2019-08-31T22:13:34+03:00
Минск
КП Беларусь

Фестиваль еды Vulitsa ezha: хумус, улитки, веганский плов – и Nizkiz на десерт

В Ботаническом саду развернулся большой фудкорт с 50 точками еды [фото]
Ольга ШИЛАК
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Vulitsa ezha проходит в Минске уже пятый годVulitsa ezha проходит в Минске уже пятый годФото: Святослав ЗОРКИЙ
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В последние выходные лета в Ботаническом саду проходит городской пикник Vulitsa ezha, цель которого – накормить всех и вся. Чтобы у минчан хватило времени попробовать все угощения, фестиваль разделили на два дня: 31 августа и 1 сентября. И добавили разных активностей: концерты, просмотр фильмов, лекции. Мы отправились туда в первый день и посмотрели, что из этого получилось.

В последние выходные лета в Ботаническом саду проходит городской пикник Vulitsa ezha Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В последние выходные лета в Ботаническом саду проходит городской пикник Vulitsa ezhaФото: Святослав ЗОРКИЙ

Несмотря на платный вход (билет на один день стоил 10 рублей), желающих попасть на большой пир оказалось очень много: на входе была очередь. Многие пришли семьями, тем более, что детям до 12 лет вход свободный.

Особенно много было на Vulitsa ezha семей с детками Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Особенно много было на Vulitsa ezha семей с деткамиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Под открытым небом выстроились полсотни точек с разными угощениями: мидии, бургеры, хот-доги, лапша, супы, улитки. Бургеры стоят в районе 10 рублей, но в основном придется минут 15-20 подождать. Столько же примерно стоит и китайская лапша вок с разными добавками, пицца обойдется в 12-15 рублей. Продавали даже лазанью - 5,5 рубля за кусочек. Большая очередь была за мидиями, они стоят в районе 5-10 рублей.

Для фанатов израильской кухни продавались фалафель за 9 рублей, хумус за 6. Среди десертов, например, венские вафли со сливками обойдутся в 7 рублей, круассаны – 4 рубля, трдельник – 5 рублей.

Минчане на фестивале еды Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Минчане на фестивале едыФото: Святослав ЗОРКИЙ

- В принципе не сказала бы, что здесь дорого, но ощутимо. С другой стороны, я подумала, а где еще вот так в одном месте можно и улиток поесть, и хумус, и сверху эклерами закусить. Да еще и на свежем воздухе, - говорит минчанка Дарья.

Всего на фестивале было полсотни точек с едой Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Всего на фестивале было полсотни точек с едойФото: Святослав ЗОРКИЙ

Кроме обилия еды, на фестивале было много активностей. Так, на лужайке устроили открытые кинопоказы, например, можно было посмотреть фильмы «Господин Никто», «Идеальные незнакомцы», «Шоколад» и др.

Гости фестиваля смотрели кино под открытым небом Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Гости фестиваля смотрели кино под открытым небомФото: Святослав ЗОРКИЙ

Рядом для самых азартных проводились соревнования, кто быстрее съест, например, мидии. Другие же зрители могли делать ставки, кто окажется победителем. А вот на зоне JBL Urban Park соревновались танцоры, скейтбордисты. Также там установили малую сцену, играли диджеи, художники рисовали граффити.

На фестивале были и танцевальные баттлы Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На фестивале были и танцевальные баттлыФото: Святослав ЗОРКИЙ

На отдельной зоне рисовали граффити Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На отдельной зоне рисовали граффитиФото: Святослав ЗОРКИЙ

Была отдельная площадка с мастер-классами по приготовлению непростых блюд. Например, веганского плова с фасолью и изюмом или филе улитки в раковинах и зеленым маслом. А для самых маленьких устроили настоящий парк развлечений: тут тебе батуты, площадка с горками и качелями, мини-футбол и даже скалодром!

Дети на фестивале играли в мини-футбол Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Дети на фестивале играли в мини-футболФото: Святослав ЗОРКИЙ

- Мы в Минск приехали из Бреста, чтобы с детками последние дни перед школой провести. Если считать с билетом, на четверых на еду-напитки уже потратили рублей 90! – говорит Мария. - Дороговато, конечно. Но если бы мы приехали просто в Ботанический сад, заплатили бы за вход и только на цветочки посмотрели. А так поели, на концерт Nizkiz попадем!

На детской зоне был даже скалодром! Фото: Святослав ЗОРКИЙ

На детской зоне был даже скалодром!Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В центре Ботанического сада установили сцену, весь день там играли диджеи, кавер-группы, а вечером на выступили хедлайнеры фестиваля – белорусские рокеры Nizkiz, те самые, которые выступали на разогреве у 30 Seconds To Mars. Кстати, 1 сентября на сцене Ботанического выступит московская электронная группа CREAM SODA.

Вечером на главной сцене фестиваля выступили белорусские рокеры Nizkiz Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером на главной сцене фестиваля выступили белорусские рокеры NizkizФото: Святослав ЗОРКИЙ

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