Мужчину из Новополоцка, который убил маму и положил тело в чемодан, приговорили к 15 годам колонии

Приговор по делу об убийстве новополочанки Ольги Кураш озвучили в Полоцке в пятницу, 30 августа. Сына женщины, Павла, приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, он должен будет выплатить своему дяде, брату убитой, 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.

51-летняя Ольга пропала 17 января – коллеги забили тревогу, когда она не пришла на работу. Женщину искали неделю - в поисках участвовала и милиция, и поисково-спасательный отряд «Ангел». Одна из версий, которые прорабатывала милиция – о том, что к исчезновению Ольги причастен ее сын. Это оказалось правдой.

«Никогда на маму голос не повысил»

В Новополоцке Ольга жила с сыном Павлом, его женой и 6-летним ребенком. Когда произошло убийство, жена Павла была в роддоме – накануне она родила второго ребенка.

Родные и знакомые долго не могли поверить в то, что в убийстве Ольги подозревают ее сына. От него никто не слышал жалоб на маму, о серьезных конфликтах в семье тоже никто не знал.

Ольгу искали неделю - сын даже звонил ей на отключенный телефон, отправлял смс. фото: соцсети

- Паша всегда был спокойный, никакой агрессии я за ним не замечала, - рассказывала «Комсомолке» жена Павла. - Да и все, кто с ним знаком, говорили то же самое. В эту квартиру мы переехали потому, что об этом попросила его мама – бабушка умерла, свекрови было сложно платить за трехкомнатную квартиру, да и ремонт нужно сделать. Отношения у нас были нормальные, свекровь в нашу жизнь не лезла – жила сама по себе, а мы сами по себе. Не могу сказать, что она командовала в чем-то, говорила нам, что и как делать. Если мы с Пашей когда-то и выяснили какие-то проблемы, ссорились, как все семьи, то у них с мамой не было конфликтов. Я даже удивлялась – он никогда на маму голос не повысил. Если возникали какие-то споры, все спокойно обсуждали. У нас со свекровью тоже были дружеские отношения.

В суде Павел озвучил, что произошло между ним и мамой в тот день.

- 17 января утром я отвел сына в детский сад, вернулся домой. Мать ни с того ни с сего начала упрекать, что я последний месяц не работал, что сижу у нее на шее. Я ходил из комнаты в кухню и обратно, чтобы избежать конфликта, но она все ругалась. Сказала, что ничего не умею, только детей делать - и нецензурно высказалась о них. Раньше такого не было никогда. Я не знаю, что произошло со мной, как взял в руки молоток. Помню, что несколько раз ударил мать, но не знал, что у меня в руках что-то есть, что бью молотком. Она после первого удара упала, ничего не говорила, не кричала. Остальные удары нанес, когда она лежала. Потом пошел на кухню. Не знаю, зачем.

А дальше спрятал тело матери в чемодан, вытер кровь, выбросил испачканные вещи и молоток. На следующий день выбросил чемодан недалеко от свалки.

Мужчина утверждал, что раскаивается. Суд учел, что у него есть двое маленьких детей, принял во внимание чистосердечное раскаяние и явку с повинной - это стало смягчающими обстоятельствами. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.