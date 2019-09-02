Через 20 лет нашлась в России и вернулась к родителям: в 4 годика Юля потерялась в электричке

Юля пропала 1 октября 1999 года. Вместе с родителями она ехала в вечерней электричке и потерялась.

- Последний вечерний поезд Минск - Осиповичи оказался для 4-летней малышки роковым. Два дня отец и мать блуждали по станциям в надежде найти ребенка: спрашивали уличных продавцов, расклеивали фотографии, общались с пассажирами, обследовали все колодцы в округе. Когда поиски не увенчались успехом, безутешные родители обратились в милицию, - рассказывает официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Юлю искали с 1999 года. Фото: МВД

Тогда на розыск бросили личный состав районной милиции, информацию передали в прессу, развешивали ориентировки, но малышку так и не нашли. Однако дело не прекращалось. И вот недавно, в августе, в дежурную службу пуховичской милиции из России позвонил молодой человек. Он рассказал о своей 24-летней знакомой: она сирота, детство провела в интернате, потом в приемной семье. И помнит, как потерялась в электричке.

- С Юлей мы познакомились относительно недавно, в марте, - рассказывает Илья Крюков. - Она рассказала о своей ситуации, о том, что она сирота. После того как Юля сказала, что искала себя и ее никто не может найти, я решил попытаться найти о ней какую-то информацию. Век интернета...

Илья Крюков нашел родных своей девушки. Фото: МВД

Парень, пытаясь помочь девушке найти родных, искал хоть какую-то информацию о Юле в сети и, наконец, прочтет в районной газете заметку о пропавшей девочке. Совпало все, даже шрам на лбу.

- Милиционеры связались с девушкой: Юлия вспомнила фрагменты своего детства, старшего брата, сестру и то, что в 99-м ее нашли на станции в Рязани. Оттуда запросили фотографии девушки для установления внешнего сходства. Специалисты Госкомитета судебных экспертиз провели исследование ДНК Юлии и ее предполагаемой мамы, в результате чего материнство подтвердилось на 99, 999%, - продолжает представитель МВД.

Экспертиза на 100% подтвердила, что Юля родная дочка. Фото: МВД

И вот Юля встретилась с родителями в Пуховичском РОВД.

- 20 лет прошли для нас, как вся жизнь. Но мы все равно не теряли надежды и встретились, - плача, говорит мама девушки.

- Я благодарна абсолютно всем: и своим родным родителям, и родителям, которые меня воспитали, дали мне все необходимое в жизни, - говорит Юлия. - Все родные. Конечно, я очень сильно благодарна своему молодому человеку. Бог есть, чудеса есть, главное - верить и ждать.