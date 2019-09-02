6-летнего Вову, которого убийца мамы оставил на ж/д станции, забрал приехавший из России отец

- Нам Светы очень не будет хватать, да и уже не хватает. Она была как солнышко, - говорят в деревне Круговец Жлобинского района.

35-летняя Светлана приезжала в Круговец на лето с детьми из Мурманска, женщину в деревне искренне любили. Хотя и удивлялись: что нашла семья из большого российского города в белорусской глубинке?

Тело Светланы, присыпанное землей, нашли 26 августа во дворе дома, который семья приобрела под дачу. Предположительно, женщину задушили. А за сутки до того ее шестилетнего сына обнаружили на железнодорожной станции Солтановка.

- На мальчика обратила внимание кассир железнодорожной станции. Первоначально ребенка сопровождал мужчина, который, с ее слов, находился в состоянии алкогольного опьянения. Оставив мальчика на перроне, мужчина сел в поезд и уехал, - рассказала пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Кассир узнала мальчика и позвонила в Круговец продавщице местного магазина. Знала, что мать ребенка с ней дружила.

- Мне с вокзала позвонили, говорят, тетя Лена, заберите мальчика, а то мы его отдадим милиции, - рассказывает Елена Константиновна. - А мне так не хотелось, чтобы Вову в милицию забрали, я на велосипед - и в Солтановку. Забрала его. Светлане звоню, звоню, гудок идет, но трубку она не поднимает. Всех знакомых обзвонила, предупредила: если Света объявится, скажите, что ребенок у меня. Говорю: «Вова, где же мама?» А он мне: «Она в аквапарке купается, а телефон на скамеечке лежит!» Я его и в магазин с собой взяла, и домой к себе, спать уложила. Он такой ребенок позитивный, как и Света, не плакал, не капризничал. Утром проснулся и говорит: «Тетя Лена, в аквапарке так глубоко, наверное, мама утонула…»

Светлана так и не отвечала на телефонные звонки, не было ее и дома. Елена отвела мальчика в школу в соседней деревне Пиревичи - ей нужно было отлучиться по делам, оставить ребенка было не с кем. Директор школы обратился в милицию, мальчика отвезли в приют. Инспектору по делам несовершеннолетних ребенок рассказал, что его оставил на станции дядя Слава.

- К дому в деревне Круговец выехала следственно-оперативная группа. В ходе осмотра прилегающей к дому территории был обнаружен присыпанный землей труп женщины. Соседи подтвердили, что это мама мальчика, - рассказала Ольга Чемоданова.

- Светлана приезжала к нам на лето с тремя детьми из Мурманска, - рассказал председатель Пиревичского сельского совета Виктор Быков. - На велосипедах катались, гуляли, ходили на стадион, ездили в Жлобин, Гомель. Очень активно, интересно отдыхали! Она собиралась вскоре уезжать, двоих старших детей уже отправила домой.

Мужчина, который привел мальчика на перрон и оставил там, - некто Вячеслав Г. Как рассказывают в деревне, в последние три года он тоже приезжал сюда на лето. Светлана представила его местным жителям как своего родственника. Время от времени Вячеслав подрабатывал, помогал жителям деревни на подворьях.

Дядю Славу милиция искала пять дней. 33-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве, с ним работают следователи. За шестилетним Вовой из России приехал отец и забрал мальчика домой.

- По факту случившегося Жлобинским районным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК (убийство), - сообщила Ольга Чемоданова.

- Света несколько дней назад говорила, что Слава с ней поскандалил, ей девочки даже советовали в милицию обратиться, - вспоминают в деревне. - А она отмахнулась: «Ай, я все равно уеду через десять дней». Собиралась уезжать, вещи еще свои какие-то в церковь передала…