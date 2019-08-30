«Счастье, когда родитель уверен, что в школе любой вопрос решат в пользу ребенка»

Скоро учебный год. Страшно то, что каждый раз - как на войну. Каждый раз перед первым сентября группируешься в ужасе и ждешь: что еще придумают? что еще отменят? что еще запретят?

Ситуация в стране с образованием очень тяжелая. В образовании становится все меньше образования, а все больше какой-то ерунды. Но чем больше общаешься с людьми, тем больше видишь, как много в школе зависит от директора.

Директор может быть исполнительным. И тогда он будет бежать впереди всех нововведений, рапортовать первым, что занятия уже перенес куда сказали, профильные классы разогнал, все переукомплектовал, а главное - написал прекрасные отчеты. Все старшеклассники в БРСМ, подписка на «Юный спасатель» оформлена, все учителя выписали «СБ», питается в столовой вся школа, план по платным услугам перевыполнен.

А бывают такие директора (их очень мало, но они есть), которые не сдаются. Это школы, где в театр ходят с удовольствием, а не из-под палки. Где макулатуру собирают с азартом, и не потому, что классная отругает, а потому, что это на самом деле соревнование между классами и всем интересно. Где можно вместо обязательной подписки купить в школьную библиотеку книги. Где дети-спортсмены могут спокойно совмещать спорт и учебу, и им не выносят мозг, а дают возможность учиться. Где кабинеты труда оборудованы так, что девочки бегут на уроки, потому что там интересно. Где дети могут не есть в столовой, если не могут там есть. Где никто не тянет на платные факультативы…

Я могу продолжать.

Потому что сейчас, перед этим первым сентября, я очень хочу сказать огромное человеческое и родительское СПАСИБО Виктору Васильевичу Пшикову.

Моя дочь четыре года учится в 29-й гимназии. И это были самые спокойные школьные годы в нашей жизни. Это счастье, когда ты, родитель, абсолютно уверен, что любой возникший вопрос будет решен. Быстро, спокойно и в пользу ребенка.

От какого количества спущенных сверху глупостей он нас спас!

Виктор Васильевич был директором 25 лет. Все эти годы он держал над гимназией большой воображаемый зонтик, он до последнего бился против всех «прекрасных» нововведений, а потом максимально смягчал их. Насколько это было возможно.

Он педагог, настоящий профессионал, он знал всех детей в гимназии, здоровался с каждым, встречал их утром.

Когда я выбирала гимназию для дочки, решающим аргументом для меня стали слова одной знакомой:

- Идите в 29-ю. Там старшеклассники с директором на перемене в теннис играют.

Правда, играют. Играли. Теперь в гимназии новый директор.

Виктор Васильевич! Здоровья вам!

И пусть все, что Вы сделали для Ваших учеников, вернется Вам в тройном размере.

Отдыхайте, и знайте, что мы Вас помним, любим и будем очень скучать. Спасибо.