого года, белорусские семьи стали жить лучшеФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
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По данным выборочного обследования Белстата, в первом полугодии 2019 года среднестатистическая белорусская семья жила на 1318,4 рубля в месяц. Это на 28 рублей больше, чем в первом квартале года. В городах и поселках городского типа цифра была чуть выше - 1419,2 рубля, а на селе чуть ниже - 1055,3 рубля в месяц.

Если судить по второму кварталу этого года, белорусские семьи стали жить лучше. Количество бедных семей сократилось, а середнячков и богатых - увеличилось. На что уходили деньги в семье? В среднем 934,6 рубля, или 74,7% семейного бюджета, уходило на потребительские расходы. Из них расходы на питание - 39,5%, покупка непродовольственных товаров - 31,3%, оплата услуг - 26,3%.

Для этого выборочного исследования специалисты Белстата нашли 6 тысяч разных семей-добровольцев во всех областях страны и в Минске: с детьми и без них, с самым разным уровнем доходов, а также состоящие из одного человека (да, это тоже своего рода семья). Все они отвечают в анкетах на вопросы, позволяющие оценить уровень жизни (например, какая в доме есть техника, что они сегодня купили в магазине), и записывают свои доходы-расходы в журнал. Считается доход семьи так: все зарплаты и прочие доходы суммируются и делятся на всех членов семьи, в т. ч. детей.

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