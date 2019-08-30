2019-08-30T19:17:52+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Мужчину из Новополоцка, который убил маму и положил тело в чемодан, приговорили к 15 годам колонии

В суде он рассказал, что напал на мать с молотком после того, как услышал упреки в том, что сидит без работы
Алеся ДОБЫШ
Поделиться:
Мужчина не сразу признался в убийстве. uvd.vitebsk.gov.byМужчина не сразу признался в убийстве. uvd.vitebsk.gov.by
Изменить размер текста:

Приговор по делу об убийстве новополочанки Ольги Кураш озвучили в Полоцке в пятницу, 30 августа. Сына женщины, Павла, приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии усиленного режима. Кроме того, он должен будет выплатить своему дяде, брату убитой, 40 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Витебского областного суда.

51-летняя Ольга пропала 17 января – коллеги забили тревогу, когда она не пришла на работу. Женщину искали неделю - в поисках участвовала и милиция, и поисково-спасательный отряд «Ангел». Одна из версий, которые прорабатывала милиция – о том, что к исчезновению Ольги причастен ее сын. Это оказалось правдой.

«Никогда на маму голос не повысил»

В Новополоцке Ольга жила с сыном Павлом, его женой и 6-летним ребенком. Когда произошло убийство, жена Павла была в роддоме – накануне она родила второго ребенка.

Родные и знакомые долго не могли поверить в то, что в убийстве Ольги подозревают ее сына. От него никто не слышал жалоб на маму, о серьезных конфликтах в семье тоже никто не знал.

Ольгу искали неделю - сын даже звонил ей на отключенный телефон, отправлял смс. фото: соцсети

Ольгу искали неделю - сын даже звонил ей на отключенный телефон, отправлял смс. фото: соцсети

- Паша всегда был спокойный, никакой агрессии я за ним не замечала, - рассказывала «Комсомолке» жена Павла. - Да и все, кто с ним знаком, говорили то же самое. В эту квартиру мы переехали потому, что об этом попросила его мама – бабушка умерла, свекрови было сложно платить за трехкомнатную квартиру, да и ремонт нужно сделать. Отношения у нас были нормальные, свекровь в нашу жизнь не лезла – жила сама по себе, а мы сами по себе. Не могу сказать, что она командовала в чем-то, говорила нам, что и как делать. Если мы с Пашей когда-то и выяснили какие-то проблемы, ссорились, как все семьи, то у них с мамой не было конфликтов. Я даже удивлялась – он никогда на маму голос не повысил. Если возникали какие-то споры, все спокойно обсуждали. У нас со свекровью тоже были дружеские отношения.

В суде Павел озвучил, что произошло между ним и мамой в тот день.

- 17 января утром я отвел сына в детский сад, вернулся домой. Мать ни с того ни с сего начала упрекать, что я последний месяц не работал, что сижу у нее на шее. Я ходил из комнаты в кухню и обратно, чтобы избежать конфликта, но она все ругалась. Сказала, что ничего не умею, только детей делать - и нецензурно высказалась о них. Раньше такого не было никогда. Я не знаю, что произошло со мной, как взял в руки молоток. Помню, что несколько раз ударил мать, но не знал, что у меня в руках что-то есть, что бью молотком. Она после первого удара упала, ничего не говорила, не кричала. Остальные удары нанес, когда она лежала. Потом пошел на кухню. Не знаю, зачем.

А дальше спрятал тело матери в чемодан, вытер кровь, выбросил испачканные вещи и молоток. На следующий день выбросил чемодан недалеко от свалки.

Мужчина утверждал, что раскаивается. Суд учел, что у него есть двое маленьких детей, принял во внимание чистосердечное раскаяние и явку с повинной - это стало смягчающими обстоятельствами. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
«На одной ферме украли 5 телок, на соседней – 9 бычков»: двое сельчан украли скот и продали его предпринимателю
54-летнего гомельчанина могут посадить на год за убийство бездомного котенка
В Ивацевичах безработный сын украл у отца почти $4 тысячи
«Зажжешь свечи, скажешь заговор, а земля под дверью пусть лежит»: Брестчанка отдала 19-летней ведьме 25 тысяч рублей
«Контрольные по понедельникам и факультативы перед уроками»: В Минздраве оптимизировали требования режима в школах
В Минске задержали лжедетектива, который обещал прослушивать помещения
Видеофакт: погоня и задержание пьяного водителя под Слуцком
Минимальная зарплата вырастет с 1 января 2020 года
Владимир Путин поздравил Александра Лукашенко с 65-летием
Президент России, поздравляя Лукашенко с юбилеем, напомнил про Союзное государство
«Быстрее! Горят!» В Гомеле при пожаре погибли три человека
В Бресте машина такси перевернулась на крышу
В Гомеле прохожие обнаружили мужчину с пулевым ранением
В Несвижском районе сотрудники милиции спасли мужчину, вытащив из горящего дома
Мотоциклист погиб в Новополоцке после столкновения с автомобилем
Соболенко проиграла Путинцевой и завершила выступление в одиночном разряде на US Open
Фотофакт. После встречи с Болтоном Лукашенко поехал собирать арбузы
БАТЭ уверенно обыграл «Астану», но завершил выступление в Лиге Европы
Под Минском автостопщик камнем разбил лобовое стекло проезжающей Kia Rio
В Шумилинском районе служебная собака привела милицию от трупа к дому убийцы