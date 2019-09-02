Жерар Депардье поселится на берегу Минского моря?

Участок в 15 соток находится в деревне Лапоровичи на берегу Заславского водохранилища, на первой линии. Соседний дом принадлежит известной биатлонистке Дарье Домрачевой, рядом - участок ее матери, тут уже залили фундамент дома. Еще тут стоят дома бывшего тренера БАТЭ Виктора Гончаренко, бывшего форварда БАТЭ и сборной Беларуси Виталия Родионова, тренера солигорского «Шахтера» Александра Юревича, биатлониста Сергея Новикова, тренера Домрачевой Адриана Цыбульского. А чуть дальше готовый дом купил футболист Александр Глеб.

Так выглядел дом Дарьи Домрачевой весной 2016 года. Сейчас дом уже полностью готов.Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

По словам агента актера Арно Фрилле, решение о выделении участка приняли еще в 2015 году, однако административные процедуры по оформлению земли были очень долгими.

- Александр Лукашенко предоставил ему этот участок для строительства дома сроком на 99 лет, - цитирует агента РИА Новости. - Пока никаких работ на участке не идет, еще ничего не началось - решение административных вопросов было долгим. Но проект дома существует.

Оплата за аренду участка - чисто символическая. Одна рыночная стоимость земли тут огромная: риелторы оценивают такой участок примерно в $300 тысяч.

В этом месте возможно будет жить Жерар Депардье. Фото агентства недвижимости "Миллениум".

Складывается впечатление, что французский актер решил стать гражданином мира. Так, в 2013 году Депардье получил российский паспорт, но французский сохранил. Говорили, что Депардье решил принять российское гражданство из-за желания уйти от налогов на роскошь, который ввел президент Франсуа Олланд. В том же году актер вроде бы купил участок в элитном поселке в Подмосковье. Позже Рамзан Кадыров подарил актеру двухэтажную пятикомнатную квартиру в Грозном. Прописан актер и вовсе в Саранске - в квартире своего друга Николая Бородачева. Но ни там, ни там актер не живет, а информацию о покупке участка многие СМИ уже опровергли. Говорят, больше всего актер проводит времени в Бельгии и Италии. А в феврале 2018 года европейские СМИ сообщили: актер собирается переехать на ПМЖ в Алжир!

- Это блестящая страна, историей которой я всегда интересовался. Алжирцы, живущие в Марселе, не осмелились бы сказать и половины того, что они говорят, в Алжире. Чувство уважения в Марселе потеряно, в Алжире оно очень заметно, - говорил Депардье.

Тогда же сообщалось, что у актера уже есть алжирский паспорт. А еще актер заявил о том, что хочет обсудить получение турецкого гражданства с президентом Реджепом Эрдоганом.

БУДЬ В КУРСЕ!

Что Депардье связывает с Беларусью?

Все началось 3 июля 2015 года, когда актер побывал в белорусском посольстве в Париже: попробовал белорусские блюда, посмотрел картины наших художников, заодно поздравил белорусов с Днем Независимости. А уже через две недели прилетел в Беларусь. Он возложил цветы к Кургану славы, посетил агрогородок в Смолевичском районе, попарился в бане, попробовал национальную кухню, примерил вышиванку. Тогда же Депардье встретился с Александром Лукашенко, и они неформально провели время в президентской резиденции в Острошицком городке. Президент даже научил Депардье косить траву косой. Сам актер тогда рассказывал, что главная цель приезда в Беларусь - изучить наше сельское хозяйство.

Александр Лукашенко учит Жерара Депардье косить траву. Фото пресс-службы президента Беларуси.

- Я посоветую своим друзьям прогуляться по Беларуси, ведь она очень похожа на ту страну, которой была Франция и которую мы потеряли, - говорил он в интервью телеканалу «Беларусь 1». Оказалось, что Беларусь для известного француза открыл нынешний агент актера Арно Фрилле, чья бабушка имеет белорусские корни. Она занималась переводом российских фильмов и мультфильмов. От нее Арно слышал много рассказов о Беларуси.

- Беларусь даже лучше, чем Швейцария. И люди, молодые девушки могут ходить ночью, возвращаться домой в полной безопасности... У вас феноменальные тракторы. И еще у вас исключительные леса и природа. И, наконец, все, что построено, например, в небольших деревнях, не нарушает пейзаж, - говорил актер и очень расхваливал белорусские продукты и кухню.

Через два месяца в интервью французской Le Figaro актер заявил:

- Собираюсь пожить в Беларуси среди крестьян, потому что там красиво и президент хороший человек.

Тогда же стало известно, что Лукашенко распорядился выделить два миллиона долларов на съемку сериала «Нормандия - Неман», который хотели снять совестными усилиями в Беларуси, России и Франции. Депардье там должен был сыграть главную роль. Однако дальше разговоров дело не пошло.

В декабре 2017 года актер снова посетил Беларусь. Уже тогда актер остановился в Лапоровичах - в арендном доме. Во время поездки актер съездил на Минский завод шампанских вин и пробовал белорусское вино и шампанское, а через полгода выяснилось, что завод будет выпускать водку «Жерар Депардье» для российского рынка. А еще одно из белорусских предприятий наладило выпуск колбасок к пиву с портретом Депардье.